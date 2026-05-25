Εκλογικός χάρτης με ανατροπές: Νικητές, χαμένοι και νέα δεδομένα στη Βουλή - Το Προεδρικό έμεινε με μοναδικό σήριγμα το ΔΗΚΟ

Μεγάλοι χαμένοι των χθεσινών βουλευτικών εκλογών είναι τα κόμματα ΕΔΕΚ, Κίνημα Οικολόγων και ΔΗΠΑ, τα οποία δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν είσοδο στη Βουλή. Αποτέλεσμα, να τίθεται πλέον ζήτημα πολιτικής επιβίωσης και παραμονής τους στον κομματικό χάρτη.

Το ιστορικό κόμμα του Βάσου Λυσσαρίδη, με σήμα κατατεθέν τη γροθιά, εισήλθε για πρώτη φορά στη Βουλή το 1970, εξασφαλίζοντας δύο από τις τότε 35 έδρες, με επικεφαλής τον ιδρυτή του. Το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό για το σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με σοβαρή κρίση και εμφανίζει τάσεις διάλυσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις χθεσινές εκλογές η ΕΔΕΚ δεν είχε ούτε επικεφαλής ψηφοδελτίου, καθώς ο πρόεδρός της, Νίκος Αναστασίου, δεν διεκδίκησε βουλευτική έδρα.

Ειδικότερα, η ΕΔΕΚ έλαβε ποσοστό 3,3% που μεταφράζεται σε 12.093 ψήφους. Στις βουλευτικές εκλογές του 2021, το κόμμα είχε εξασφαλίσει ποσοστό 6,72% ή 24.022 ψήφους, καταλαμβάνοντας τέσσερις έδρες στη Βουλή. Σημειώνεται, ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2021 η ΕΔΕΚ είχε καταγράψει αύξηση των ποσοστών της σε σύγκριση με τις εκλογές του 2016, λαμβάνοντας ποσοστό 6,18% ή 21.732 ψήφους.

Δεύτερος μεγάλος χαμένος των βουλευτικών εκλογών είναι το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, το οποίο, μετά από 25 συναπτά έτη παρουσίας στη Βουλή, έμεινε εκτός. Από τους τρεις βουλευτές που είχε καταφέρει να εκλέξει το 2021, λαμβάνοντας ποσοστό 4,41% ή 15.762 ψήφους, το κίνημα περιορίστηκε χθες μόλις στο 2% ή σε 7.265 ψήφους. Στις βουλευτικές εκλογές του 2016 οι Οικολόγοι είχαν λάβει παγκύπρια ποσοστό 4,81% ή 16.909 ψήφους.

Τρίτος μεγάλος χαμένος των εκλογών είναι η ΔΗΠΑ του Μάριου Καρογιάν. Το κόμμα έκανε την παρθενική του εμφάνιση στις βουλευτικές εκλογές του 2021, λαμβάνοντας ποσοστό 6,1% ή 21.832 ψήφους και εκλέγοντας τέσσερις βουλευτές. Στη χθεσινή εκλογική διαδικασία, ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικό, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει μόλις τους μισούς ψήφους σε σύγκριση με το 2021. Συγκεκριμένα, έλαβε παγκύπρια ποσοστό 3,1% ή 11.696 ψήφους.

Το αποτέλεσμα αυτό προδιαγράφει δυσοίωνο το μέλλον της ΔΗΠΑ, όπως και της ΕΔΕΚ και των Οικολόγων. Χωρίς κρατική χρηματοδότηση, τίθεται πλέον εύλογα ζήτημα επιβίωσης των τριών κομμάτων.

Τονίζεται ότι, για το έτος 2026 και τα τρία κόμματα έλαβαν κρατική χορηγία, καθώς αυτή καταβλήθηκε στις αρχές του έτους, γεγονός που αναμένεται να τους επιτρέψει να διατηρήσουν τη λειτουργία τους τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του χρόνου.

Το Volt Κύπρου, στην παρθενική του συμμετοχή σε εκλογική αναμέτρηση, έλαβε ποσοστό 3,1% ή 11.488 ψήφους χωρίς, ωστόσο, να καταφέρει να εξασφαλίσει είσοδο στη Βουλή.

Πρώτο κόμμα ο ΔΗΣΥ

Πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο ΔΗΣΥ, ο οποίος έκοψε πρώτος το νήμα και σε αυτές τις εκλογές, προς έκπληξη όλων, καθώς τα αποτελέσματα διέψευσαν τις δημοσκοπήσεις και τις προβλέψεις.

Η Αννίτα Δημητρίου κατάφερε να διατηρήσει τα ποσοστά του 2021, καθώς και τις 17 έδρες του κόμματος, παρά τη σημαντική πολιτική φθορά που είχε καταγραφεί στις προεδρικές εκλογές του 2023. Η προεκλογική και μετεκλογική περίοδος για τον ΔΗΣΥ σημαδεύτηκε από εσωκομματικές αναταράξεις, μετά την υποψηφιότητα του αντάρτη Νίκου Χριστοδουλίδη, γεγονός που προκάλεσε βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό του κόμματος.

