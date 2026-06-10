Στις διεθνείς επαφές της Ολγκίν το βάρος – Πληροφορίες για σύνοδο 5+1 τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον Τ/κ Τύπο

Στις επαφές Ολγκίν εκτός νησιού στρέφεται τώρα η προσοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Κίπρις ποστασί, υποστηρίζοντας ότι ο ΟΗΕ επιδιώκει μια νέα εξίσωση για την Κύπρο κι ένα μοντέλο που θα αποτρέψει την επαναφορά στο υφιστάμενο καθεστώς, κάτι που πρότεινε και ο Τουφάν Έρχιουρμαν στην πρόταση μεθοδολογίας των 4 σημείων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι, αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες στο παρασκήνιο για μια συνάντηση σε μορφή 5+1 που αναμένεται τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται η αναφορά του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν προχθές, μετά την συνάντησή του με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ, ότι δεν θα συμμετάσχει σε καμία διαδικασία που δεν περιλαμβάνει τη μεθοδολογία του των 4 σημείων και πως είδε σημάδια ότι ο ΟΗΕ ακούει πρόσφατα πιο προσεκτικά τις ευαισθησίες της τουρκοκυπριακής πλευράς και οι προσδοκίες της «εσωτερικεύονται».

Η Κίπρις ποστασί γράφει και για δημοσιεύματα στον ε/κ Τύπου που υποδηλώνουν ότι η μεθοδολογία 4 σημείων που υποστηρίζει ο κ. Έρχιουρμαν αποκτά αυξανόμενο βάρος στη νέα πρωτοβουλία των ΗΕ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, προσθέτει, το μοντέλο που επεξεργάζεται ο ΟΗΕ επιχειρεί να θέσει στο επίκεντρο της διαδικασίας την αντίληψη που η τουρκοκυπριακή πλευρά υποστηρίζει εδώ και καιρό: «Καμία επιστροφή στο στάτους κβο ακόμη και αν δεν υπάρχει λύση». Και αυτή η προσέγγιση, προστίθεται, θεωρείται ως μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πλαισίου που, σε αντίθεση με τις προηγούμενες διαδικασίες διαπραγμάτευσης, επικεντρώνεται όχι μόνο σε μια τελική λύση αλλά και στη διατήρηση των οφελών που έχουν επιτευχθεί από τις πλευρές και στη συνέχιση νέων συνεργασιών ακόμη και αν δεν επιτευχθεί λύση.

Ωστόσο, καταλήγει, παραμένει αβέβαιο εάν αυτή η στρατηγική θα βρει απήχηση στις πλευρές και εάν η νέα σύνοδος κορυφής θα αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