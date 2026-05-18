6 μέρες μέχρι τις εκλογές – Ξένες Επενδύσεις και Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας

Μήνυμα υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης και της προσέλκυσης ποιοτικών επενδύσεων στέλνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενόψει των βουλευτικών εκλογών, τονίζοντας ότι οι πολίτες καλούνται σε έξι ημέρες να αποφασίσουν ποιοι θα τους εκπροσωπούν στη Βουλή για την επόμενη πενταετία.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο Συντονιστής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου Μιχάλης Ο. Ιωαννίδης και ο Υπεύθυνος Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας Νικόλας Παπακωνσταντίνου αναφέρουν ότι από άλλα κόμματα οι πολίτες ακούν «ιδεοληψίες, αντιφάσεις και γενικόλογες καταγγελίες», χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων.

Όπως σημειώνουν, για τον ΔΗΣΥ οι ξένες επενδύσεις αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης, καινοτομίας και δημιουργίας καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τους νέους.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι κατά την περίοδο 2013 έως 2023 η Κύπρος μετατράπηκε σε σύγχρονο επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο, μέσα από νέο φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο, τη δημιουργία νέων Υφυπουργείων και την προσέλκυση διεθνών εταιρειών τεχνολογίας.

Ο ΔΗΣΥ δηλώνει ότι συνεχίζει με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, των startups, του ψηφιακού κράτους και της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, επιδιώκοντας ένα σταθερό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η Προσέλκυση Επενδύσεων ως Υπαρξιακή Ανάγκη για τη Νέα Γενιά και την Κυπριακή Οικονομία

Σε ακριβώς 6 ημέρες, οι πολίτες της Κύπρου προσέρχονται στις κάλπες για να λάβουν μια απόφαση καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της χώρας. Η εκλογική αναμέτρηση της 24ης Μαΐου 2026 δεν διεξάγεται στο κενό. Διεξάγεται σε μια περίοδο έντονης παγκόσμιας οικονομικής ρευστότητας, ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τεχνολογικών αλμάτων όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), αλλά και αβεβαιότητας στο παγκόσμιο εμπόριο.

Μέσα σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, οι ξένες επενδύσεις δεν αποτελούν ένα στενό ή θεωρητικό προεκλογικό θέμα που αφορά μόνο τους τεχνοκράτες. Είναι το διακύβευμα που διατρέχει οριζόντια ολόκληρη την οικονομία μας, συνδεδεμένο άμεσα με πάνω από το ένα τέταρτο του εθνικού μας πλούτου (25% του ΑΕΠ). Χωρίς νέες, ποιοτικές επενδύσεις, η ανάπτυξη σταματά, τα κρατικά έσοδα συρρικνώνονται και η ευημερία κινδυνεύει.

Για εμάς στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο στόχος είναι αδιαπραγμάτευτος: Η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να προσελκύει ποιοτικό κεφάλαιο και επιχειρήσεις, τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου και διεθνές ταλέντο. Το αξίωμά μας είναι ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται από μόνη της, ούτε διατάζεται. Προϋποθέτει ένα κράτος αξιόπιστο, ένα θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο σταθερό και όραμα που επιδιώκεται στον διεθνή ανταγωνισμό με ευελιξία.

Κάθε ευρώ ποιοτικής επένδυσης και κάθε νέα επιχείρηση που δραστηριοποιείται δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε έναν ισολογισμό.

Μεταφράζεται άμεσα σε κάτι πολύ πιο χειροπιαστό: στη δημιουργία χιλιάδων νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας. Είναι η δική μας απάντηση στη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας, την αναστροφή του “brain drain”.

