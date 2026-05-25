ΔΗΚΟ: Μείωση, απώλεια έδρας, αλλά... «επιβίωσε»

Αν και με νέα μείωση -έστω μικρή- των ποσοστών του, το Δημοκρατικό Κόμμα «επιβίωσε» από τη χθεσινή εκλογική μάχη. Απώλεια για το ΔΗΚΟ θεωρείται το γεγονός ότι υποχώρησε πλέον από την 3η θέση, σύμφωνα με τη δυναμικότητα των κομμάτων, και θα βρίσκεται -τουλάχιστον για την επόμενη- πενταετία στην 4η θέση. Δεύτερη απώλεια για το ΔΗΚΟ είναι η εξασφάλιση 8 εδρών έναντι εννέα που κατείχε τα προηγούμενα χρόνια. Παρά τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν, το ΔΗΚΟ θεωρείται ότι θα εξακολουθήσει να έχει ρυθμιστικό ρόλο εντός της νέας Βουλής.

Η εκλογική αναμέτρηση εθεωρείτο για πολλούς και μάχη επιβίωσης γενικότερα για το ΔΗΚΟ, ακόμα και για την ηγεσία του κόμματος, και ο βασικότερος στόχος ήταν η διατήρηση των ποσοστών του, τουλάχιστον όσο πιο κοντά στο αποτέλεσμα της κάλπης των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών το 2021. Τότε, το ΔΗΚΟ είχε εξασφαλίσει ποσοστό 11,29%, και ως τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα στην προηγούμενη Βουλή είχε 9 κοινοβουλευτικές έδρες, στις οποίες προστέθηκαν προς το τέλος και άλλες δύο, του Ανδρέα Αποστόλου που προσχώρησε από την ΕΔΕΚ και του Μιχάλη Γιακουμή από τη ΔΗΠΑ. Η χθεσινή κάλπη έδωσε στο ΔΗΚΟ ποσοστό 10%. Συγκριτικά με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές η μείωση των ποσοστών του ΔΗΚΟ αγγίζει το 1,3%.

Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών για το ΔΗΚΟ έχει ακόμα μία ερμηνεία η οποία διασυνδέεται με τη συμμετοχή του στη συγκυβέρνηση, ως το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη. Υπάρχει η άποψη ότι το ΔΗΚΟ θα μπορούσε να κεφαλαιοποιήσει τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση με αύξηση των ποσοστών του. Εντούτοις, θα διαφανεί κατά πόσο ένας από τους παράγοντες που μειώθηκαν τα ποσοστά του κόμματος σχετίζεται με τη γενικότερη δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη και τη στήριξη από το ΔΗΚΟ.

Προβληματισμός

Αυτό που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό για το ΔΗΚΟ είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια χάνει ποσοστά σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Εμφανίζεται δηλαδή σε κάθε μάχη με μειωμένα ποσοστά. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία και η σύγκριση με τις τρεις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Το 2011 το ΔΗΚΟ είχε εξασφαλίσει 15,75% και 9 έδρες, το 2016 έλαβε 14,49% και 9 έδρες και το 2021 έλαβε 11,29% και 9 έδρες, και χθες έλαβε 10% και 8 έδρες. Τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια το ΔΗΚΟ απώλεσε ένα ποσοστό κοντά στο 5%.

«Κυβερνών» κόμμα

Μια άλλη σημαντική παράμετρος των βουλευτικών εκλογών είναι το γεγονός ότι το ΔΗΚΟ είναι το μοναδικό κόμμα που συμμετέχει στη συγκυβέρνηση το οποίο επιβίωσε από το αποτέλεσμα της κάλπης. Μάλιστα, αυτό που σχολιάζεται χαριτολογώντας, αν και η χθεσινή αναμέτρηση δεν ήταν για προεδρικές εκλογές αλλά για βουλευτικές, είναι ότι το ΔΗΚΟ αναβαθμίστηκε σε κυβερνών κόμμα, καθώς η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ δεν θα συμμετέχουν στη νέα Βουλή.

Συνένωση κεντρώου χώρου

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι το ΔΗΚΟ παραμένει ο βασικός εκφραστής του Κέντρου στη νέα Βουλή και διατηρεί τον καθοριστικό του ρόλο στο πολιτικό σκηνικό, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ανασύνταξη του κεντρώου χώρου και αντιμετώπιση της αποχής. «Το κόμμα εξακολουθεί να αποτελεί τη μοναδική σταθερή δύναμη του Κέντρου», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για το υψηλό ποσοστό αποχής το οποίο, όπως είπε, «εκπέμπει σήμα κινδύνου προς την κοινωνία».

Απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους του κεντρώου χώρου που έχουν απογοητευτεί, ο κ. Παπαδόπουλος υποσχέθηκε πρωτοβουλίες για επανένωση και ανασυγκρότηση: «Σε όλους τους ψηφοφόρους του Κέντρου που έχουν απογοητευτεί από τα σημερινά αποτελέσματα υποσχόμαστε από αύριο να αναλάβουμε πρωτοβουλία για τη συνένωση του κεντρώου χώρου. Η φωνή του κέντρου και όλων των δημοκρατικών δυνάμεων δεν θα χαθεί». Πρόσθεσε ότι «από αύριο ξεκινά ανανέωση για την ανασύνταξη αυτού του χώρου», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σύντομα «όλοι μαζί θα φωνάξουμε ότι το Κέντρο είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό». Τις επόμενες ημέρες, όπως ανέφερε, θα συγκληθούν τα συλλογικά όργανα του κόμματος για ψύχραιμη και νηφάλια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και καθορισμό των επόμενων βημάτων.