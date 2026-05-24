LIVE: Άνοιξαν οι κάλπες για τις Βουλευτικές εκλογές - «Ομαλά ξεκίνησε η ψηφοφορία» λέει ο Γενικός Έφορος Εκλογών

Η Κύπρος προσέρχεται σήμερα στις κάλπες για την ανάδειξη των 56 νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται ότι θα αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς και θα καθορίσει το πολιτικό σκηνικό της επόμενης πενταετίας.

Η ψηφοφορία αρχίζει στις 07:00 το πρωί, θα διακοπεί στις 12:00 το μεσημέρι για μία ώρα και επαναρχίζει στη 13:00 μετά το μεσημέρι, συνεχίζοντας έως τις 18:00 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν 568 χιλιάδες 587 πολίτες, εκ των οποίων 859 Τουρκοκύπριοι που είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και διατηρούν διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και 595 εγκλωβισμένοι εκλογείς.

Ιστορικό ρεκόρ υποψηφίων

Στη σημερινή εκλογική αναμέτρηση κατέρχονται 19 κομματικοί συνδυασμοί και εννέα μεμονωμένοι υποψήφιοι. Θέση στη νέα Βουλή διεκδικούν συνολικά 753 υποψήφιοι, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Λευκωσία παραμένει η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια, με 198.553 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους και 19 έδρες. Ακολουθεί η Λεμεσός με 116.924 ψηφοφόρους και 12 έδρες, η Αμμόχωστος με 116.392 ψηφοφόρους και 11 έδρες, η Λάρνακα με 60.489 ψηφοφόρους και έξι έδρες, η Πάφος με 47.384 ψηφοφόρους και πέντε έδρες, ενώ η Κερύνεια με 28.845 ψηφοφόρους εκλέγει τρεις βουλευτές.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός του εκλογικού κέντρου απαγορεύεται για οποιοδήποτε πρόσωπο, με μοναδική εξαίρεση τον προεδρεύοντα υπάλληλο. Θα υπάρχουν στους εκλογικούς θαλάμους σε όλα τα εκλογικά κέντρα, για σκοπούς της ψηφοφορίας, διαθέσιμες πένες χρώματος μπλε ή μαύρου, για χρήση από τους εκλογείς. Στην περίπτωση που κάποιος εκλογέας ψηφίσει με πένα οποιουδήποτε άλλου χρώματος, το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο.

Σε λειτουργία βρίσκεται η ψηφιακή εφαρμογή «Που Ψηφίζω», προκειμένου να είναι εύκολο για τους πολίτες, με εισαγωγή του αριθμού ταυτότητας και της ημερομηνίας γεννήσεώς τους, να μπορούν να δουν σε ποιο εκλογικό κέντρο μπορούν να ψηφίσουν. Επιπλέον, λειτουργούν εκλογικά κέντρα του εξωτερικού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες.