«Η Προεδρία της Βουλής ανήκει στους πολίτες»: Οι τρεις άξονες της νέας θητείας και το μήνυμα της Αννίτας Δημητρίου

Την προσήλωσή της στη διαφάνεια, τη θεσμική ευθύνη και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπογράμμισε η Αννίτα Δημητρίου μετά την επανεκλογή της στην Προεδρία του Σώματος, θέτοντας παράλληλα τις βασικές προτεραιότητες της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Απευθυνόμενη προς τους βουλευτές, η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε το Σώμα για την ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για ύψιστη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Τόνισε ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της με απόλυτη προσήλωση στο Σύνταγμα, τους νόμους και τον Κανονισμό της Βουλής, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των βουλευτών στο κοινοβουλευτικό έργο.

«Η Προεδρία της Βουλής είναι θεσμός. Ανήκει στη Δημοκρατία. Ανήκει στους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το αξίωμα με ισονομία, αντικειμενικότητα και σεβασμό στη διαφορετική άποψη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ευχαριστώντας την παράταξή της για τη στήριξη, σημειώνοντας ότι το κόμμα εξήλθε από τις πρόσφατες εκλογές πιο ενωμένο και πιο ισχυρό.

Απολογισμός της προηγούμενης θητείας

Η Πρόεδρος της Βουλής στάθηκε στο έργο που επιτελέστηκε κατά την προηγούμενη θητεία, αναφέροντας ότι προωθήθηκαν σημαντικές αλλαγές σε διαδικασίες, υποδομές και ψηφιακά εργαλεία, ενώ ενισχύθηκαν η διαφάνεια, η εξωστρέφεια και η συμμετοχή των πολιτών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Βουλή άνοιξε περισσότερο προς την κοινωνία, τους νέους, τους μαθητές, τους φοιτητές και τις οργανώσεις πολιτών, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινοβουλευτική διπλωματία και στην ανάδειξη του Κυπριακού σε διεθνή φόρα.

Ευχαρίστησε επίσης το διοικητικό προσωπικό της Βουλής για την επαγγελματική και αφοσιωμένη εργασία του, τονίζοντας τη συμβολή του στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

Οι τρεις άξονες της νέας θητείας

Η κ. Δημητρίου παρουσίασε τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια, η οποία, όπως είπε, στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού της Βουλής, των υποδομών και των διαδικασιών της. Ο δεύτερος επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας Βουλής πιο ανοικτής στους πολίτες, με περισσότερη διαφάνεια, συμμετοχή και αλληλεπίδραση. Ο τρίτος σχετίζεται με την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Βουλής ως θεσμού προβολής της χώρας και στήριξης των προσπαθειών για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού.

«Οι πολίτες ανησυχούν για τα πραγματικά προβλήματα»

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αποστασιοποίησης των πολιτών από τους θεσμούς, σημειώνοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη δημοκρατία είναι να εκλαμβάνεται η Βουλή ως ένας κλειστός και αποκομμένος από την κοινωνία θεσμός.

Όπως είπε, πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι οι πολιτικοί ασχολούνται με τις δικές τους επιδιώξεις, την ώρα που οι πολίτες ανησυχούν για ζητήματα όπως η ακρίβεια, η στέγαση, το κόστος της ενέργειας, οι συντάξεις, η υγεία, η παιδεία και η ασφάλεια.

Κάλεσε τους βουλευτές να βρίσκονται πιο κοντά στην κοινωνία, να ακούν τις ανησυχίες των πολιτών και να εξηγούν το έργο που επιτελείται, ενώ ζήτησε τη μείωση των άγονων αντιπαραθέσεων και των συγκρούσεων που πλήττουν το κύρος του θεσμού.

Οι μεταρρυθμίσεις και το Κυπριακό

Αναφερόμενη στις προκλήσεις της επόμενης περιόδου, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η Βουλή καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα όπως το συνταξιοδοτικό, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η οικονομική ανθεκτικότητα, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η δικαιοσύνη, η μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κορυφαία εθνική προτεραιότητα παραμένει ο τερματισμός της κατοχής, η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η Βουλή οφείλει να συνεχίσει να αποτελεί σταθερή φωνή αρχών, δικαιοσύνης και ευρωπαϊκής προοπτικής για τη χώρα.

Κλείνοντας, κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να εργαστούν με αλληλοσεβασμό και πνεύμα συνεργασίας, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των θεσμών και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον της χώρας.