Τι δείχνει το Exit Poll του Sigma για τις βουλευτικές - Η σειρά κατάταξης των κομμάτων και η κατανομή των εδρών

Την πρώτη θέση φαίνεται να διατηρεί ο ΔΗΣΥ σύμφωνα με το exit poll του Sigma. Ακολουθεί το ΑΚΕΛ, με το ΕΛΑΜ να κλειδώνει την τρίτη θέση όπως έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις.

Ποσοστά κομμάτων

ΔΗΣΥ: 26,5% - 22,5%

ΑΚΕΛ: 25,5% - 21,5%

ΕΛΑΜ: 12,5% - 9,5%

ΔΗΚΟ: 10,5% - 9,5%

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 8,0% - 6,0%

ΑΛΜΑ: 7,5 %, 5,5%

ΒΟΛΤ Κύπρου: 5,0% - 3,0%

ΔΗΠΑ: 4,0% - 2,0%

ΕΔΕΚ: 4,0% - 2,0%

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ: 4,0% - 2,0%

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 3,0% - 1,0%

Κατανομή εδρών

Από 15 έως 17 έδρες εξασφαλίζει ο ΔΗΣΥ, σύμφωνα με το exit poll του SIGMA, με το ΑΚΕΛ να διεκδικεί μέχρι και 16 έδρες. Το ΕΛΑΜ φαίνεται να εξασφαλίζει 6 έως 8 έδρες, στο ΔΗΚΟ κατανέμονται από 5 έως 7 έδρες και στο ΑΛΜΑ 3 μέχρι 5. Εκτιμάται επίσης ότι η Άμεση Δημοκρατία θα λάβει 4 έως 6 έδρες και το Βολτ 2 μέχρι 4.