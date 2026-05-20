Ο Μιχάλης Κουνούνης [Αριστίνδην υποψήφιος ΔΗΣΥ] στον «Π»: «Η κοινωνία χρειάζεται ξανά ηγετικές προσωπικότητες με ήθος και ευθύνη»

Από τον χώρο του αθλητισμού ο Μιχάλης Κουνούνης, βρέθηκε σε αυτές τις βουλευτικές να διεκδικεί θέση στη νέα Βουλή, κατερχόμενος στον πολιτικό στίβο, ως αριστίνδην υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού στην επαρχία Λεμεσού. Αν και συνηθισμένος ως αθλητής υψηλού επιπέδου στον μεγάλο ανταγωνισμό, γνωρίζει ότι η πολιτική είναι ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο, ιδιαίτερα απαιτητικό και ψυχοφθόρο. Έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών, φιλοδοξεί να δώσει μέσα από την πολιτική, μία ακόμα σκληρή μάχη, να προσφέρει και να μεταφέρει σε αυτήν τις δικές του αξίες:

«Είμαι ένας άνθρωπος που έχει μάθει τι σημαίνει πειθαρχία, σκληρή δουλειά και συλλογική προσπάθεια», λέει μιλώντας στον "Π" και συνεχίζει: Ο αθλητισμός με διαμόρφωσε. Με δίδαξε να κερδίζω με ταπεινότητα, να χάνω με αξιοπρέπεια και κυρίως να σηκώνομαι κάθε φορά πιο δυνατός. Μέσα από τη δική μου πορεία, κατάλαβα κάτι πολύ ουσιαστικό. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς σωστή νοοτροπία, χωρίς αξίες και χωρίς ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν ευθύνη.

Γι’ αυτό μπήκα στην πολιτική. Όχι για έναν τίτλο. Αλλά γιατί πιστεύω βαθιά ότι μπορώ να προσφέρω ουσιαστικά. Να συμβάλω σε μια πολιτική που θα δημιουργεί ευκαιρίες, θα εμπνέει τους νέους και θα δίνει ξανά ελπίδα στους πολίτες. Το πιο ενθαρρυντικό για μένα είναι ότι σε αυτή τη διαδρομή έχω εισπράξει μεγάλη εμπιστοσύνη και αγάπη από τον κόσμο. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι για μένα ευθύνη.

Τι θέλετε να επιτύχετε μέσα από την ενασχόλησή σας με την πολιτική;

Μπήκα στην πολιτική με ξεκάθαρο στόχο να βοηθήσω. Όχι με μεγάλα λόγια. Με πράξεις. Με λύσεις. Θέλω να συμβάλω στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά ο πολίτης. Να είμαι μια φωνή ουσίας, μια φωνή που θα διεκδικεί. Η διαδρομή μου στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση ηγεσίας μου έμαθε ότι τίποτα δεν αλλάζει χωρίς ευθύνη, επιμονή και καθαρή στόχευση. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση όταν αυτή γίνεται για το καλό της κοινωνίας.

Και πιστεύω βαθιά ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, σοβαρότητα και προοπτική για τον τόπο μας. Εξάλλου, μόνο μέσα από μια σταθερή και ισχυρή οικονομία μπορούν να στηριχθούν ουσιαστικά οι πολίτες που αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες και πραγματικές προκλήσεις. Ο θυμός, η αποστασιοποίηση από την πολιτική και η απαξίωση των θεσμών, δεν αποτελούν λύση, αντίθετα, μπορούν να οδηγήσουν σε αβεβαιότητα και κοινωνική αστάθεια και αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα.

