Άμεση Δημοκρατία: Από την κοιλιά της μάμμας στη… Βουλή

Κρύος ιδρώτας έλουσε τον Φειδία Παναγιώτου με την ανακοίνωση των exit polls και τα χαμηλά ποσοστά που προέβλεπε για το νεοφερμένο κόμμα που δημιούργησε, την Άμεση Δημοκρατία, σε σχέση πάντα με τις δημοσκοπήσεις, που του έδιναν έως προσφάτως ένα 9%, αλλά και τις ψήφους που έλαβε στις ευρωεκλογές όταν είχε κατέβει ως μοναχικός καβαλάρης εξασφαλίζοντας 70 χιλιάδες. Αυτή η εξέλιξη τον «υποχρέωσε» σε «απομόνωση» στο σπίτι των γονιών του στο Μένοικο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες από άτομα του επιτελείου του, ούτε οι πιο στενοί του συνεργάτες δεν βρίσκονταν μαζί του εκείνη την ώρα, σεβόμενοι την ανάγκη του για ιδιωτικότητα. Πάντως ο Φειδίας Παναγιώτου, που προσφανώς έπαιρνε τα μηνύματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, ήλπιζε μέχρι την τελευταία στιγμή, καθότι πίστευε, όπως άλλωστε δήλωσε το πρωί εξερχόμενος από το εκλογικό κέντρο, ότι «οι νέοι συνήθως έρχονται να ψηφίσουν το απόγευμα. Μην το ξεχάσετε αυτό».

Ευλόγησον ημάς

Τα συνεργεία των τηλεοπτικών καναλιών, που γύρω στις 6 η ώρα πέρασαν από το σπίτι του Φειδία Παναγιώτου για να μάθουν τι ώρα θα γίνονταν οι δηλώσεις του και πού, έζησαν μια πρωτόγνωρη εμπειρία όταν τους είπαν να πάνε στο προαύλιο της εκκλησίας. Εκεί ο ιερέας, και πατέρας του Φειδία, τους είπε να περάσουν εντός του ναού, τους ευλόγησε ομαδικά και τους έστειλε στην κεντρική πλατεία όπου θα γίνονταν τελικά οι δηλώσεις. Στην καφετέρια του χωριού, στην πλατεία, είχε στηθεί πάρτι, με μουσική στη διαπασών. Ένα πάρτι που, όπως διαπιστώσαμε, δεν διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής και υποψήφιος, ούτε στο... υπαίθριό του «επιτελείο», δεν υπήρχαν υποψήφιοι και οπαδοί, πλην του εκπροσώπου Τύπου της Άμεσης Δημοκρατίας.

Ο Φειδίας Παναγιώτου εμφανίστηκε τελικά λίγο μετά τις οκτώ και αφού το τελικό αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Συνολικά 21,700 πολίτες έδωσαν την ψήφο τους στο κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, η οποία έλαβε 5,4% και τέσσερις έδρες. Μία στη Λευκωσία, όπου εξελέγη ο Φειδίας Παναγιώτου, μία στη Λεμεσό, που κέρδισε ο Δημήτρης Σούγλης, μία στην Αμμόχωστο που εξασφάλισε η Νταϊάνα Κωνσταντινίδου και μία στην Πάφο όπου εξελέγη με μόλις 280 ψήφους (και πέντε ψήφους διαφορά από τον ανθυποψήφιό του) ο Δημήτρης Μπάρος.

Δεν υπάρχει ατζέντα

Στις δηλώσεις του πάντως ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας δήλωσε πολύ χαρούμενος και ευχαρίστησε τους πολίτες που στήριξαν το κόμμα. «Έχει 6 μήνες περίπου που ανακοινώσαμε το κόμμα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για αυτό το πράγμα. Θέλουμε να πούμε πραγματικά από το βάθος της καρδιάς μας για εκείνους που δούλεψαν ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Θέλουμε να πούμε επίσης ότι τώρα ξεκινά η ζωή της Άμεσης Δημοκρατίας, τώρα γεννήθηκε η Άμεση Δημοκρατία και επίσημα. Ήμασταν μέσα στην κοιλιά της μάμμας μας και πρέπει να αποδείξουμε και στον υπόλοιπο κυπριακό λαό την αξία μας και σιγά – σιγά να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του», ανέφερε.

Σε ερώτηση τι είναι αυτό που υπόσχεται στους πολίτες οι οποίοι τους έδωσαν τις ψήφους τους, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι τίποτε δεν υπόσχονται και πρόσθεσε ότι θα γίνει «πάρα πολλή προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την Κύπρο και να αλλάξουμε την Κύπρο προς το καλύτερο», ενώ ερωτηθείς ποιο είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούν, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι θα το δουν, θα συζητήσουν με την ομάδα τους και θα δουν με τι θα ασχοληθούν.

Η έκπληξη

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι οι πολίτες φαίνεται ότι θέλουν καινούργια κόμματα στη Βουλή, αν και δήλωσε πως «είμαι έκπληκτος λίγο με το ποσοστό που έπιασαν τα μεγάλα κόμματα. Μπράβο στα μεγάλα κόμματα και θα συνεργαστούμε μαζί μέσα στη Βουλή, όλοι μαζί για το καλό της Κύπρου».

Αναφορικά με το ποσοστό που εξασφάλισε η Άμεση Δημοκρατία, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι «δεν αναμέναμε υψηλό ποσοστό. Εμάς ο στόχος μας ήταν να κάνουμε εκείνο που μπορούσαμε 100% και να δώσουμε 100% της προσπάθειας που μπορούσαμε. Τώρα είμαστε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε να δίνουμε το 100% της προσπάθειας που μπορούμε. Εμείς δεν είμαστε δυσαρεστημένοι από το ποσοστό. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε», συμπλήρωσε.

Καινοτομία

Από αύριο, δήλωσε στη συνέχεια, έχουμε δουλειά στη Βουλή της Κύπρου, προσθέτοντας ότι «θα έχουμε, όπως φαίνεται, 4 βουλευτές να παλεύουν με έναν διαφορετικό τρόπο που είναι συνηθισμένος ο κυπριακός λαός για το καλό της Κύπρου. Τώρα γεννήθηκε η Άμεση Δημοκρατία, να περιμένουν πολλά διαφορετικά πράγματα από όσα τα συνηθισμένα κόμματα. Διαφορετικούς τρόπους χειρισμού και προς το καλύτερο. Θα προσπαθήσουμε να καινοτομήσουμε στην πολιτική. Επειδή η πολιτική έχει 50 χρόνια είναι η ίδια, δεν άλλαξε πολλά, θα προσπαθήσουμε να την αναβαθμίσουμε από μέσα στη Βουλή», κατέληξε.