Στέφανος Στεφάνου στο ΠΟΛcast- H ακροδεξιά των ναζί και οι πιθανές συνεργασίες στο Κοινοβούλιο– Τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα προς τα πίσω – Πως απαντά για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου στέλνει το πιο ηχηρό μήνυμα του για τις εκλογές, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να χαθεί καμία ψήφος την Κυριακή των εκλογών. Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, ο κύριος Στεφάνου ξεκαθαρίζει ότι το ΑΚΕΛ δεν κάνει καμία ζύμωση με την ακροδεξιά, η οποία δεν ανήκει όπως σημειώνει στο δημοκρατικό τόξο.

Ο Στέφανος Στεφάνου μιλά για την πολιτική ανανέωση στο ΑΚΕΛ και απαντά στο αν θα τον ενδιέφερε η Προεδρία της Βουλής. Εξηγεί ότι το στοίχημα είναι πρώτα να διατηρήσει τη δύναμη του το κόμμα του και να προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά σε σχέση με το 2021.

Αναφέρεται στον πρωτόγνωρο αριθμό κομμάτων και υποψηφίων, στις ταμπέλες παραδοσιακά κόμματα, αντισυστημικούς κλπ, με τον καθένα να προσδίδει το δικό του περιεχόμενο. Το πως θα διαμορφωθεί ο χάρτης την επόμενη μέρα των εκλογών σημειώνει, θα δείξει και τη συμπεριφορά των κομμάτων που θα βρίσκονται στο Σώμα, το πως αντιλαμβάνονται την Κοινοβουλευτική δράση, αλλά και τις προθέσεις τους.

Απαντά στην οργή της κοινωνίας και την οικονομική δοκιμασία που βιώνουν οι πολίτες, εξηγώντας ότι στόχος του ΑΚΕΛ, είναι να αντιστρέψει το φαινόμενο της σταθερής ανάπτυξης να μην φθάνει στην κοινωνία. Για τυχόν ευθύνες του ΑΚΕΛ, απαντά ότι δεν διεκδικεί το αλάθητο.

Ερωτηθείς για την τραπεζική κρίση του 2013 κι αν αυτή αποτελεί δίδαγμα για να μην διεκδικεί σήμερα το ΑΚΕΛ φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών ο κύριος Στεφάνου, ανέφερε ότι «επειδή κάποιοι καμώνονται ότι δεν ξανάκουσαν, είναι κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης με πρώτη την Ισπανία η οποία το έκτακτο τέλος, το μετέτρεψε σε μόνιμο.

Ο κύριος ΣΤεφνάνου καλείται να σχολιάσει και για το πολιτικό διαζύγιο με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και αν αυτό προκάλεσε ζημιά ή όφελος στο ΑΚΕΛ.

