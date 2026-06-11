Οι φωτογραφίες που προκάλεσαν αναστάτωση στα κατεχόμενα - Ο χαιρετισμός των Γκρίζων Λύκων και η συζήτηση για την «ταυτότητα» των Τ/κ

Αντιδράσεις προκάλεσε στα κατεχόμενα η επίσκεψη του Γενικού Προέδρου της εθνικιστικής οργάνωσης των Γκρίζων Λύκων, Αχμέτ Γιγίτ Γιλντιρίμ, με επίκεντρο τις εικόνες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της οργάνωσης στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Γκρίζων Λύκων, ο Γιλντιρίμ «συμμετείχε σε τελετή βράβευσης νέων που διακρίθηκαν στους τομείς του αθλητισμού, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης, καθώς και σε συναυλιακό πρόγραμμα που διοργανώθηκε από την οργάνωση» στα κατεχόμενα.

Ωστόσο, οι φωτογραφίες από την εκδήλωση, στις οποίες δεκάδες παρευρισκόμενοι εμφανίζονται να σχηματίζουν τον χαιρετισμό των Γκρίζων Λύκων, επανέφεραν στη δημόσια συζήτηση ζητήματα που αφορούν την τουρκοκυπριακή ταυτότητα, την επιρροή της Άγκυρας στα κατεχόμενα και τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις που έχουν πολυεπίπεδες επιρροές και στην πορεία του Κυπριακού.

Οι εικόνες αυτές προσκάλεσαν δυσφορία

Σε παρέμβασή του στην εφημερίδα Γενί Ντουζέν με αφορμή τις εικόνες αυτές, ο Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος Τζενκ Μουτλουγιακαλί υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες με δεκάδες άνδρες να σχηματίζουν τον χαιρετισμό των Γκρίζων Λύκων προκαλούν δυσφορία σε μεγάλο μέρος της τουρκοκυπριακής κοινωνίας, ακόμη και σε ανθρώπους που διατηρούν ισχυρούς δεσμούς και αισθήματα αγάπης προς την Τουρκία.

Όπως ανέφερε, πολλοί Τουρκοκύπριοι επιθυμούν στενή σχέση με την Τουρκία, όχι όμως την απώλεια της δικής τους ταυτότητας. Κατά τον ίδιο, η προβολή εθνικιστικών συμβόλων συνδέεται με μια ευρύτερη διαδικασία πολιτικής, δημογραφικής και πολιτιστικής εδραίωσης της Τουρκίας στα κατεχόμενα μετά το 1974, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ πολιτικού Ισλάμ και τουρκικού εθνικισμού για επιρροή στα κατεχόμενα.

Ο Μουτλουγιακαλί προειδοποιεί ότι οι συνεχείς συζητήσεις γύρω από την ταυτότητα και τον πληθυσμό υπονομεύουν την προοπτική μιας κοινής μελλοντικής πορείας στο νησί και καθιστούν ολοένα δυσκολότερη την προοπτική λύσης του Κυπριακού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντιδράσεις που προκαλούν τέτοιες εικόνες δεν αφορούν μόνο έναν χαιρετισμό ή ένα πολιτικό σύμβολο, αλλά αντανακλούν τις βαθύτερες ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων για το μέλλον, την ταυτότητα και τη θέση τους στην Κύπρο.

Οι αντιδράσεις για τα γραφεία του ΑΚΡ

Η συζήτηση σχετικά με την παρουσία του ηγέτη των Γκρίζων Λύκων και τον χαιρετισμό των μελών της, έρχεται να προστεθεί σε μια ευρύτερη ανησυχία που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην τουρκοκυπριακή κοινότητα σχετικά με την αυξανόμενη πολιτική και ιδεολογική παρουσία της Άγκυρας στα κατεχόμενα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν οι πρόσφατες αντιδράσεις για τη λειτουργία «γραφείου αντιπροσωπείας» του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ιστορικό κτήριο στην εντός των τειχών Λευκωσία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου, το κτήριο, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως «παλαιό μνημείο», είχε λάβει άδεια αποκατάστασης για τουριστική και εμπορική χρήση, ενώ η μετατροπή του σε κομματικό γραφείο φέρεται να έγινε χωρίς τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, όπως ανέφερε ο Τ/κ Τύπος.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από τοπικούς φορείς όσο και από επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμό για τη χρήση ενός ιστορικού κτηρίου ως έδρας πολιτικού κόμματος. Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον βαθμό επιρροής που ασκούν πολιτικοί και ιδεολογικοί μηχανισμοί της Τουρκίας στα κατεχόμενα.