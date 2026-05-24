Ικανοποιημένο το ΑΚΕΛ γιατί έβαλε «αντρόσιην» και αυξάνει ποσοστό

Το ΑΚΕΛ έβαλε «αντρόσιην» κι ανέβηκε μετά από κάποια χρόνια μείωσης των ποσοστών του, εκτιμούν στο ΑΚΕΛ που εκφράζουν ικανοποίηση για την τουλάχιστον μία μονάδα αύξησης, όπως φαίνεται, του ποσοστού του.

Πηγή από την ηγεσία του κόμματος ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ είναι το μόνο κόμμα που αύξησε τα ποσοστά του σε αυτές τις Βουλευτικές εκλογές. Μετά από χρόνια με αρνητικά αποτελέσματα, είναι σημαντικό ότι «αντιστρέφουμε αυτή την πορεία. Και τώρα εβάλαμεν αντρόσιην κι αντιστρέψαμε την πορεία, με άνοδο, τουλάχιστον μια μονάδα».

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι λάμβαναν το τελευταίο διάστημα θετικά μηνύματα, ενώ σε ερώτηση αν γνωρίζει πού σημειώνεται η αύξηση, σε ποια επαρχία, είπε ότι αυτό θα φανεί στα τελικα αποτελέσματα.

Σε λίγη ώρα αναμένεται ο ΓΓ του ΑΚΕΛ να προβεί σε δήλωση μπροστά από το κτίριο των κεντρικών γραφείων του ΑΚΕΛ, όπου μαζεύτηκε κόσμος.







Πηγή: ΚΥΠΕ