Σας ενόχλησε κάτι σε αυτή την προεκλογική περίοδο;

Με ενοχλεί ο λαϊκισμός. Η πολιτική δεν μπορεί να μετατρέπεται σε θέαμα. Ούτε να λειτουργεί με εύκολα συνθήματα και ψεύτικες υποσχέσεις. Ο κόσμος χρειάζεται αλήθεια. Χρειάζεται ανθρώπους που έχουν το θάρρος να πουν τι μπορεί να γίνει και τι όχι. Εγώ μπαίνω σε αυτή τη διαδρομή χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς πελατειακές σχέσεις και χωρίς βαρίδια από το παρελθόν. Όλο αυτό το διάστημα συνάντησα πολίτες και αφουγκράστηκα τις αγωνίες τους. Πιστεύω πως λύσεις υπάρχουν. Με λυπεί επίσης το γεγονός πως δεν έχουμε ακόμη ακούσει τη φωνή αρκετών υποψηφίων από διάφορα κόμματα, μπορεί και πέραν του 50%. Πραγματικά στο τέλος της ημέρας δεν μετράνε τα λόγια. Μετράει ωστόσο ποιος θέλει και ποιος πραγματικά είναι έτοιμος να παλέψει πέραν από προσωπικές ατζέντες. Χρειαζόμαστε ηγετικές προσωπικότητες, έτοιμες να υπερασπιστούν με αξιοπρέπεια τα θέλω των πολιτών. Να τους διακατέχει η νοοτροπία του νικητή.

Τι βλέπετε να αλλάζει στη Λεμεσό και σε ποιο τομέα θα θέλατε να προσφέρετε περισσότερο;

Η Λεμεσός είναι η πόλη μου. Είναι η πόλη όπου μεγάλωσα, εργάστηκα και δημιούργησα. Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σημαντικά, όμως μαζί με την ανάπτυξη προέκυψαν και σοβαρές προκλήσεις. Δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα είναι το στεγαστικό και το κυκλοφοριακό. Νέα ζευγάρια δυσκολεύονται να αποκτήσουν σπίτι. Εργαζόμενοι χάνουν πολύτιμο χρόνο καθημερινά στους δρόμους. Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό. Χρειαζόμαστε άμεσες, πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Κάτι έχει πάει λάθος. Και όλο αυτό το κλίμα πρέπει να ανατραπεί. Δεν λέω ότι εγώ είμαι αυτός που θα αλλάξει τα πάντα μέσα σε μια μέρα, αλλά σίγουρα θα είμαι εκεί για να πιέσω προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το ίδιο ισχύει και για την ακρίβεια. Χρειάζονται συγκεκριμένα εργαλεία. Για παράδειγμα, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Απαιτεί συνεχή, διαφανή παρακολούθηση της αγοράς μέσα από ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου τιμών, το οποίο θα εντοπίζει άμεσα ακραίες ή αδικαιολόγητες αυξήσεις. Χρειάζεται σοβαρός σχεδιασμός, διαφάνεια και πολιτική βούληση. Λύσεις υπάρχουν. Εκείνο που χρειάζεται είναι αποφασιστικότητα. Και εγώ μπαίνω σε αυτή τη μάχη με ακριβώς αυτή τη νοοτροπία.

Αν ο κόσμος σας εμπιστευτεί με την ψήφο του, πώς θα μετουσιώσετε την ευθύνη σε πράξη;

Πρέπει να είμαστε κάτω στην βάση, δίπλα στους πολίτες και να μάθουμε να ακούμε περισσότερο. Πιστεύω ότι έχω την νοοτροπία να το πετύχω και για αυτό είμαι εδώ. Πιθανή εκλογή μου σημαίνει ευθύνη. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι θέλω να είμαι ένας πολιτικός κοντά στον πολίτη. Να ακούω περισσότερο. Να μιλάω λιγότερο. Να είμαι παρών. Αν οι πολίτες με τιμήσουν με την ψήφο τους, αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα είμαι δίπλα τους καθημερινά με σεβασμό και ανοικτό μυαλό. Η δική μου πολιτική φιλοσοφία εστιάζει στο να προσφέρουμε ξανά λόγο στους πολίτες να πιστέψουν. Και αυτό ακριβώς είναι το προσωπικό μου στοίχημα. Να δικαιώσω την εμπιστοσύνη του κόσμου. Η πολιτική χρειάζεται λιγότερα συνθήματα και περισσότερους ανθρώπους με ευθύνη, αλήθεια και διάθεση να υπηρετήσουν.