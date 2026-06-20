Στελέχη του ΑΚΕΛ καταγγέλλει ο τέως βουλευτής Κώστας Κώστα: «Έλεγαν ότι χτυπώ τη γυναίκα μου και πως με έδιωξε από το σπίτι»

Σε εκτενείς καταγγελίες για οργανωμένη λασπολογία, συκοφαντικές φήμες και στοχευμένες επιθέσεις σε βάρος του κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής προέβη ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα. Όπως ανέφερε, κατά τις προεκλογικές περιόδους αλλά και σε μεταγενέστερα χρόνια, διακινήθηκαν ισχυρισμοί που, όπως υποστηρίζει, έπλητταν την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, τους οποίους αποδίδει σε συγκεκριμένα πρόσωπα του κομματικού χώρου.

Σε δηλώσεις του στο podcast Press Café του Lemesos TV, ο κ. Κώστα αναφέρθηκε σε σειρά ενεργειών που, όπως ισχυρίζεται, συνιστούν προσπάθεια υπονόμευσής του κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών του 2011 και του 2016.

Όπως υποστήριξε, συγκεκριμένα άτομα εντός του κομματικού μηχανισμού προχωρούσαν σε κατ’ ιδίαν επαφές με πολίτες, παρουσιάζοντάς τον ως «αγράμματο» και «αμόρφωτο», με στόχο, όπως είπε, να επηρεαστεί αρνητικά η υποψηφιότητά του.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ευρύτερο κλίμα υπόσκαψης και χτυπημάτων κάτω από τη μέση, υποστηρίζοντας ότι οι πρακτικές αυτές δεν περιορίζονταν σε πολιτικό επίπεδο, αλλά επεκτείνονταν και στην προσωπική του εικόνα.

Το σοβαρότερο μέρος των καταγγελιών του αφορά, όπως ανέφερε, τη διάδοση ανυπόστατων φημών ότι ασκούσε βία στη σύζυγό του και ότι εκέινη τον έδιωξε από το σπίτι. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί μεταφέρονταν σε οικογένειες και ψηφοφόρους με στόχο να πληγεί η προσωπική και πολιτική του αξιοπιστία.

Ο κ. Κώστα υποστήριξε ότι έχει καταγράψει περίπου 100 οικογένειες στη Λεμεσό στις οποίες, όπως ισχυρίζεται, μεταφέρθηκε η συγκεκριμένη φήμη.

Παράλληλα, περιέγραψε ότι οι φήμες αυτές επηρέασαν και το οικογενειακό του περιβάλλον, σημειώνοντας ότι η μητέρα του δεχόταν πίεση από γνωστούς ή συγχωριανούς που της μετέφεραν τα όσα κυκλοφορούσαν, γεγονός που, όπως είπε, προκαλούσε έντονη συναισθηματική επιβάρυνση.

Σε σχέση με τη σύζυγό του, υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε πρώτη τις φήμες περί ενδοοικογενειακής βίας από τηλεφώνημα κοινού γνωστού, ο οποίος της μετέφερε όσα λέγονταν.

Ο κ. Κώστα επανέλαβε ότι κατά τις προεκλογικές εκστρατείες του 2011 και του 2016 διακινούνταν χαρακτηρισμοί και αναφορές σε βάρος του, ενώ σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αμφισβητούνταν και η επαγγελματική και πολιτική του επάρκεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε προσωπική περιπέτεια υγείας, κατά την οποία, όπως είπε, νοσούσε βαριά και παρέμεινε κλινήρης για περίπου πέντε μήνες. Υποστήριξε ότι ακόμη και τότε κυκλοφορούσαν φήμες για την απουσία του από τη δημόσια ζωή, οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνέχισης της πολιτικής του πορείας ως ανεξάρτητος ή με άλλο κόμμα, ο πρώην βουλευτής ανέφερε τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε:

Πρώτον, όπως είπε, σκέφτηκε τον απλό κόσμο της Αριστεράς που δεν διαθέτει πλήρη εικόνα των εσωτερικών διεργασιών. Δεύτερον, σημείωσε ότι η πορεία ενός μεμονωμένου βουλευτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τρίτον, αναφέρθηκε σε εμπειρίες και καταστάσεις που, όπως είπε, τον επηρέασαν έντονα, κάνοντας λόγο για υπόγειο πόλεμο εντός του πολιτικού και κομματικού περιβάλλοντος.