Γιάννης Αντωνίου: «Η κοινή λογική λέει ότι ο Χριστοδουλίδης θα είναι υποψήφιος το 2028»

Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και τις πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται σχολίασε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, τονίζοντας ότι η απουσία από τη νέα Βουλή πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν την κυβέρνηση είναι ένα στοιχείο που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται.

Μιλώντας τόσο στην κρατική τηλεόραση όσο και στο Sigma, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση σέβεται πλήρως το εκλογικό αποτέλεσμα και θα συνεχίσει να επιδιώκει συναινέσεις και συνεργασίες, ώστε να μπορεί να προωθεί αποτελεσματικά τις πολιτικές της. Όπως είπε, και κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο υπήρξαν σημαντικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν μέσα από διάλογο και συγκλίσεις στη Βουλή.

Σε σχέση με τις συζητήσεις που ήδη άνοιξαν για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε αυθαίρετο το συμπέρασμα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει από τώρα να «μετρά τα κουκιά» για μια νέα υποψηφιότητα. Όπως ανέφερε, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει λάβει ακόμη αποφάσεις για το 2028, αν και προσωπικά εκτίμησε, σε δηλώσεις του στο Σίγμα, ότι «η κοινή λογική λέει ότι θα είναι υποψήφιος». Διευκρίνισε ωστόσο ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις επιλογές των κομμάτων, τις πιθανές συνεργασίες και τα πρόσωπα που θα διαμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό.

Ο κ. Αντωνίου απέρριψε επίσης την άποψη ότι το αποτέλεσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί να ερμηνευθεί ως μήνυμα αποδοκιμασίας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, ο ΔΗΣΥ δεν έθεσε ποτέ τέτοιο δίλημμα προς τους ψηφοφόρους, ενώ υποστήριξε ότι σε μεγάλα ζητήματα, όπως το Κυπριακό, η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια και το μεταναστευτικό, υπάρχουν σημαντικές συγκλίσεις μεταξύ κυβέρνησης και ΔΗΣΥ.

αράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συγκρούστηκε πολιτικά με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις βουλευτικές εκλογές, σημειώνοντας ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από τον χώρο του ΔΗΣΥ και πως την Κυριακή αναμετρήθηκαν κομματικές δυνάμεις και όχι ο ίδιος προσωπικά με κάποιο κόμμα.

Τέλος, διέψευσε αναφορές και παράπονα περί παρεμβάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας υπέρ συγκεκριμένων κομμάτων ή υποψηφίων, τονίζοντας ότι δεν δόθηκαν κατευθύνσεις προς ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ ή υποψηφίους του ΔΗΣΥ.