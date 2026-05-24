Ιστορική πρωτιά στην Πάφο: Για πρώτη φορά γυναίκα στα βουλευτικά έδρανα της επαρχίας - Ποιο κόμμα πανηγυρίζει

Για πρώτη φορά στην κοινοβουλευτική ιστορία της επαρχίας Πάφου, γυναίκα βουλευτής εξασφαλίζει θέση στη Βουλή, με τη Νικολέττα Κωνσταντίνου του ΔΗΣΥ να καταγράφει ιστορική εκλογή.

Στην επαρχία Πάφου, οι πέντε βουλευτικές έδρες κατανέμονται ως εξής: από τον Δημοκρατικό Συναγερμό εκλέγονται ο Χαράλαμπος Πάζαρος με 4.609 ψήφους και η Νικολέττα Κωνσταντίνου με 3.608 ψήφους. Από το ΑΚΕΛ επανεκλέγεται ο Βαλεντίνος Φακοντής, ο οποίος συγκέντρωσε 3.943 ψήφους, από το ΔΗΚΟ ο Χρύσανθος Σαββίδης με 4.778 ψήφους, ενώ την πέμπτη έδρα εξασφαλίζει η Άμεση Δημοκρατία με τον Δημήτρη Μπάρο.