Εύφλεκτη ύλη εντοπίστηκε στο όχημα που κάηκε στον Άγιο Θεόδωρο - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Υπόθεση εμπρησμού αυτοκινήτου διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα, μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε όχημα στον Άγιο Θεόδωρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 4:40 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χωράφι στην περιοχή.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει σε 28χρονο, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που διενεργήθηκαν το πρωί στη σκηνή εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.