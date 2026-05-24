Νικόλας Παπαδόπουλος: Αυτό που έχει πετύχει το ΔΗΚΟ είναι ένας άθλος - Τι υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους του Κέντρου

«Αυτό που έχει πετύχει το ΔΗΚΟ κάτω από αυτές τις περιστάσεις είναι ένας άθλος», δήλωσε ο Πρόεδρος του κόμματος Ν. Παπαδόπουλος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών, αναφέροντας ότι στον προεκλογικό κυριάρχησε ένα περιβάλλον τοξικότητας και διαμαρτυρίας. Είπε ότι το αποψινό αποτέλεσμα εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου για την κοινωνία και ότι τα φαινόμενα απαξίωσης θεσμών εντείνονται, ενώ έδωσε υπόσχεση ότι το ΔΗΚΟ ξεκινά από αύριο προσπάθειες για άμεση συνένωση του κεντρώου χώρου.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έστειλε ένα μήνυμα «σε όσους μας προεξοφλούσαν, όσους μας αμφισβητούσαν, απόψε θέλουμε να τους συστηθούμε. Όλοι εμείς είμαστε το Δημοκρατικό Κόμμα», προσθέτοντας ότι το ΔΗΚΟ παραμένει ως το μόνο κόμμα του Κέντρου στη νέα Βουλή και διατηρεί τον κρίσιμο και ρυθμιστικό του ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.

Είπε επίσης ότι η αποχή παραμένει σε υψηλά ποσοστά ότι τα φαινόμενα απαξίωσης της πολιτικής και της ακραίας αμφισβήτησης των θεσμών οξύνονται «και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους», ενώ έδωσε υπόσχεση «σε όλες και όλους τους ψηφοφόρους του Κέντρου που έχουν απογοητευτεί από τα σημερινά αποτελέσματα», ότι «το ΔΗΚΟ από αύριο αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλία για τη συνένωση του κεντρώου χώρου».

Η φωνή του κέντρου και όλων των δημοκρατικών δυνάμεων δεν πρόκειται να χαθεί διαμήνυσε. «Ξεκινά ένα νέο ξεκίνημα για ανασύνταξη αυτού του χώρου και υποσχόμαστε όλοι μαζί σύντομα το κέντρο είναι εδώ ενωμένο δυνατό», είπε και απευθυνόμενος στους φίλους των δημοκρατικών δυνάμεων έδωσε υπόσχεση ότι «πάρα πολύ σύντομα όλοι μαζί θα φωνάξουμε "Το Κέντρο είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό".

Είπε επίσης ότι θα συγκληθούν τα όργανα του κόμματος για αποτίμηση του αποτελέσματος «νηφάλια και υπεύθυνα» και για να δουν τα επόμενα βήματα. Συνεχάρη επίσης όσους υποψήφιους του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν εκλεγεί και ευχήθηκε καλή δύναμη για το έργο τους.

Είπε επίσης ότι «σε μία πολυκερματισμένη Βουλή, η σοβαρότητα και η υπευθυνότητά τους θα καταστεί ακόμα πιο απαραίτητη και πολύτιμη» και ευχαρίστησε όλους τους υποψήφιους, όλες τις υποψήφιες του Δημοκρατικού κόμματος και το προσωπικό για τη σκληρή δουλειά, καθώς και τον κόσμο που τίμησε το κόμμα με την ψήφο τους.

«Η εμπιστοσύνη τους μας τιμά και μας συγκινεί και τους διαβεβαιώνω ότι από αύριο το πρωί σηκώνουμε ξανά πάνω τα μανίκια και ξεκινάμε την προσπάθεια για να χτίσουμε μαζί ένα ισχυρό Δημοκρατικό Κόμμα, ένα ισχυρό Κέντρο και το κυριότερο ένα καλύτερο αύριο για την Κύπρο μας», είπε, τονίζοντας ότι «η Κύπρος αξίζει περισσότερα και το Δημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίσει να δίνει αγώνες για αυτή την Κύπρο μας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