Ειδικότερα, στις χθεσινές εκλογές ο ΔΗΣΥ έλαβε παγκύπρια ποσοστό 27,1% που αντιστοιχεί σε 101.015 ψήφους. Το κόμμα εξασφάλισε την πρωτιά σε όλες σχεδόν τις εκλογικές περιφέρειες: στη Λευκωσία με ποσοστό 27,1% και 35.211 ψήφους, στην Αμμόχωστο με 28,5% και 22.004 ψήφους, στη Λεμεσό με 25,3% και 18.433 ψήφους, καθώς και στην Πάφο με 29,5% και 9.906 ψήφους.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021, ο ΔΗΣΥ έλαβε παγκύπρια ποσοστό 27,7% ή 99.328 ψήφους, εξασφαλίζοντας την πρωτιά στις εκλογικές περιφέρειες Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου. Αντίστοιχα, στις εκλογές του 2016, το κόμμα είχε καταγράψει παγκύπρια ποσοστό 30,69% ή 107.825 ψήφους, κατακτώντας την πρώτη θέση στις περιφέρειες Λευκωσίας, Κερύνειας, Αμμοχώστου και Λεμεσού.

Αύξησε ποσοστά το ΑΚΕΛ

Στη δεύτερη θέση, και με αυξημένα ποσοστά σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021, τερμάτισε το ΑΚΕΛ, το οποίο διατήρησε τις 15 βουλευτικές του έδρες. Συγκεκριμένα, το κόμμα έλαβε παγκύπρια ποσοστό 23,9% και 88.775 ψήφους, έναντι 22,34% και 79.913 ψήφων το 2021.

Στις χθεσινές εκλογές, το ΑΚΕΛ εξασφάλισε την πρωτιά στις εκλογικές περιφέρειες Κερύνειας και Λάρνακας, όπως και στις εκλογές του 2021, με ποσοστά 27,8% (5.246 ψήφους) και 29,4% (11.623 ψήφους) αντίστοιχα. Στις εκλογές του 2016 είχε επικρατήσει μόνο στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, με ποσοστό 25,67% ή 90.204 ψήφους.

Συν 4% το ΕΛΑΜ

Στους κερδισμένους των εκλογών συγκαταλέγεται, βεβαίως, και το ΕΛΑΜ, το οποίο αναδείχθηκε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, η οποία φτάνει το 4%. Συγκεκριμένα, σε παγκύπριο επίπεδο έλαβε ποσοστό 10,9% ή 40.572 ψήφους, διπλασιάζοντας τις έδρες του από τέσσερις σε οκτώ.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 είχε λάβει 6,78% ή 24.255 ψήφους, ενώ στις εκλογές του 2016 είχε καταγράψει 3,71% ή 13.041 ψήφους.

Το κόμμα της ακροδεξιάς συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ΕΛΑΜ, στην πρώτη του εκλογική αναμέτρηση, στις ευρωεκλογές του 2009 και με υποψήφιο τον πρόεδρό του, Χρίστο Χρίστου, έλαβε ποσοστό 0,22%, που αντιστοιχεί σε μόλις 663 ψήφους.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2011 κατέγραψε ποσοστό 1,08% ή 4.354 ψήφους. Η σημαντική του άνοδος καταγράφηκε στις βουλευτικές εκλογές του 2016, όταν, παρά την αύξηση του εκλογικού μέτρου από το 1,8% στο 3,6% για τη συμμετοχή στη δεύτερη κατανομή εδρών, το ΕΛΑΜ κατάφερε την είσοδό του στη Βουλή, με ποσοστό 3,71% ή 13.041 ψήφους, εκλέγοντας δύο βουλευτές στις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου. Διαψεύδοντας τις αρχικές εκτιμήσεις ότι θα αποτελούσε ένα παροδικό πολιτικό φαινόμενο.

Παραμένει ρυθμιστής το ΔΗΚΟ

Το ΔΗΚΟ, από τρίτη πολιτική δύναμη το 2021, υποχώρησε στην τέταρτη θέση, καταγράφοντας ποσοστό 10% και 37.223 ψήφους. Παρά την απώλεια μίας έδρας, από εννέα σε οκτώ, το κόμμα διατηρεί τον ρυθμιστικό του ρόλο στη Βουλή και κατ’ επέκταση στο πολιτικό σκηνικό.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 είχε λάβει 11,29% ή 40.395 ψήφους, ενώ το 2016 είχε καταγράψει 14,49% ή 50.923 ψήφους. Μάλιστα, στις υπό αναφορά εκλογές εξασφάλισε την πρωτιά στην εκλογική περιφέρεια Πάφου.

Από 4 έδρες τα δύο νέα κόμματα

Από τα νέα πολιτικά σχήματα, το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου του Φειδία Παναγιώτου κατάφεραν, όπως αναμενόταν, την είσοδό τους στη Βουλή, αν και με χαμηλότερα ποσοστά από εκείνα που προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις.

Συγκεκριμένα, το ΑΛΜΑ έλαβε παγκύπρια ποσοστό 5,8% ή 21.698 ψήφους, ενώ η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου κατέγραψε ποσοστό 5,4% ή 20.159 ψήφους.

Έμεινε με τον Νικόλα το Προεδρικό

Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι το ΔΗΚΟ. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν δίστασε να διαχωρίσει τη θέση του από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε σοβαρά ζητήματα πολιτικής. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το ΔΗΚΟ δεν υπέστη σημαντικές εκλογικές απώλειες από τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση, σε αντίθεση με τη ΔΗΠΑ και την ΕΔΕΚ, οι οποίες έμειναν εκτός Βουλής και βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με σοβαρό ζήτημα πολιτικής επιβίωσης.