Μόνο μέσα από ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και καινοτόμο επιχειρηματικό οικοσύστημα μπορούν οι νέοι επιστήμονες της Κύπρου να βρουν τα επαγγελματικά κίνητρα για να παραμείνουν, να επιστρέψουν και να διαπρέψουν στην πατρίδα τους. Η επενδυτική ελκυστικότητα ενός κράτους προϋποθέτει τρία βασικά στοιχεία: σταθερότητα, σταθερότητα, σταθερότητα. Χωρίς ισχυρούς θεσμούς και αξιόπιστο κράτος, δεν νοείται βιώσιμη οικονομία.

2013-2023: Η Δεκαετία της Μετατροπής της Κύπρου σε Διεθνή Επιχειρηματικό Κόμβο

Η αξιοπιστία της πρότασής μας για την επόμενη μέρα εδράζεται στο απτό, μετρήσιμο και επιτυχές έργο μας.

Κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης, η Κύπρος μετεξελίχθηκε από μια χώρα σε κρίση, σε έναν σύγχρονο, πολυθεματικό επενδυτικό προορισμό:

1. Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ):

Η Αναγκαία Επιλογή Ρευστότητας και η Ανάληψη Ευθύνης για τα λάθη: Ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη, δεν κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αναγνωρίζουμε πλήρως τα λάθη, τα κενά στον έλεγχο και τις καταχρήσεις που στιγμάτισαν το πρόγραμμα και πλήγωσαν τη χώρα.

Δεν παραγράφουμε, όμως, την ιστορική αλήθεια: Σε μια περίοδο που η Κύπρος βρισκόταν αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές, το πρόγραμμα παρείχε την απολύτως αναγκαία ρευστότητα που συνέβαλε στην αποτροπή της κατάρρευση, στήριξε τον κατασκευαστικό τομέα και τις θέσεις εργασίας και υποβοήθησε το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί για τα λάθη, αλλά υπερασπιζόμαστε σθεναρά την επιλογή μας για τη διάσωση της χώρας.

2. Οικοδόμηση Σύγχρονου Φορολογικού Πλαισίου: Καθιερώσαμε το καθεστώς μειωμένης φορολογίας πνευματικής ιδιοκτησίας (IP Box regime), την έκπτωση φορολογίας για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις, την μειωμένη φορολογία για νέες επενδύσεις (Notional Interest Deduction). Ταυτόχρονα, διευρύναμε το δίκτυο των Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας σε πάνω από 60 χώρες, διατηρώντας σταθερό τον εταιρικό φόρο, δημιουργώντας ένα απολύτως φιλικό και προβλέψιμο περιβάλλον.

3. Οικοδόμηση Σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου: Δημιουργήσαμε τρια νέα παραγωγικά Υφυπουργεία: Τουρισμού, Ναυτιλίας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, εκπονήσαμε την νομοθεσία Διευκόλυνσης των Στρατηγικών Αναπτύξεων, την αναθεώρηση της εταιρικής νομοθεσίας και των διαδικασιών, το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στα πανεπιστήμια να διοχετεύουν ακαδημαϊκή έρευνα στην αγορά και άλλα.

4. Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης & Headquartering: Σχεδιάσαμε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, καθιστώντας δυνατή την εγγραφή και δραστηριοποίηση επιχειρήσεων σε 24 ώρες καθώς και τη μεταφορά και δραστηριοποίηση στην Κύπρο χιλιάδων υψηλά καταρτισμένων εργαζομένων. Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε και τα κίνητρα για παράλληλη δραστηριοποίηση εργαζομένων όπως της StartupVisa και την NomadVisa. Μέσα από αυτές τις ενέργειες και το καθεστώς προσέλκυσης, προσελκύσαμε 1.600 νέες εταιρείες και 12.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα σε ένα μόλις έτος (2021-2022). Η Κύπρος από αυτή την ενέργεια αναβαθμίστηκε σε πόλο έλξης για τα παγκόσμια κεντρικά γραφεία κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας, gaming και ναυτιλίας. Σε αυτή μας την πολιτική οφείλεται άλλωστε και το πρόσφατο, σημαντικό δημοσιονομικό περιθώριο για τη χώρα μας, μέσω της μεγάλης αύξησης των εσόδων του κράτους και του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) από τους περισσότερους και σαφώς καλύτερα αμειβόμενους εργοδοτούμενους σε αυτούς τους τομείς.

5. Ιστορικές Επενδύσεις σε Στρατηγικές Υποδομές: Προχωρήσαμε στην επιτυχή εμπορικοποίηση του Λιμανιού Λεμεσού, προσελκύοντας κολοσσούς διαχείρισης. Αδειοδοτήσαμε και στηρίξαμε την υλοποίηση τεράστιων αναπτύξεων, όπως η Μαρίνα Αγίας Νάπας, η Μαρίνα Παραλιμνίου, καθώς και το πρώτο πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο στην Ευρώπη με επένδυση άνω των €630 εκατομμυρίων.

6. Ανάπτυξη του Τομέα των Επενδυτικών Ταμείων (Investment Funds): Εκσυγχρονίσαμε πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο, δημιουργώντας έναν εντελώς νέο, ραγδαία αναπτυσσόμενο πυλώνα υπηρεσιών για την κυπριακή οικονομία που ξεκίνησε σχεδόν από το μηδέν.

7. Έρευνα, Καινοτομία και Οικοσύστημα Startups: Με δημόσιες επενδύσεις €460 εκατομμυρίων χρηματοδοτήσαμε τις υποδομές Κέντρων Αριστείας (CYENS, KIOS, Βιοτράπεζα). Παράλληλα, μέσα και από τη δημιουργία του Υφυπουργείου Έρευνας, την δημιουργία της StartupVisa, τα κορυφαία εσωτερικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και δεδομένων που δημιουργήσαμε, της διεθνούς ψηφιακής συνδεσιμότητας που πετύχαμε και την ενεργοποίηση του ΙΔΕΚ με κεφάλαια, καθιερώσαμε και αναπτύξαμε ένα δυναμικό οικοσύστημα για νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και εταιρείες τεχνολογίας (technology companies), καθιστώντας την Κύπρο έναν σύγχρονο κόμβο καινοτομίας που προσελκύει διεθνές ταλέντο και επενδύσεις στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

8. Προσέλκυση Επενδύσεων στην Ενέργεια και τη Ναυτιλία: Θωρακίσαμε την κυπριακή ΑΟΖ προσελκύοντας επενδύσεις από παγκόσμιους ενεργειακούς κολοσσούς (ExxonMobil, ENI, Total). Παράλληλα, μέσα από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ενισχύσαμε το κυπριακό νηολόγιο και διευρύναμε και επεκτείναμε για επιπλέον 10 χρόνια το σύστημα φόρου χωρητικότητας (Tonnage Tax), ενώ εκσυγχρονίσαμε τα τέλη και την τιμολογιακή πολιτική του νηολογίου καθώς και την διεθνή αξιοπιστία της Κυπριακής Σημαίας (white flag Ηνωμένες πολιτείες και Αυστραλία) πετυγχαίνοντας την αύξηση του αριθμού πλοίων με Κυπριακή Σημαία.

9. Πρόγραμμα Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας (Olivewood): Εισαγάγαμε στοχευμένα κίνητρα (όπως το cash rebate), τα οποία έβαλαν για πρώτη φορά την Κύπρο στον διεθνή χάρτη των κινηματογραφικών παραγωγών.

