Είδε Ολγκίν η Αννίτα: «Να επιδιωχθεί ενεργή εμπλοκή ΕΕ για να ασκηθούν οι αναγκαίες πιέσεις σε Τουρκία» (βίντεο)

Με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συναντήθηκε σήμερα η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, με σκοπό τη συζήτηση των εξελίξεων και της περαιτέρω πορείας του Κυπριακού.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η κ. Δημητρίου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προοπτική που διανοίγεται για σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης «5+1», με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε, ο ΔΗΣΥ μετέφερε στην κ. Ολγκίν τη θέση ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι αποτελεί εθνικό χρέος η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την εξεύρεση λύσης που θα επανενώνει και θα απελευθερώνει την Κύπρο από τα κατοχικά στρατεύματα, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Παράλληλα, τόνισε πως στην παρούσα συγκυρία απαιτείται υπευθυνότητα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να διαφυλαχθεί η άριστη συνεργασία και ο απόλυτος συντονισμός με την ελληνική κυβέρνηση.

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η ενεργός εμπλοκή της, προκειμένου να ασκηθούν οι αναγκαίες πιέσεις προς την Τουρκία ώστε να μεταβάλει τη στάση της και να συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού.

Όπως ανέφερε, η αποφασιστικότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς και η οικοδόμηση αξιοπιστίας απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τις περαιτέρω εξελίξεις.

Καταλήγοντας, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ διαβεβαίωσε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνδράμει «με όλες του τις δυνάμεις και σε όλα τα επίπεδα», με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό.

Δείτε βίντεο της δηλώσεις της Αννίτας Δημητρίου: