Η μεγάλη μάχη των προσώπων – Πως διαμορφώνεται το αποτέλεσμα για τις 56 έδρες της Βουλής

Η καταμέτρηση των ψήφων που έλαβαν οι υποψήφιοι βουλευτές είναι σε εξέλιξη και σε κάποιες περιπτώσεις το αποτέλεσμα φαίνεται να έχει κριθεί.

Με βάση τα αποτελέσματα ως τις 11:50 ισχυρές πιθανότητες εκλογής έχουν:

Λευκωσία

Ο ΔΗΣΥ εκλέγει τελικά πέντε βουλευτές στην Επαρχία Λευκωσίας και έχουν ισχυρό προβάδισμα οι:

Δημήτρης Δημητρίου (7,571), Γιώργος Παμπορίδης (6,963), Σάβια Ορφανίδου (6,509) και Ανδρέας Κωνσταντίνου (5,862).

Ακολουθούν για την πέμπτη έδρα οι Χαράλαμπος Πετρίδης (4817), Αναστασία Ανθούση (4.406) και Έλενα Κούσιου – Χατζηδημητρίου (3.648).

Το ΑΚΕΛ εκλέγει πέντε βουλευτές. Τη μία έδρα καταλαμβάνει γενικός γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου. Για τις υπόλοιπες τέσσερις έδρες έπονται με διαφορά Χρίστος Χριστοφίδης (7.342), Γιώργος Λουκαϊδης (7.144), Άριστος Δαμιανού (7.085) και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (6.610). Ακολουθεί ο Χάρης Πολυκάρπου (3.672).

Το ΕΛΑΜ κέρδισε τρεις έδρες. Ο Χρίστος Χρίστου εκλέγεται ως αρχηγός κόμματος. Για τις άλλες δύο έδρες προηγείται ο Μάριος Πελεκάνος (3.083) και ακολουθούν για την τρίτη έδρα οι Στυλιανός Στυλιανού (1.674) και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους (1.652).

Το ΔΗΚΟ κέρδισε τρεις έδρες. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος εκλέγεται ως αρχηγός κόμματος. Ακολουθεί η Χριστιάννα Ερωτοκρίτου (2.327), Χρύσης Παντελίδης (1.824) και Γιώργος Σολωμού (1.203).

Το Άλμα εκλέγει δύο βουλευτές. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εκλέγεται χωρίς ψήφο ως αρχηγός κόμματος). Τη δεύτερη έδρα έχει υψηλές πιθανότητες να καταλάβει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου (2.707) και ακολουθεί από απόσταση η Γεωργία Πιτσιάλη (434)

Η Άμεση Δημοκρατία εκλέγει έναν βουλευτή. Ο Φειδίας Παναγιώτου προηγείται (2.214) και αν δεν κρατήσει την έδρα την διεκδικούν οι Γιάννης Λαούρης (756) και Ελένα Μιττέλα (514).

Λεμεσός

Στη Λεμεσό ο ΔΗΣΥ εκλέγει τέσσερις βουλευτές και προηγούνται ΔΗΣΥ: Φωτεινή Τσιρίδου (2.966), Γιώργος Καραϊσκάκης (2.252), Μιχάλης Φελλάς (2.071), Μιχάλης Κουνούνης (1.472), Ανδρέας Νικολάου – Κόκκινος (1.393) και Λευτέρης Περικλής (1.374). Η μάχη για την τέταρτη έδρα είναι ανοιχτή.

Το ΑΚΕΛ εκλέγει τρεις βουλευτές και προηγούνται: Εφραίμ Χρίστου (2.089), Αργεντούλα Ιωάννου (1.729), Μιχάλης Καυκαλιάς (1.690), Μαρίνα Νικολάο (1.573), Μέλανη Στέλιου – Νικολάου (1.324).

Το ΕΛΑΜ εκλέγει δύο βουλευτές με σαφές προβάδισμα να έχουν Ευγένιος Χαμπουλάς (1.181) και Πόλυς Ανωγυριάτης (1.178).

Το ΔΗΚΟ κερδίζει μια έδρα με σαφές προβάδισμα να έχει Πανίκος Λεωνίδου (1.560) και ακολουθεί από απόσταση η Ευανθία Τσολάκη (1.081).

Η Άμεση Δημοκρατία κερδίζει μια έδρα και προηγείται στην καταμέτρηση ο Δημήτρης Σούγλης (1.133) και ακολουθεί ο Κωστάκης Αντωνίου (332).

Τέλος, το Άλμα εκλέγει ένα βουλευτή. Προηγείται ο Μιχάλης Παρασκευά (605) και έπεται ο Μιλτιάδης Παπαδόπουλος (390).

Λάρνακα

Στην επαρχία Λάρνακας, το ΑΚΕΛ εκλέγει δύο βουλευτές και προηγούνται με διαφορά οι Αντρέας Πασιουρτίδης (6.809) και Πανίκκος Ξιούρουππας (4.478).

Ο ΔΗΣΥ εκλέγει δύο βουλευτές. Η Αννίτα Δημητρίου εκλέγεται ως αρχηγός κόμματος και έπεται με διαφορά από τους υπόλοιπους υποψηφίους ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης (6.300) και ακολουυθεί η Άνδρεα Θεολόγου – Μανώλη (2.141).

Το ΔΗΚΟ έχει μια έδρα την οποία φαίνεται να κερδίζει με άνεση ο Ανδρέας Αποστόλου (3.415). Ακολουθεί ο Δημήτριος Δημητρίου (1.172).

Το ΕΛΑΜ εκλέγει μια έδρα και προηγείται ο Σωτήρης Ιωάννου (2.811). Έπεται ο Βαλεντίνος Αλαμάκγκος (640).

Πάφος

Στην Πάφο o ΔΗΣΥ κέρδισε 2 έδρες, το ΑΚΕΛ 1 έδρα, το ΔΗΚΟ 1 έδρα και η Άμεση Δημοκρατία 1 έδρα

Από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ εκλέγονται Χαράλαμπος Πάζαρος (4.609) και Νικολέτα Κωνσταντίνου (3.608).

Από το ΑΚΕΛ ο Βαλεντίνος Φακοντής (3.943), από το ΔΗΚΟ ο Χρύσανθος Σαββίδης (4.778) και από την Άμεση Δημοκρατία ο Δημήτρης Μπάρος (280).

Αμμόχωστος

Στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου ο ΔΗΣΥ κερδίζει 3 έδρες, το ΑΚΕΛ κερδίζει 3 έδρες, το ΕΛΑΜ 2 έδρες, το ΔΗΚΟ 1 έδρα, η Άμεση Δημοκρατία 1 έδρα και το Άλμα 1 έδρα.

Στο ΔΗΣΥ προηγούνται Γιώργος Κάρουλλας (7.227), Νίκος Γεωργίου (5.741), και Γιώργος Λυσανδρίδης (4.759). Ακολουθεί ο Γιώργος Χατζηγεωργίου (3.692).

Στο ΑΚΕΛ έχουν προβάδισμα Νίκος Κέττηρος (8.348), Γιώργος Κουκουμάς (6.778), Γιαννάκης Γαβριήλ (3.435) και από κοντά ο Σταύρος Χατζηγεωργίου (3.049).

Στο ΕΛΑΜ προηγούνται καθαρά Λίνος Παναγιώτης (5.905) και Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου (4.090).

Στο ΔΗΚΟ την έδρα διεκδικούν Χρίστος Σενέκης (2.157) και Ζαχαρίας Κουλίας (2.103). Ο Μιχάλης Γιακουμής ακολουθεί (1.332).

Η Άμεση Δημοκρατία φαίνεται να εκλέγει την Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη (1.276) και στο Άλμα δίνουν τη μάχη Βασίλειος Μαύρου (355), Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου (345) και Αγγέλα Μαλακτού (319).

Κερύνεια

Στην πορεία της εκλογικής βραδιάς υπήρξε ανατροπή με το ΔΗΚΟ να κερδίζει την έδρα από την Άμεση Δημοκρατία.

Στην επαρχία Κερύνειας το ΑΚΕΛ κερδίζει 1 έδρα, ο ΔΗΣΥ 1 έδρα και το ΔΗΚΟ 1 έδρα

Το ΑΚΕΛ έχει ισχυρές πιθανότητες να εκλέξει την Αναστασίου Χάσικου (1.989), ο ΔΗΣΥ τον Δήμο Γεωργιάδη (1.738) και ακολουθεί η Ρίτα Σούπερμαν (1.475) και το ΔΗΚΟ ο Αδάμος Ασπρής (651) και είναι κοντά ο Ανδρέας Νικηταράς (559).