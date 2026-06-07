Κρίσιμες ώρες στην ΕΔΕΚ: Παραιτήθηκε ο Νίκος Αναστασίου από την προεδρία του Κινήματος

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η ΕΔΕΚ, καθώς κατά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που πραγματοποιείται με αντικείμενο την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και την επόμενη μέρα του Κινήματος μετά την αποτυχία εισόδου στη Βουλή, υποβλήθηκαν παραιτήσεις από κορυφαία στελέχη της ηγεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του Κινήματος, Νίκος Αναστασίου, ανακοίνωσε την παραίτησή του κατά την τοποθέτησή του ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής. Η τελική απόφαση για το εάν η παραίτηση θα γίνει αποδεκτή αναμένεται να ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και των παρεμβάσεων των μελών του Σώματος.

Την παραίτησή του υπέβαλε και ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Λευτέρης Γεωργίου.