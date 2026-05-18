Κύπρος-Μαυροβούνιο θα εργαστούν για περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας τους, λέει ο ΠτΔ

Κύπρος και Μαυροβούνιο θα εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε διμερές επίπεδο, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντηση που είχε, στη Λευκωσία με τον Μαυροβούνιο ομόλογό του, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, ο οποίος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την υποστήριξη της Λευκωσίας στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου και χαρακτήρισε την Κύπρο ως «έναν ειλικρινή φίλο».

Σε δηλώσεις, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον κ. Μιλάτοβιτς για την μακροχρόνια υποστήριξη του Μαυροβουνίου σχετικά με το Κυπριακό «η οποία παραμένει σταθερά ριζωμένη στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην υποστήριξη μιας συνολικής διευθέτησης βασισμένης στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και φυσικά, στο δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η Κύπρος και το Μαυροβούνιο είναι φίλοι για πάντα», είπε στα ελληνικά ο κ. Μιλάτοβιτς, στην αρχή των δηλώσεων του, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη φιλοξενία στη Λευκωσία αλλά και για την υποστήριξη της Κύπρου στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου. Χαρακτήρισε την Κύπρο ως «έναν ειλικρινή φίλο» και είπε ότι η χώρα του θέλει περισσότερη συνεργασία με τη Λευκωσία. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις και περισσότερα κοινά έργα που θα επιφέρουν πιο απτές βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών μας, σημείωσε.

Κατά την κατ΄ιδίαν συνάντησή τους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Μαυροβούνιο ήταν η πρώτη χώρα που είχε επισκεφθεί ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ από πλευράς του ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου είπε πως ό,τι υποσχέθηκε ο Κύπριος Πρόεδρος σε σχέση με την ενταξιακή διαδικασία της χώρας του στην ΕΕ, το έκανε πράξη.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι, όταν επισκέφτηκε το Μαυροβούνιο πριν από ένα χρόνο, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας, δεσμεύτηκε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί «με αποφασιστικότητα» για να υλοποιήσει συγκεκριμένα αποτελέσματα και να λάβει μέτρα για να μετατρέψει τη δυναμική της διεύρυνσης σε πραγματική πρόοδο.

«Σήμερα, μπορώ με σιγουριά και υπερηφάνεια να πω: τα καταφέραμε», είπε, αναφέροντας ότι η επίσκεψη του κ. Μιλάτοβιτς πραγματοποιείται μόλις λίγες εβδομάδες μετά «την πολύ σημαντική συμφωνία στις Βρυξέλλες», υπό την Κυπριακή Προεδρία, για τη σύσταση της Ad Hoc Ομάδας Εργασίας για τη Σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης του Μαυροβουνίου, η οποία έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη της συνεδρίαση. «Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από πάνω από 10 χρόνια που συστήνεται μια ad hoc ομάδα εργασίας για τη Συνθήκη Προσχώρησης», πρόσθεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Αυτό, σημείωσε, στέλνει «ένα σαφές μήνυμα ότι η διεύρυνση είναι εφικτή» και αντανακλά ότι το Μαυροβούνιο έχει υλοποιήσει αυτά που έπρεπε. «Και ότι όταν οι εταίροι μας υλοποιούν τα αποτελέσματα, η Ένωση υλοποιεί και αυτή», ανέφερε.

Είπε ακόμη ότι, η επίσκεψη του κ. Μιλάτοβιτς πραγματοποιείται λίγο πριν το Μαυροβούνιο φιλοξενήσει, για πρώτη φορά, τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, «μια συνάντηση ορόσημο που θα σηματοδοτήσει μια σημαντική ορμή για το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων». Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι θα παραστεί και ο ίδιος στην συνάντηση.

Σημειώνοντας ότι το μήνυμα της Κυπριακής Προεδρίας «είναι σαφές», ότι, τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, πρόσθεσε πως «η πρόοδος του Μαυροβουνίου ζωντανεύει αυτή την προοπτική».

Η Κύπρος, ανέφερε, «γνωρίζει πλήρως ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια περιοχή στρατηγικής σημασίας και γεωπολιτικής αξίας για μια σταθερή, ασφαλή και επανενωμένη Ευρώπη. Και ειδικά σε αυτή την εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας και κατακερματισμού, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαφυλάξουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σχετικά με τις διμερείς σχέσεις, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι είχαν «μια παραγωγική ανταλλαγή απόψεων» σχετικά με το θέμα αυτό, όπου, μετά την προηγούμενη επίσκεψη του Προέδρου Μιλάτοβιτς στην Κύπρο πριν από δύο χρόνια, και την επίσκεψη του ιδίου στο Μαυροβούνιο πέρυσι, «συνεχίσαμε, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής διμερούς μνημονίου για τη ναυτιλία».

«Και συμφωνήσαμε σήμερα ότι οι Κυβερνήσεις μας θα εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ανέφερε ακόμη ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο Μιλάτοβιτς για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα. «Αναφέρθηκα νωρίτερα στην επανένωση της Ευρώπης, και καθώς προσπαθούμε για περισσότερη ολοκλήρωση, ένα πράγμα πρέπει να είναι απολύτως σαφές: η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η ευρωπαϊκή επανένωση δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ολοκληρωμένη χωρίς την επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου, υπό κατοχή κράτους μέλους της Ένωσης», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε «την ειλικρινή» του εκτίμηση για τη μακροχρόνια υποστήριξη του Μαυροβουνίου, «η οποία παραμένει σταθερά ριζωμένη στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην υποστήριξη μιας συνολικής διευθέτησης βασισμένης στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και στο δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ».

Ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο Μιλάτοβιτς για τη συμβολή του Μαυροβουνίου στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ. «Η παρουσία αστυνομικών του Μαυροβουνίου στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ αποτελεί απτή απόδειξη της δέσμευσής σας για ειρήνη και ασφάλεια στη χώρα μας και εκτιμούμε βαθιά την υπηρεσία τους», ανέφερε.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος μέχρι τα τέλη Ιουνίου που είναι στο τιμόνι του Συμβουλίου, θα καταβάλει «κάθε δυνατή προσπάθεια» για να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου. «Ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράδαντα και έχουμε εργαστεί πάνω σε αυτή την προϋπόθεση ως Προεδρία, ότι το Μαυροβούνιο - παραμένοντας προσηλωμένο στην πορεία των μεταρρυθμίσεων - μπορεί να γίνει το 28ο κράτος μέλος της ΕΕ έως το 2028», είπε.

«Σε περιόδους μεγάλων προκλήσεων, όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ειλικρινείς, αξιόπιστους φίλους. Και αυτό είναι η Κύπρος για το Μαυροβούνιο», είπε στις δικές του δηλώσεις ο Πρόεδρος Μιλάτοβιτς.

Το Μαυροβούνιο και η Κύπρος, είπε, βασίζουν τις σχέσεις τους στην πεποίθηση ότι και τα μικρά κράτη μπορούν να έχουν ισχυρή φωνή όταν τηρούν σαφείς αρχές και συνεπείς πολιτικές. «Και παρόλο που είμαστε μικροί, γνωρίζουμε πολύ καλά τις αξίες της ειρήνης, της σταθερότητας και της ελευθερίας», είπε. «Και γι’ αυτό πιστεύω ότι η φιλία μας μπορεί να γίνει ακόμη πιο δυνατή. Θέλουμε περισσότερη συνεργασία με την Κύπρο. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις και περισσότερα κοινά έργα που θα προσφέρουν πιο απτές βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών μας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι σήμερα, η Κύπρος είναι ήδη ένας από τους πιο διακεκριμένους επενδυτές στο Μαυροβούνιο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ακολουθεί μια περίοδος αυξημένης συνδεσιμότητας στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, των υποδομών, της εφοδιαστικής και των υπηρεσιών.

«Θέλουμε να συνδέσουμε τις επιχειρηματικές μας κοινότητες, τους φοιτητές μας, τα πανεπιστήμιά μας και τον λαό μας. Γιατί όταν οι άνθρωποι συνδέονται, τελικά χτίζονται διαρκείς φιλίες μεταξύ των εθνών», είπε, σημειώνοντας ότι επομένως, είναι εξίσου σημαντικό να αναπτύσσονται οι σχέσεις των δύο χωρών μέσω της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού, των ναυτιλιακών υποθέσεων και των εσωτερικών υποθέσεων.

Ο κ. Μιλάτοβιτς σημείωσε επίσης ότι για το Μαυροβούνιο, αυτή είναι «πραγματικά μια ιστορική στιγμή». «Σήμερα βρισκόμαστε ίσως στη σημαντικότερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας, τη χρονιά που γιορτάζουμε 20 χρόνια από την ανάκτηση της ανεξαρτησίας μας και που είμαστε πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ποτέ», είπε. Αυτό, συνέχισε, είναι το αποτέλεσμα ετών εργασίας, αφοσίωσης, δύσκολων αποφάσεων και της πεποίθησης το Μαυροβούνιο, αξίζει μια θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Εξέφρασε δε την εκτίμησή της χώρας του για την υποστήριξη της Κύπρου. «Για εμάς, αυτή δεν είναι απλώς μια πολιτική υποστήριξη. Είναι ένα σαφές μήνυμα ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το κομμάτι των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και των σημαντικών αποφάσεων», είπε ακόμη. Η Κύπρος, πρόσθεσε, κατανοεί πόσο απαιτητική μπορεί να είναι η ευρωπαϊκή πορεία, έχοντας περάσει η ίδια από τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο σήμερα. «Γι’ αυτό είναι σημαντικό για εμάς που σήμερα έχουμε έναν φίλο, έναν ειλικρινή φίλο, που πιστεύει ειλικρινά ότι η θέση του Μαυροβουνίου είναι στην ευρωπαϊκή οικογένεια», ανέφερε.

When I visited Montenegro a year ago, ahead of the Cyprus Presidency, I committed that the Cyprus Presidency will work with determination to deliver in concrete terms. To take steps to transform the momentum in enlargement into real progress.



Today, I can confidently and… pic.twitter.com/qnObKJgKE3 — NikosChristodoulides (@Christodulides) May 18, 2026

Χαιρέτισε την έναρξη της ad hoc ομάδας εργασίας για την προετοιμασία της Συνθήκης Ένταξης του Μαυροβουνίου, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη «για την εξαιρετική υποστήριξη που έχετε παράσχει σε αυτό το θέμα».

Καλωσόρισε το ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα είναι παρών στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων και εξέφρασε την ελπίδα να καταφέρει να είναι στο Μαυροβούνιο μια ημέρα νωρίτερα, στις 4 Ιουνίου, που θα εορτάζει η χώρα τα 20 χρόνια από την ανάκτηση της ανεξαρτησίας της.

Κλείνοντας, ο κ. Μιλάτοβιτς ανέφερε ότι το ευρωπαϊκό όνειρο του Μαυροβουνίου δεν είναι πλέον μια μακρινή ιδέα αλλά έχει την πραγματική δυνατότητα να γίνει μια σαφής πραγματικότητα. Δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτό το όνειρο χωρίς μερικούς από τους μεγαλύτερους φίλους μας όπως η Κύπρος, είπε.

Μετά τις δηλώσεις ακολούθησε γεύμα εργασίας των δύο Προέδρων και των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.