10. Εκπόνηση της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής "Cyprus Vision 2035": Θεμελιώσαμε το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας προχωρώντας στον πρώτο ολοκληρωμένο, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της κυπριακής οικονομίας. Το "Cyprus Vision 2035" αποτέλεσε την κορωνίδα της προσπάθειάς μας για βιώσιμη ανάπτυξη, καθορίζοντας έναν σαφή οδικό χάρτη για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέσα από αυτό το αυστηρά δομημένο στρατηγικό πλάνο, διασφαλίσαμε ότι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων δεν αφήνεται στην τύχη, αλλά εντάσσεται οργανικά στο μεγάλο εθνικό όραμα: τη μετατροπή της Κύπρου σε έναν από τους καλύτερους και πιο σύγχρονους τόπους παγκοσμίως για να ζεις, να εργάζεσαι και να επιχειρείς. Το πλάνο αυτό επικουρείται από τις τομεακές στρατηγικές που εκπονήσαμε όπως είναι: Ο πρώτος εθνικός σχεδιασμός για blockchain, την Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική 2017-2030, την Υιοθέτηση Δήλωσης Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα, το «Innovate Cyprus», το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για την Έρευνα και Καινοτομία 2019-2023, την Εθνική Στρατηγική Ναυτιλίας και την Στρατηγική Γαλάζιας Ανάπτυξης και άλλα.

2023 - Σήμερα: Εποικοδομητική Αντιπολίτευση, Υπευθυνότητα και Προστασία της Οικονομίας

Από τη θέση της υπεύθυνης αντιπολίτευσης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν επέλεξε ποτέ τον δρόμο της άρνησης. Αντίθετα, με θεσμική σοβαρότητα, συνεχίσαμε να προστατεύουμε την επενδυτική εικόνα της χώρας, στηρίζοντας προτάσεις που είναι προς την σωστή κατεύθυνση:

1. Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (FDI Screening): Υπερψηφίσαμε και στηρίξαμε τον Νόμο 194(I)/2025 για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων. Με την ψήφο μας, ευθυγραμμίσαμε την Κύπρο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, διασφαλίζοντας την εθνική ασφάλεια χωρίς να κλείνουμε τις πόρτες στο υγιές διεθνές κεφάλαιο.

2. Θωράκιση της Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας: Στηρίξαμε την αναγκαία εναρμόνιση με τον παγκόσμιο ελάχιστο εταιρικό φόρο 15% (Pillar 2 του ΟΟΣΑ) επεκτείνοντας το σε όλες τις Εταιρείες, επιβάλλοντας ωστόσο τη δραστική μείωση της φορολογίας των μερισμάτων ως αντιστάθμισμα, προστατεύοντας τη θέση της Κύπρου στον διεθνή φορολογικό χάρτη και απελευθερώνοντας αυτό επιπλέον κεφάλαιο για επανεπένδυση.

3. Ανάδειξη Στρατηγικής για Κέντρα Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Εγείραμε και αναδείξαμε συστηματικά ως κρίσιμο παράγοντα για την προσέλκυση επιχειρήσεων την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας της χώρας. Ασκήσαμε πιέσεις για την ανάπτυξη μιας συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη δημιουργία σύγχρονων κέντρων δεδομένων (data centers), σύγχρονου κυρίαρχου κρατικού κέντρου δεδομένων για λόγους ασφάλειας και άλλες ψηφιακές δραστηριότητες δεδομένων και επεξεργαστικής δύναμης ώστε η Κύπρος να μην μείνει πίσω στις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις.

4. Ανάδειξη και Στήριξη του Κλάδου της Τεχνολογίας: Αναδείξαμε τον τομέα της τεχνολογίας ως βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη.

5. Στήριξη και Ενίσχυση των Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών (Fintech): Εντοπίσαμε εγκαίρως την ανάγκη για προσαρμογή στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον των Fintech, πιέζοντας για θεσμικές παρεμβάσεις (μέσω ΚΕΠΕΥ) που θα ενισχύσουν περαιτέρω την Κύπρο ως περιφερειακό κέντρο επενδυτικών υπηρεσιών.

