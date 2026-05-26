Η ΚΕΑΝ στηρίζει για άλλη μια χρονιά την εκπαίδευση με την υποτροφία «Εύη Παπαδοπούλου»

Η KEAN ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη συνέχιση της υποτροφίας «Εύη Παπαδοπούλου» σε συνεργασία με το CIM-Cyprus Business School και το University of West London, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαχρονική και σταθερή της δέσμευση στην παιδεία, τη νέα γενιά και τη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερες ευκαιρίες και προοπτικές για όλους.

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η KEAN επενδύει ουσιαστικά στη γνώση και στην ανάπτυξη νέων ανθρώπων, συνεχίζοντας μια πρωτοβουλία που πλέον αποτελεί θεσμό ανάμεσα στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

Η πρωτοβουλία αφορά μία πλήρη υποτροφία αξίας €8.000 για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Digital Marketing (12 Months FT/24 Months PT), σε Λευκωσία και Λεμεσό, η οποία απονέμεται σε έναν/μία φοιτητή/ρια.

Η υποτροφία θεσπίστηκε στη μνήμη της Εύης Παπαδοπούλου, ιδρυτικού μέλους της ΚΕΑΝ, Διευθύντριας Μάρκετινγκ και μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο στον χώρο του κυπριακού επιχειρείν όσο και στην κοινωνική προσφορά. Η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζει να μεταφέρει τις αξίες, το όραμα και την πίστη της στη δύναμη της εκπαίδευσης και της εξέλιξης των νέων ανθρώπων.

Σε μια εποχή διαρκών αλλαγών και αυξημένων απαιτήσεων, η πρόσβαση στη γνώση και η ενίσχυση των νέων ανθρώπων με σύγχρονα εφόδια αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος. Μέσα από δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, η KEAN συνεχίζει να επενδύει στον άνθρωπο, αποδεικνύοντας πως η στήριξη της παιδείας δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία, αλλά μέρος της φιλοσοφίας και της ταυτότητάς της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/ριες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την υποτροφία και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο cim.ac.cy/scholarship-kean/