LIVE: Άνοιξαν οι κάλπες για τις Βουλευτικές εκλογές - «Ομαλά ξεκίνησε η ψηφοφορία» λέει ο Γενικός Έφορος Εκλογών

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

LIVE: Άνοιξαν οι κάλπες για τις Βουλευτικές εκλογές - «Ομαλά ξεκίνησε η ψηφοφορία» λέει ο Γενικός Έφορος Εκλογών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στη σημερινή εκλογική αναμέτρηση κατέρχονται 19 κομματικοί συνδυασμοί και εννέα μεμονωμένοι υποψήφιοι. Θέση στη νέα Βουλή να διεκδικούν συνολικά 753 υποψήφιοι, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Κύπρος προσέρχεται σήμερα στις κάλπες για την ανάδειξη των 56 νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται ότι θα αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς και θα καθορίσει το πολιτικό σκηνικό της επόμενης πενταετίας.

Σχετικά άρθρα:

Η ψηφοφορία αρχίζει στις 07:00 το πρωί, θα διακοπεί στις 12:00 το μεσημέρι για μία ώρα και επαναρχίζει στη 13:00 μετά το μεσημέρι, συνεχίζοντας έως τις 18:00 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν 568 χιλιάδες 587 πολίτες, εκ των οποίων 859 Τουρκοκύπριοι που είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και διατηρούν διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και 595 εγκλωβισμένοι εκλογείς.

Ιστορικό ρεκόρ υποψηφίων

Στη σημερινή εκλογική αναμέτρηση κατέρχονται 19 κομματικοί συνδυασμοί και εννέα μεμονωμένοι υποψήφιοι. Θέση στη νέα Βουλή διεκδικούν συνολικά 753 υποψήφιοι, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Λευκωσία παραμένει η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια, με 198.553 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους και 19 έδρες. Ακολουθεί η Λεμεσός με 116.924 ψηφοφόρους και 12 έδρες, η Αμμόχωστος με 116.392 ψηφοφόρους και 11 έδρες, η Λάρνακα με 60.489 ψηφοφόρους και έξι έδρες, η Πάφος με 47.384 ψηφοφόρους και πέντε έδρες, ενώ η Κερύνεια με 28.845 ψηφοφόρους εκλέγει τρεις βουλευτές.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός του εκλογικού κέντρου απαγορεύεται για οποιοδήποτε πρόσωπο, με μοναδική εξαίρεση τον προεδρεύοντα υπάλληλο. Θα υπάρχουν στους εκλογικούς θαλάμους σε όλα τα εκλογικά κέντρα, για σκοπούς της ψηφοφορίας, διαθέσιμες πένες χρώματος μπλε ή μαύρου, για χρήση από τους εκλογείς. Στην περίπτωση που κάποιος εκλογέας ψηφίσει με πένα οποιουδήποτε άλλου χρώματος, το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο.

Σε λειτουργία βρίσκεται η ψηφιακή εφαρμογή «Που Ψηφίζω», προκειμένου να είναι εύκολο για τους πολίτες, με εισαγωγή του αριθμού ταυτότητας και της ημερομηνίας γεννήσεώς τους, να μπορούν να δουν σε ποιο εκλογικό κέντρο μπορούν να ψηφίσουν. Επιπλέον, λειτουργούν εκλογικά κέντρα του εξωτερικού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΕΛΑΜΔΗΣΥΑΚΕΛΔΗΚΟΕΔΕΚΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΑΛΜΑΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα