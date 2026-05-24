Ιδού το Exit Poll του Alpha για τις βουλευτικές: Κλειδώνει την τρίτη θέση το ΕΛΑΜ- Πώς μοιράζονται οι έδρες

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο ΔΗΣΥ, σύμφωνα με το exit poll του Alpha. Ακολουθεί το ΑΚΕΛ στη δεύτερη θέση και το ΕΛΑΜ στην τρίτη.

Ποσοστά κομμάτων
•    ΔΗΣΥ: 26.2 – 30.2 
•    ΑΚΕΛ: 23.7 – 27.7
•    ΕΛΑΜ: 10.8 – 14.8
•    ΔΗΚΟ: 6.5 – 9.5
•    Άλμα: 2.6 – 5.6 
•    Άμεση Δημοκρατία: 4.4 – 7.4 
•    Βολτ:  1.6 – 4.6
Κατανομή εδρών

Στην εκτίμηση κατανομής εδρών του Alpha, ο ΔΗΣΥ φαίνεται να εξασφαλίζει 18 έως 20 έδρες, το ΑΚΕΛ 15 έως 17 και το ΕΛΑΜ 8 έως 10. Το ΔΗΚΟ εκτιμάται ότι λαμβάνει 4 έως 6 έδρες, η Άμεση Δημοκρατία 3 έως 5 και το Άλμα 2 έως 4.



Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει με την ενσωμάτωση των πρώτων επίσημων αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την Rai Consultants, για τις ανάγκες της έρευνας, ερευνητές βρίσκονταν σε 56 σημεία και 260 εκλογικά κέντρα, καλύπτοντας το 22% των συνολικών εκλογικών κέντρων παγκύπρια.

