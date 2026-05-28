Φορτηγά και αυτοκίνητο πολυτελείας ανάμεσα στις νέες ανακλήσεις του ΤΟΜ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ο Οδυσσέας έριξε στο τραπέζι το όνομα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου - Είδε Νικόλα και Στέφανο για την προεδρία της Βουλής

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Το ΑΛΜΑ δεν πρόκειται να στηρίξει την υποψηφιότητα είτε του Νικόλα Παπαδόπουλου είτε της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης άρχισε τις επαφές με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση για την προεδρία της Βουλής. Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι ο κ. Μιχαηλίδης είχε σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τον γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου για ανταλλαγή απόψεων στο θέμα της προεδρίας της Βουλής και των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης άκουσε τις απόψεις και τις αρχικές θέσεις του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ. Έθεσε ωστόσο στο τραπέζι ορισμένα σενάρια και εισηγήθηκε το όνομα της βουλεύτριας Λευκωσίας Ειρήνης Χαραλαμπίδου ως μιας συμβιβαστικής λύσης που θα διευκολύνει τη συνεργασία του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ.

Κομματική πηγή δήλωσε στον «Π» ότι το ΑΛΜΑ θέτει στο τραπέζι κάποιες ιδέες και σενάρια όπως το όνομα της κ. Χαραλαμπίδου. Πρόσθεσε δε ότι ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το όνομα του Στέφανου Στεφάνου. Διευκρίνισε ωστόσο ότι το ΑΛΜΑ δεν πρόκειται να στηρίξει την υποψηφιότητα είτε του Νικόλα Παπαδόπουλου είτε της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αποτελεί επιλογή για το κόμμα οποιοδήποτε πρόσωπο από συγκυβερνών κόμμα.

Tags

ΑΚΕΛΔΗΚΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα