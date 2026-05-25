Θρίαμβος για ΔΗΣΥ και Αννίτα: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει πρωταγωνιστής - Η Αννίτα πέρασε το πρώτο μεγάλο τεστ της προεδρίας της

Το ποσοστό του 27,2% για τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές συνιστά ένα αποτέλεσμα με διπλή ανάγνωση. Από τη μία πλευρά, επιβεβαιώνεται ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει μία από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις στον κομματικό χάρτη και, από την άλλη, καταγράφει διατήρηση τής ισχυρής επιρροής του σε μία περίοδο μεγάλης πολιτικής αστάθειας/ρευστότητας και προσπάθειας αποσυσπείρωσης του παραδοσιακού δικομματισμού. Σε μία εκλογική αναμέτρηση όπου το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίστηκε από πολυδιάσπαση, άνοδο μικρότερων σχηματισμών και έντονη αντισυστημική διάθεση, το κυβερνητικό κόμμα της προηγούμενης δεκαετίας κατάφερε να συγκρατήσει την εκλογική του βάση (27,77% στις Βουλευτικές του 2021) και τις έδρες του (17).

Έγινε το… ακατόρθωτο

Ήταν ίσως η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη της χθεσινής βραδιάς των βουλευτικών εκλογών. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έδειχνε για μήνες να κινείται σε κλίμα φθοράς, με εσωστρέφεια, διαρροές προς μικρότερα κόμματα και αρκετή απογοήτευση στη βάση του. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προέβλεπαν απώλειες -έως και μεγάλες απώλειες- σε σχέση με το 2021. Σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι δημοσκόποι και πολιτικοί αναλυτές το έβλεπαν δεύτερο κόμμα, πίσω από το ΑΚΕΛ. Αυτό που φαίνεται να συνέβη τις τελευταίες ημέρες είναι μία κλασική -αλλά και εντυπωσιακή- συσπείρωση. Δηλαδή, ψηφοφόροι που ήταν θυμωμένοι, δυσαρεστημένοι, αναποφάσιστοι, αποστασιοποιημένοι, τελικά, επέστρεψαν στο κόμμα λίγο πριν από την κάλπη. Και παρ' όλο που αρκετές αναλύσεις και δημοσκοπήσεις της τελευταίας εβδομάδας είχαν αρχίσει να καταγράφουν τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων στα παραδοσιακά κόμματα και ειδικά στον ΔΗΣΥ, ήταν ταυτόχρονα εμφανής η δυσκολία να γίνει πιστευτό ότι θα ερχόταν το… θαύμα.

Ο παλιός είναι αλλιώς

Το εντυπωσιακό είναι ότι το κόμμα έφτασε κοντά στο ποσοστό του 2021 παρά τη φθορά από τη δεκαετή διακυβέρνηση Αναστασιάδη, τον αλληλοσπαραγμό μετά τις Προεδρικές του 2023 και γενικά τον κατακερματισμό του δεξιού/κεντρώου χώρου, τη διαρροή ψηφοφόρων προς το ΕΛΑΜ, τη δημιουργία νέων σχηματισμών, το γεγονός ότι είναι εκτός κυβέρνησης τα τελευταία τρία χρόνια με στελέχη του να είναι στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Μία πρώτη ανάγνωση των χθεσινοβραδινών αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών είναι ότι πιθανότατα λειτούργησε ο φόβος απώλειας της πρωτιάς από το ΑΚΕΛ και η λογική της «νούσιμης ψήφου» απέναντι στο «εμμονικό/εκδικητικό» στυλ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το απολιτίκ του Φειδία Παναγιώτου. Επίσης, φαίνεται να ενοχλήθηκαν αρκετοί ψηφοφόροι του κόμματος από την «προδοσία» συναγερμικών στελεχών που μεταπήδησαν στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ. Για αυτό και επέλεξαν να «προστατεύσουν» το κόμμα τους, παρά την οργή, την πικρία, τα παράπονα. Ακόμη, δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς την ισχυρή εκλογική μηχανή που παραδοσιακά διαθέτει ο ΔΗΣΥ και τη βάζει να δουλεύει στο φουλ την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.

Άντεξε

Το υψηλό -υπό τις πολύ δύσκολες πολιτικές συνθήκες- ποσοστό που έλαβε ο Συναγερμός δείχνει ξεκάθαρα ότι ο κόσμος του τελικά ψήφισε σταθερότητα αντί διαμαρτυρίας. Και μπορεί ο χώρος του Κέντρου/Δεξιάς να διασπάστηκε αλλά ο πυρήνας του Συναγερμού άντεξε. Το δε μήνυμα που ο Συναγερμός έστειλε με την ψήφο του, στον Νίκο Χριστοδουλίδη, είναι ότι παραμένει πρωταγωνιστής και εκλογικά πολύ πιο ανθεκτικός απ’ όσο φαινόταν. Για μήνες είχε εμπεδωθεί δημόσια η εικόνα ότι «ο ΔΗΣΥ καταρρέει», «η βάση του έχει διαλυθεί», «το κόμμα δεν ξέρει πού πάει». Στην κάλπη, όμως, εμφανίστηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει, όπως συχνά συμβαίνει σε κόμματα εξουσίας. Που οι ψηφοφόροι γκρινιάζουν έντονα μέχρι να φτάσει η στιγμή της ψήφου και τότε ενεργοποιείται το ένστικτο επιβίωσης.

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί

Σημειώνεται ότι ο κομματικός μηχανισμός αλλά και οι απλοί ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ πανηγύρισαν την πρωτιά και το υψηλό ποσοστό, αφού σίγουρα δεν ανέμεναν τόσο μεγάλη ανάκαμψη -όλη την προεκλογική περίοδο ο Συναγερμός ήταν σε άμυνα με σχεδόν απολογητικό λόγο για τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου που παραμένουν άλυτα. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, στην πρώτη της δήλωση -ανάμεσα στον τέως πρόεδρο του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, και τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συναγερμού, Ευθύμιο Δίπλαρο- έκανε λόγο για δικαίωση του συναγερμικού κόσμου.

Πέρασε το τεστ

Για την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη σημασία. Η εκλογική μάχη αποτέλεσε στην ουσία το πρώτο μεγάλο τεστ της προεδρίας της σε μεγάλη εκλογική μάχη. Το 27,2% του ΔΗΣΥ είναι μεγάλη εσωκομματική επιτυχία, που μπορεί να θεωρηθεί και ως επίσημη επανεκκίνηση του κόμματος. Και δίνει το δικαίωμα στην κ. Δημητρίου να σκέφτεται ξανά την προεδρία της Βουλής αλλά και την προεδρία του κράτους το 2028.