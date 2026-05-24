Τι δείχνει το Exit Poll του Sigma για τις βουλευτικές - Η σειρά κατάταξης των κομμάτων και η κατανομή των εδρών

Την πρώτη θέση φαίνεται να διατηρεί ο ΔΗΣΥ σύμφωνα με το exit poll του Sigma. Ακολουθεί το ΑΚΕΛ, με το ΕΛΑΜ να κλειδώνει την τρίτη θέση όπως έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις.
Ποσοστά κομμάτων
ΔΗΣΥ: 26,5% - 22,5%
ΑΚΕΛ: 25,5% - 21,5%
ΕΛΑΜ: 12,5% - 9,5%
ΔΗΚΟ: 10,5% - 9,5%
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 8,0% - 6,0%
ΑΛΜΑ: 7,5 %, 5,5%
ΒΟΛΤ Κύπρου: 5,0% - 3,0%
ΔΗΠΑ: 4,0% - 2,0%
ΕΔΕΚ: 4,0% - 2,0%
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ: 4,0% - 2,0%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 3,0% - 1,0%
Κατανομή εδρών
Από 15 έως 17 έδρες εξασφαλίζει ο ΔΗΣΥ, σύμφωνα με το exit poll του SIGMA, με το ΑΚΕΛ να διεκδικεί μέχρι και 16 έδρες. Το ΕΛΑΜ φαίνεται να εξασφαλίζει 6 έως 8 έδρες, στο ΔΗΚΟ κατανέμονται από 5 έως 7 έδρες και στο ΑΛΜΑ 3 μέχρι 5. Εκτιμάται επίσης ότι η Άμεση Δημοκρατία θα λάβει 4 έως 6 έδρες και το Βολτ 2 μέχρι 4.
|ΚΟΜΜΑ
|ΕΔΡΕΣ
|ΔΗΣΥ
|15-17
|ΑΚΕΛ
|14-16
|ΕΛΑΜ
|6-8
|ΔΗΚΟ
|5-7
|ΑΛΜΑ
|3-5
|ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
|4-6
|ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΥ
|2-4
|ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
|0
|ΔΗΠΑ
|0-2
|ΕΔΕΚ
|0-2
|ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ
|0-2