Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Τι δείχνει το Exit Poll του Sigma για τις βουλευτικές - Η σειρά κατάταξης των κομμάτων και η κατανομή των εδρών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από 15 έως 17 έδρες εξασφαλίζει ο ΔΗΣΥ, σύμφωνα με το exit poll του SIGMA, με το ΑΚΕΛ να διεκδικεί μέχρι και 16 έδρες.

 

Την πρώτη θέση φαίνεται να διατηρεί ο ΔΗΣΥ σύμφωνα με το exit poll του Sigma. Ακολουθεί το ΑΚΕΛ, με το ΕΛΑΜ να κλειδώνει την τρίτη θέση όπως έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις.

Ποσοστά κομμάτων

ΔΗΣΥ: 26,5% - 22,5%

ΑΚΕΛ: 25,5% - 21,5%

ΕΛΑΜ: 12,5% - 9,5%

ΔΗΚΟ: 10,5% - 9,5%

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 8,0% - 6,0%

ΑΛΜΑ: 7,5 %, 5,5%

ΒΟΛΤ Κύπρου: 5,0% - 3,0%

ΔΗΠΑ: 4,0% - 2,0%

ΕΔΕΚ: 4,0% - 2,0%

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ: 4,0% - 2,0%

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 3,0% - 1,0%

 

Κατανομή εδρών

Από 15 έως 17 έδρες εξασφαλίζει ο ΔΗΣΥ, σύμφωνα με το exit poll του SIGMA, με το ΑΚΕΛ να διεκδικεί μέχρι και 16 έδρες. Το ΕΛΑΜ φαίνεται να εξασφαλίζει 6 έως 8 έδρες, στο ΔΗΚΟ κατανέμονται από 5 έως 7 έδρες και στο ΑΛΜΑ 3 μέχρι 5. Εκτιμάται επίσης ότι η Άμεση Δημοκρατία θα λάβει 4 έως 6 έδρες και το Βολτ 2 μέχρι 4.

ΚΟΜΜΑ ΕΔΡΕΣ
ΔΗΣΥ 15-17
ΑΚΕΛ 14-16
ΕΛΑΜ 6-8
ΔΗΚΟ 5-7
ΑΛΜΑ 3-5
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4-6
ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΥ 2-4
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0
ΔΗΠΑ 0-2
ΕΔΕΚ 0-2
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ 0-2

Tags

ΚΟΜΜΑΤΑΒΟΥΛΕΥΤΕΣΑποτελέσματαΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα