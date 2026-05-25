Volt: Από την προσδοκία στην αποτυχία

Οι 11.695 ψήφοι και το 3,1% στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, αν και ήταν αριθμητικά στα επίπεδα των ευρωεκλογών, δεν αποδείχθηκαν αρκετά για να δώσουν την ευκαιρία στο Volt να μπει στη Βουλή, κάτι που συνιστά ξεκάθαρη αποτυχία σε σχέση με τον αρχικό στόχο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Η ίδρυση του Volt Κύπρου τον Δεκέμβριο του 2023 χαιρετίστηκε από μια σημαντική μερίδα των πολιτών ως μια φρέσκια, ελπιδοφόρα πρόταση στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, με τις προσδοκίες για τις επόμενες αναμετρήσεις να είναι ιδιαίτερα υψηλές και να εστιάζουν ξεκάθαρα στην εξασφάλιση εισόδου στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το νεοσύστατο κόμμα, κομίζοντας μια σαφή ευρωπαϊκή ταυτότητα προσηλωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, δεν άργησε να καταγράψει τα πρώτα του θετικά δείγματα γραφής. Στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 εξασφάλισε 10.777 ψήφους και ποσοστό 2,92%, γεγονός που εδραίωσε την πεποίθηση ότι η πορεία του θα ήταν σταθερά ανοδική. Ένεκα αυτής της δυναμικής του εκκίνησης, ενός ευνοϊκού timing και της ανάγκης για πολιτική ανανέωση, το κλίμα στις απαρχές της προεκλογικής περιόδου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξο.

Ωστόσο, η πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανετράπη δραματικά, μετατρέποντας τις προσδοκίες σε μια -όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των εκλογών- οδυνηρή πολιτική αποτυχία. Η 30ή Μαρτίου 2026 λειτούργησε ως ένας απροσδόκητος σταθμός, καθώς η δημόσια ανάρτηση του υποψήφιου βουλευτή του συνδυασμού Μακάριου Δρουσιώτη για «παιδεραστία, εκποιήσεις, παρακολουθήσεις και στημένες δίκες» προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς. Το ζήτημα δεν αφορούσε αποκλειστικά το πρόσωπο του «ερευνητή δημοσιογράφου», αλλά κυρίως την πολιτική και θεσμική αντίδραση του ίδιου του Volt, το οποίο φάνηκε να μην ανταποκρίνεται στις αρχές που το ίδιο πρέσβευε.

Για ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις αυστηρές ευρωπαϊκές αξίες, τη διαφάνεια και την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η διαχείριση της κρίσης που ονομάστηκε «SANDYgate» αναδείχθηκε σε λυδία λίθο. Η εμφανής πολιτική απειρία των στελεχών του, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ισορροπίες και τις προκλήσεις της παραδοσιακής πολιτικής σκηνής, περιόρισε τα περιθώρια αποτελεσματικών χειρισμών. Η εξέλιξη αυτή άφησε την αίσθηση ότι το κόμμα δεν κατάφερε να υπερασπιστεί με την απαιτούμενη στιβαρότητα τις ίδιες του τις διακηρύξεις, γεγονός που απογοήτευσε το εκλογικό του ακροατήριο.

Οι ψηφοφόροι του Volt αποτελούν μια βάση με υψηλά κριτήρια, η οποία αντέδρασε στα γεγονότα στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα. Αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος δεν άγεται και φέρεται από τις πρόσκαιρες εντυπώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ούτε δέχεται να χειραγωγηθεί. Οι προοδευτικοί πολίτες επέδειξαν πυγμή, τηρώντας μια κριτική στάση απέναντι στις επιλογές του κόμματος, ενώ είναι ορατό το ενδεχόμενο ένα μέρος της κάλπης να κινήθηκε τελικά με γνώμονα την αποδοκιμασία συγκεκριμένων προσώπων παρά την ταύτιση με τον συνδυασμό, και ενδεχομένως το Volt Κύπρου πρέπει να είναι περήφανο γι' αυτό.

Για να διατηρήσει τον ρόλο του ως εναλλακτική επιλογή οφείλει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ θεωρητικών αρχών και πολιτικής πράξης, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει την ωριμότητα να αντέξει στους κραδασμούς της κεντρικής πολιτικής σκηνής.