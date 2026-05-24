Πρώτη φορά κάλπη για βουλευτικές στις Βρυξέλλες: Στο 20% το ποσοστό η προσέλευση - Η μοναδική με ψηφοφόρους και από τις 6 επαρχίες

Προσέλευση 20% με 116 ψηφίσαντες κατέγραφε στις 12:00 ώρα Κύπρου το εκλογικό κέντρο των Βρυξελλών, σε κατάλογο 583 εγγεγραμμένων. Πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιούνται βουλευτικές εκλογές με κάλπη στις Βρυξέλλες, καθώς όλες οι προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες αφορούσαν προεδρικές εκλογές.

Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και όπως επισημάνθηκε στο ΚΥΠΕ, η κάλπη των Βρυξελλών είναι η μοναδική που έχει και τις έξι επαρχίες, Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λεμεσού, Λάρνακας, Κερύνειας και Πάφου. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν έξι χωριστές καταμετρήσεις μετά την λήξη της εκλογικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τη Λευκωσία, ενώ όλο το εκλογικό υλικό θα επιστραφεί στην Κύπρο μετά την καταμέτρηση. Υπενθυμίζεται ότι η μία και μοναδική κάλπη στο Βέλγιο άνοιξε στις 8 το πρωί τοπική ώρα και θα κλείσει στις 5 το απόγευμα, με διάλειμμα από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 το μεσημέρι, και λειτουργεί στο εκλογικό κέντρο θα λειτουργήσει στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Avenue de Cortenbergh 61, 1000 Βρυξέλλες).

Αναμένεται επίσης μεγάλη προσέλευση, καθώς οι πολίτες εγγράφονται με δική τους πρωτοβουλία στις κάλπες εξωτερικού, και άρα εκτός απροόπτου προσέρχονται στην κάλπη. Αναλυτικά, εγγράφησαν 581 ψηφοφόροι, ενώ δύο προστίθενται στους εγγεγραμμένους της Λευκωσίας, φτάνοντας τους 281, καθώς πρόκειται για υπηρεσιακό προσωπικό που μετέφερε το εκλογικό υλικό στις Βρυξέλλες και θα είναι υπεύθυνο και για την καταμέτρηση. Οι υπόλοιπου εγγεγραμμένοι ανήκουν 112 στην Αμμόχωστο, 78 στη Λεμεσό, 43 στη Λάρνακα, 34 στην Πάφο και 35 στην Κερύνεια.