Το Στρατηγικό Μέλλον 2026+: Οι Προτάσεις μας για τη Νέα Εποχή

Για τα επόμενα χρόνια, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Η βασική μας πολιτική αρχή είναι ξεκάθαρη: Να διατηρήσουμε —και όχι να καταργήσουμε— ένα φιλικό και ελκυστικό καθεστώς για τις ποιοτικές ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, παρέχοντας ισχυρά κίνητρα. Οφείλουμε να παρακολουθούμε στενά τις διεθνείς μεταβολές, να μελετούμε τις ανταγωνιστικές χώρες και να προσαρμοζόμαστε με ταχύτητα.

Στόχος μας είναι η επιλεκτική προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), οι τεχνολογίες αιχμής σε κάθε τομέα, οι ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες δεδομένων, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, οι Επενδυτικές Υπηρεσίες, η Εκπαίδευση, η Υγεία, η Πράσινη Ενέργεια και ενεργειακές υποδομές. Επενδύσεις που εμπλουτίζουν τη γνώση, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και έχουν ως απόλυτο μέτρο επιτυχίας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Με απόλυτη προσήλωση στις εθνικές κατευθύνσεις του «Cyprus Vision 2035», το όραμά μας μετουσιώνεται στις εξής συγκεκριμένες στρατηγικές και προτάσεις:

1. Φορολογική Ανταγωνιστικότητα: Διατηρηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος με την συνεχή επέκταση ανταγωνιστικών εργαλείων (π.χ. IP Box) λαμβάνοντας υπ’ όψη τους ανταγωνιστικούς προορισμούς με ευελιξία. Ένα παράδειγμα τέτοιων εργαλείων που χρήζουν επεξεργασίας είναι η μετεξέλιξη του καθεστώτος για την Έρευνα και Ανάπτυξη όπου υπάρχουν σαφώς πιο στοχευμένα και ανταγωνιστικά συστήματα φορολογίας από την Κύπρο (π.χ. R&D Tax Credit της Ιρλανδίας ή αντίστοιχου προσαρμοσμένου καθεστώτος για την Αεροναυτηλία στα πρότυπα του υφιστάμενου καθεστώτος για την Ναυτιλία). Η προσπάθεια εξέλιξης της φορολογικής μας ανταγωνιστικότητας πρέπει να είναι συνεχής, να γίνεται με βάση τις διεθνείς εξελίξεις και να είναι στοχευμένη σε σχέση με τον τύπο των επιχειρήσεων που επιδιώκουμε να προσελκύσουμε.

2. Θεσμική Στήριξη Επιχειρήσεων και Βελτίωση Συνθηκών Δραστηριοποίησης: Τα εμπόδια δραστηριοποίησης επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι συγκεκριμένα και επηρεάζουν τόσο τις Κυπριακές επιχειρήσεις όσο και τις Ξένες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Αυτά είναι η ψηφιοποίηση του Κράτους, η ταχύτητα και ποιότητα της δικαιοσύνης, η γραφειοκρατία, η ταχύτητα αδειοδοτήσεων (π.χ. χρηματοοικονομικό τομέα, πολεοδομικές εγκρίσεις κλπ), το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. Περαιτέρω ειδικά για τις ξένες επιχειρήσεις υπάρχουν και τα εμπόδια της αεροπορικής συνδεσιμότητας και η απαιτούμενη ισορροπία στις τραπεζικές υπηρεσίες μεταξύ εξυπηρέτησης και ελέγχου. Για όλα τα παραπάνω έχουμε ξεχωριστές ολοκληρωμένες πολιτικές και προωθούμε την συνεχή βελτίωση στους τομείς αυτούς.

3. Αναβάθμιση του Invest Cyprus: Προτείνουμε την αναβάθμιση του Invest Cyprus σε ένα οργανισμό προώθησης αντίστοιχο σε οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση με τους οργανισμούς προώθησης ανταγωνιστικών προορισμών (π.χ. Ιρλανδία, Μάλτα κλπ).

4. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη: Στοχεύουμε μέσω των πολιτικών μας στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους για να είμαστε σε θέση να επανασχεδιάσουμε το κράτος σε ψηφιακό κράτος προς όφελος του πολίτη και της επιχείρησης. Ανταγωνιστικοί προορισμοί ψηφιακά πιο ανεπτυγμένοι από εμάς (π.χ. η Εσθονία με το e-residency) έχουν πετύχει να προσελκύσουν επιχειρήσεις και εργαζόμενους ακριβώς λόγω αυτής της ευκολίας επαφής που δημιουργεί το ψηφιακό κράτος με την επιχείρηση. Ταυτόχρονα τώρα πλέον προτείνουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα του έξυπνου κράτους μέσω της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, λειτουργίας και εξυπηρέτησης με λογική "AI-first”.

5. Αναβάθμιση Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ): Προτείνουμε να ενισχύσουμε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων με αποσπάσεις εξειδικευμένου προσωπικού από κάθε Υπουργείο, αμφίδρομη τροφοδότηση Υπουργείων από τις εμπειρίες του Κέντρου, λειτουργό σε κάθε Υπουργείο και σχετικές υπηρεσίες οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες του κράτους σε σχέση με το ΚΕΕ με μετρήσιμα αποτελέσματα χρόνου και ποιότητας, επέκταση και ενίσχυσης της δραστηριοποίησης του ΚΕΕ και για Κυπριακές επιχειρήσεις και επενδύσεις, ετοιμασία καταλόγου Ώριμων Στρατηγικών Έργων, παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για ιδιωτικές καμπάνιες προσέλκυσης ταλέντων, επιχειρήσεων και κεφαλαίων, εκπόνηση πλάνου σταδιακής μετατροπής από «one stop shop» σε «one stop e-shop», μέτρηση όχι μόνο επιχειρήσεων που προσελκύονται αλλά και αυτών που αποχωρούν και αναβάθμιση της συνεργασίας του ΚΕΕ με τον InvestCyprus

6. Συνεχής αναθεώρηση της στρατηγικής προσέλκυσης με βάση τις διεθνείς συνθήκες: Το πεδίο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων χρειάζεται μια διαρκή επεξεργασία και αναβάθμιση. Συνήθως οι γεωπολιτικές κρίσεις και αλλαγές φέρνουν μαζί τους και μετατοπίσεις κεφαλαίων, εργοδοτουμένων και επιχειρήσεων. Η Κύπρος στο παρελθόν οφελήθηκε από τέτοιες ανακατατάξεις όμως πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Η στρατηγική προσέλκυσης ξένων επενδύσεων πρέπει να αναθεωρείται τακτικά με προτάσεις ανάλογα των διεθνών συνθηκών και του ανταγωνισμού. Ορισμένα μέτρα που θα μπορούσαν να τύχουν ευρείας διαβούλευσης στα πλαίσια αυτά για να ενισχύσουν την στρατηγική μας τώρα, θα ήταν η μετεξέλιξη του IP-Box για να διευρυνθεί και να διευκολύνει την προώθηση του και ως Knowledge-Data-AI Box, η βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα STEM-Visa με γρήγορες διαδικασίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας Regulatory Sandbox της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε τρία πεδία: fintech (συνεργασία ΕΚΚ - Κεντρική Τράπεζα), τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα(συνεργασία με Υφυπουργείο Καινοτομίας, Επίτροπο Δεδομένων) και maritime tech (συνεργασία με Υφυπουργείο Ναυτιλίας), αναβάθμιση και κωδικοποίηση του καθεστώτος των Οικογενειακών Επενδυτικών Σχημάτων (Family Office), την ενίσχυση και προώθηση της Κύπρου ως διεθνές κέντρο διαιτησίας και άλλα.

