Το exit poll του Ant1: Αυτά είναι τα ποσοστά των κομμάτων - Η κατανομή εδρών και τα πρόσωπα που εκλέγονται σε όλες τις επαρχίες

Από 15 έως 17 έδρες εξασφαλίζει ο ΔΗΣΥ, σύμφωνα με το exit poll του ΑΝΤ1, με το ΑΚΕΛ να διεκδικεί μέχρι και 16 έδρες.

Πρώτος κατατάσσεται ο ΔΗΣΥ με μικρή διαφορά από το ΑΚΕΛ, σύμφωνα με το exit poll του ΑΝΤ1. Το ΕΛΑΜ βρίσκεται στην τρίτη θέση και το ΔΗΚΟ στην τέταρτη. Ακολουθεί η Άμεση Δημοκρατία και το ΑΛΜΑ, με το Βολτ να εισέρχεται με μεγάλη άνεση στη Βουλή.

Ποσοστά κομμάτων

ΔΗΣΥ: 26,8 – 23,8%

ΑΚΕΛ: 25,1 – 22,1%

ΕΛΑΜ: 12,5 – 10,5%

ΔΗΚΟ: 10,4 – 8,4%

Άμεση Δημοκρατία: 6,9 – 4,9%

Άλμα: 6,1 – 4,1%

Βολτ: 5,7 – 3,7%

Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 3,7 – 2,7%

ΕΔΕΚ: 3,7 – 2,7%

ΔΗΠΑ: 3,3 - 2,3%

Κίνημα Οικολόγων: 2,9 – 1,9%

Σήκου Πάνω: 1,4 – 0,4%

 ΔΕΚ: 1,2 – 0,2%

ΔΗΜΑΛ: 0,8 – 0,0%

Λακεδαιμόνιοι: 0,8 – 0,0%



 

Κατανομή εδρών

ΔΗΣΥ: 15-17   

ΑΚΕΛ: 14-16

ΕΛΑΜ: 7-9

ΔΗΚΟ: 6-8

Άμεση Δημοκρατία: 3-5

Άλμα: 2-4

Βολτ: 2-3

Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 0-2

ΕΔΕΚ: 0-2

Τα πρόσωπα που φαίνεται να εκλέγονται στη Λευκωσία ανα κόμμα







 

 

