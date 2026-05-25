Με το ΑΚΕΛ φλερτάρει έντονα ο Οδυσσέας - Το ΑΛΜΑ δεν έκανε το… άλμα, αλλά ένα πρώτο βήμα

Όταν στις 19 Μαΐου του 2025 ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανακοίνωνε την είσοδό του στην πολιτική μέσω του Κινήματος «ΑΛΜΑ - Πολίτες για την Κύπρο», το οποίο θα μετεξελισσόταν λίγους μήνες αργότερα σε κόμμα, δήλωνε ότι το πρώτο διακύβευμα θα ήταν η εξασφάλιση διψήφιου ποσοστού στις βουλευτικές εκλογές. Και στη συνέχεια -υπό την προϋπόθεση ότι οι πολίτες θα στήριζαν την προσπάθειά του- το επόμενό του βήμα θα ήταν η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας την πενταετία 2028-2033.

Είχε, προφανώς, υπόψη του την ευρεία αποδοχή που λάμβανε ως γενικός ελεγκτής, που παρουσιαζόταν ως μαχητής κατά της διαφθοράς, τη μεγάλη στήριξη στα social media, ειδικά μέσα από τη σελίδα στήριξης που διαχειριζόταν ο πρώην στενός του συνεργάτης Ανδρέας Χασαπόπουλος και τη συμπαράσταση που είχε όταν απολύθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο του 2024.

Γλυκόπικρη γεύση

Έναν χρόνο ακριβώς μετά την ανακοίνωση του πολιτικού του σχήματος, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να αφήνει στον τέως γενικό ελεγκτή μια γλυκόπικρη γεύση. Παρότι η εμφάνισή του κατά την είσοδό του στο εκλογικό του επιτελείο χθες το απόγευμα είχε αέρα νικητή... γλυκιά, γιατί κατάφερε να εξασφαλίσει 4 έδρες στο Κοινοβούλιο και την πέμπτη θέση παγκύπρια, καθόλου άσχημα για ένα νεοφερμένο κόμμα, που όπως και ο ίδιος εξήγησε στις δηλώσεις του διεξήγαγε τον προεκλογικό του αγώνα χωρίς να έχει πίσω του έναν πολυπληθή κομματικό μηχανισμό, αλλά μόνο εθελοντές. Πικρή γιατί δεν κατάφερε να εξασφαλίσει καν τα ποσοστά που έδειχναν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις – ρίχνοντας το ΑΛΜΑ από το 12,5% μέχρι τον Φεβρουάριο στο 6,9% τον Μάιο. Στην κάλπη έλαβε τελικά ένα ποσοστό μόλις 5,8% και 21.700 ψήφους παγκύπρια. Παρότι ο ίδιος δεν το παραδέχθηκε χθες, το χαμηλό του ποσοστό ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο στους στόχους του για τις προεδρικές.

Πήγε καλά η Ειρήνη

Μεγαλύτερη αποδοχή το ΑΛΜΑ έδειξε στη Λευκωσία καθώς εξασφάλισε σχεδόν τις μισές του ψήφους (10.119). Πήρε 7,8% και 2 έδρες. Εξελέγη ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, χωρίς σταυρούς προτίμησης, και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου με περίπου έξι χιλιάδες ψήφους (έναντι 14.008 ψήφων το 2021 όταν είχε κατέλθει με το ΑΚΕΛ).

Υψηλότερα ποσοστά από τα παγκύπρια εξασφάλισε το κόμμα και στη Λεμεσό με 6,3%, κλειδώνοντας μία ακόμα έδρα, την οποία κέρδισε ο Μιχάλης Παρασκευά αλλά και στην Κερύνεια με 6,2%. Στην Αμμόχωστο, παρότι εξασφάλισε την 4ή του έδρα, το ποσοστό περιορίστηκε στο 3,9%. Την έδρα κέρδισε η Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου. Στη Λάρνακα το ΑΛΜΑ έλαβε 3,6% και στην Πάφο 4,1%.

Εν ολίγοις, δεδομένων των εκλογικών αποτελεσμάτων, φαίνεται πως το αντισυστημικό αφήγημα του κ. Μιχαηλίδη και του ΑΛΜΑ δεν βρήκε την τεράστια αποδοχή που ανέμενε ο ιδρυτής του. Η διαμάχη με τον Χασαπόπουλο και η πόρτα εξόδου στον Δημήτρη Παπαδάκη ίσως επηρέασαν αρνητικά τη δυναμική του ΑΛΜΑ, αν και η παρουσία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στο ψηφοδέλτιο, η οποία εξασφάλισε τη δεύτερη έδρα στη Λευκωσία, έφερε σημαντικό ποσοστό ψήφων εξισορροπώντας τις όποιες απώλειες.

Με μετριοπάθεια

Στην πρώτη του δήλωση, γύρω στις 8 το βράδυ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σημείωσε ότι δημοσκοπικά υπήρχαν ενδείξεις για διψήφια ποσοστά ωστόσο, όπως είπε, οι κομματικοί μηχανισμοί των παραδοσιακών κομμάτων «κατάφεραν να επαναφέρουν» τους ψηφοφόρους τους τις τελευταίες δύο εβδομάδες. «Αυτό είναι θεμιτό, είναι αποδεκτό. Ο λαός μίλησε και όλοι ακούμε και το δεχόμαστε», πρόσθεσε. Ευχαρίστησε, δε, τους πολίτες που, όπως ανέφερε, «κώφευσαν στις πιέσεις και στην κινδυνολογία και τίμησαν το ΑΛΜΑ με την ψήφο τους».

Και πρόσθεσε: «Αυτό που θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες είναι ότι από αύριο (σ.σ. σήμερα) στο Κοινοβούλιο θα έχουν τέσσερα πρόσωπα τα οποία θα υπερασπίζονται τη διαφάνεια, το δίκαιο, τα δικαιώματα των πολιτών, θα πολεμούν τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, θα είναι φωνή των πολιτών, φωνή δικαίου. Αυτό οι πολίτες θα το δουν στην πράξη και οι κινδυνολόγοι και όσοι πίστευαν και ισχυρίζονταν ότι το ΑΛΜΑ θα προκαλέσει το χάος να αντιληφθούν ότι το ΑΛΜΑ θα είναι πηγή σταθερότητας, μετριοπάθειας, ορθολογισμού. Αυτό θα το αποδείξουμε στην πράξη. Από αύριο (σ.σ. σήμερα), λοιπόν, τελειώνουν τα λόγια και αρχίζουν οι πράξεις. Αυτό είναι το δικό μας στοίχημα. Έχουμε αποδείξει ότι στους πολίτες μιλάμε με ειλικρίνεια».

Πάσα στο ΑΚΕΛ

Όσον αφορά την προεδρία της Βουλής, ανέφερε ότι θα τεθούν σήμερα ενώπιον του κόμματος οι επιλογές. «Φαίνεται ότι θα αρχίσουν από αύριο (σ.σ. σήμερα) επαφές με άλλα κόμματα του χώρου της αντιπολίτευσης. Έχουμε πει εκ των προτέρων ότι αποκλείουμε το μπλοκ το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε σήμερα (σ.σ. χθες) τους πολίτες να στηρίξουν. Αντιλαμβανόμαστε ότι εννοούσε τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ. Αυτό το μπλοκ προφανώς για εμάς είναι εκτός συζήτησης. Άρα θα δούμε με τα υπόλοιπα κόμματα πώς μπορεί να υπάρξει μια αξιόπιστη πρόταση ώστε να είναι η εναλλακτική αυτού του μπλοκ που εννοούσε σήμερα (σ.σ. χθες) ο ΠτΔ», είπε.

Τα υπόλοιπα κόμματα δεν είναι άλλα από το ΑΚΕΛ και την Άμεση Δημοκρατία. Πάντως, ερωτηθείς από τον «Π» κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με το ΑΚΕΛ, δεδομένης της σφοδρής προεκλογικής σύγκρουσης του ιδίου με τον Στέφανο Στέφανο για το σκάνδαλο του Βασιλικού, ο κ. Μιχαηλίδης άφησε να εννοηθεί πως οι πόρτες της συνεργασίας δεν έκλεισαν.

Με το βλέμμα στις προεδρικές

Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές του 2028, και κατά πόσο το 5,8% που έλαβε το ΑΛΜΑ μπορεί να δώσει ώθηση σε αυτή τη φιλοδοξία, ανέφερε πως δεν μπορεί ένα πλήρες πρόγραμμα αναδόμησης της χώρας να υλοποιηθεί από τη Βουλή. «Η Βουλή έχει έναν περιορισμένο ρόλο. Το έχουμε πει ότι πρώτιστος στόχος είναι η αλλαγή της διακυβέρνησης το 2028. Είπα ότι οι επίγονοι του Νίκου Αναστασιάδη είναι καιρός να παραδώσουν την εκτελεστική εξουσία. Θα μας έχουν κυβερνήσει μέχρι το 2028, 15 χρόνια. Αυτός, λοιπόν, παραμένει ο πρώτιστος στόχος του ΑΛΜΑ μετεκλογικά. Να αλλάξουμε τη διακυβέρνηση. Αρκετά έχουμε υποστεί από αυτήν τη διακυβέρνηση». Κατέληξε, λέγοντας ότι το όραμα αυτό δεν έχει προσωποπαγή κίνητρα, στέλνοντας το μήνυμα, εμμέσως πλην σαφώς, ότι είναι ανοιχτός σε συνεργασίες για την αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας. Ξεκινώντας, προφανώς, τις όποιες συνεργασίες από την προεδρία της Βουλής.