Το exit poll του Ant1: Αυτά είναι τα ποσοστά των κομμάτων - Η κατανομή εδρών και τα πρόσωπα που εκλέγονται σε όλες τις επαρχίες

Πρώτος κατατάσσεται ο ΔΗΣΥ με μικρή διαφορά από το ΑΚΕΛ, σύμφωνα με το exit poll του ΑΝΤ1. Το ΕΛΑΜ βρίσκεται στην τρίτη θέση και το ΔΗΚΟ στην τέταρτη. Ακολουθεί η Άμεση Δημοκρατία και το ΑΛΜΑ, με το Βολτ να εισέρχεται με μεγάλη άνεση στη Βουλή.
Ποσοστά κομμάτων
ΔΗΣΥ: 26,8 – 23,8%
ΑΚΕΛ: 25,1 – 22,1%
ΕΛΑΜ: 12,5 – 10,5%
ΔΗΚΟ: 10,4 – 8,4%
Άμεση Δημοκρατία: 6,9 – 4,9%
Άλμα: 6,1 – 4,1%
Βολτ: 5,7 – 3,7%
Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 3,7 – 2,7%
ΕΔΕΚ: 3,7 – 2,7%
ΔΗΠΑ: 3,3 - 2,3%
Κίνημα Οικολόγων: 2,9 – 1,9%
Σήκου Πάνω: 1,4 – 0,4%
ΔΕΚ: 1,2 – 0,2%
ΔΗΜΑΛ: 0,8 – 0,0%
Λακεδαιμόνιοι: 0,8 – 0,0%
Κατανομή εδρών
ΔΗΣΥ: 15-17
ΑΚΕΛ: 14-16
ΕΛΑΜ: 7-9
ΔΗΚΟ: 6-8
Άμεση Δημοκρατία: 3-5
Άλμα: 2-4
Βολτ: 2-3
Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 0-2
ΕΔΕΚ: 0-2
Τα πρόσωπα που φαίνεται να εκλέγονται στη Λευκωσία ανα κόμμα