7. Θεσμική Βεβαιότητα: Προτείνουμε την κωδικοποίηση των νομοθεσιών, κανονισμών και άλλων αποφάσεων για την δραστηριοποίηση ξένων επιχειρήσεων (headquartering), ξένων επενδύσεων και προσέλκυση ταλέντων. Αυτή την στιγμή όλα τα κίνητρα, ωφελήματα και άλλες πρόνοιες περιλαμβάνονται σε δεκάδες νομοθεσίες, αποφάσεις και κανονισμούς. Η κωδικοποίηση είναι μια πρακτική που λειτουργεί καταλυτικά στην θεσμική βεβαιότητα που επιθυμούν οι ξένοι επενδυτές αλλά και στην αναγκαία ευελιξία υιοθέτησης βελτιώσεων και τροποποιήσεων με βάση τις αναθεωρήσεις της στρατηγικής προσέλκυσης της χώρας. Η κωδικοποίηση χρησιμοποιείται από χώρες πρότυπα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων όπως είναι η Σιγκαπούρη.

8. Ενίσχυση Κεφαλαίων Καινοτομίας: Θα προωθήσουμε την αξιολόγηση του υφιστάμενου καθεστώτος Κεφαλαίων για την Καινοτομία (φορολογικά κίνητρα, παροχές και υφιστάμενη λειτουργία Cyprus Equity Fund) και την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για τις καινοτόμες start-ups και άλλες επιχειρήσεις με την προώθηση επιπρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων μεγαλύτερης επίδρασης.

9. Σύνδεση με Δείκτες Μέτρησης (KPIs): Στοχεύουμε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα μέχρι το 2035 στην βάση του Vision 2035 όπως η αυξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, η αύξηση δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη και η αύξηση των ποιοτικών θέσεων εργασίας εντός της χώρας. Παράλληλοι ποιοτικοί στόχοι αυτών των μέτρων θα πρέπει να είναι η δημιουργία η ανάπτυξη της γνώσης, η ενδυνάμωση της οικονομίας μας, η δημιουργία εσωτερικής αγοράς κεφαλαίου και δανεισμού και η αναβάθμιση μας στις σχετικές διεθνείς μετρήσεις καινοτομίας, ψηφιοποίησης και ευκολίας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.

Ποιος Μπορεί να Εγγυηθεί ένα Αξιόπιστο Επενδυτικό Περιβάλλον;

Καθώς πλησιάζουμε προς τις κάλπες, το ερώτημα που τίθεται ενώπιον κάθε πολίτη είναι καθαρό: Ποιος μπορεί πραγματικά να εγγυηθεί τη συνέχιση της ανάπτυξης, τη σταθερότητα των θεσμών και τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας;

Μπορούν να την εγγυηθούν πολιτικές δυνάμεις που, καθοδηγούμενες από παρωχημένες ιδεοληψίες, δαιμονοποιώντας την επιχειρηματικότητα και μη έχοντας καμία εναλλακτική πρόταση για τους 60.000 και πλέον εργαζομένους στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών ή τους χιλιάδες άλλους σε νεοφυείς επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τεχνολογία;

Μπορούν να την εγγυηθούν φωνές που επενδύουν σε μια στείρα ρητορική απομονωτισμού, ενώ την ίδια στιγμή αδυνατούν να καταθέσουν έστω και ένα υποτυπώδες οικονομικό σχέδιο για το πώς η χώρα θα σταθεί ανταγωνιστικά στο παγκόσμιο στερέωμα;

Όταν άλλοι καταψηφίζουν χωρίς εναλλακτική λύση, άλλοι ρητορεύουν χωρίς πρόταση και άλλοι απλώς δεν έχουν άποψη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός απαντά με ένα τεκμηριωμένο ιστορικό επιτυχιών και ένα κοστολογημένο, ευρωπαϊκό σχέδιο για την επόμενη περίοδο.

Οι ξένες επενδύσεις απαιτούν σοβαρότητα. Απαιτούν κράτος δικαίου, αξιοπιστία και ένα καθαρό όραμα. Εμείς διαθέτουμε το σχέδιο για να παραμείνει η Κύπρος πρωταγωνίστρια.