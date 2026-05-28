Ο Οδυσσέας έριξε στο τραπέζι το όνομα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου - Είδε Νικόλα και Στέφανο για την προεδρία της Βουλής

Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης άρχισε τις επαφές με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση για την προεδρία της Βουλής. Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι ο κ. Μιχαηλίδης είχε σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τον γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου για ανταλλαγή απόψεων στο θέμα της προεδρίας της Βουλής και των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης άκουσε τις απόψεις και τις αρχικές θέσεις του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ. Έθεσε ωστόσο στο τραπέζι ορισμένα σενάρια και εισηγήθηκε το όνομα της βουλεύτριας Λευκωσίας Ειρήνης Χαραλαμπίδου ως μιας συμβιβαστικής λύσης που θα διευκολύνει τη συνεργασία του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ.

Κομματική πηγή δήλωσε στον «Π» ότι το ΑΛΜΑ θέτει στο τραπέζι κάποιες ιδέες και σενάρια όπως το όνομα της κ. Χαραλαμπίδου. Πρόσθεσε δε ότι ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το όνομα του Στέφανου Στεφάνου. Διευκρίνισε ωστόσο ότι το ΑΛΜΑ δεν πρόκειται να στηρίξει την υποψηφιότητα είτε του Νικόλα Παπαδόπουλου είτε της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αποτελεί επιλογή για το κόμμα οποιοδήποτε πρόσωπο από συγκυβερνών κόμμα.