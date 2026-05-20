«Ή υπογράφουν τη συμφωνία ή τελειώνουμε τη δουλειά» λέει ο Τραμπ για το Ιράν

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, επανέλαβε ότι «το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, σχεδόν τα πάντα έχουν χαθεί»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το ναυτικό και η αεροπορία των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αφανιστεί και πως το μοναδικό ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν να τελειώσουν τη δουλειά, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ή αν η Τεχεράνη καταλήξει σε μια συμφωνία που η Ουάσινγκτον θα εγκρίνει.

«Το πολεμικό ναυτικό τους αφανίστηκε. Η πολεμική αεροπορία τους αφανίστηκε. Σχεδόν τα πάντα. Το μοναδικό ερώτημα είναι: Πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας της Ακτοφυλακής, στο Κονέκτικατ.

Αραβικά ΜΜΕ: Προς συμφωνία Ιράν και ΗΠΑ - Πιθανή η ανακοινωσή της εντός ωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η οριστικοποίηση ενός προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και η ολοκλήρωσή της ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, μετέδωσαν νωρίτερα αραβικές πηγές.

Συγκεκριμένα τα αραβικά δίκτυα Al-Arabiya και Al-Hadath μετέδωσαν ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης», προσθέτοντας ότι «ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει την τελική έκδοση της συμφωνίας».

«Η τελική έκδοση της συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός ωρών», σημειώνοντας ότι «ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί στην Ισλαμαμπάντ μετά την περίοδο του Χατζ», το ιερό προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκκα, Χατζ το Σάββατο 30 Μαΐου.

