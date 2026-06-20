Ο Τραμπ παρουσίασε το νέο Air Force One: Το πανάκριβο δώρο του Κατάρ προκαλεί αντιδράσεις (βίντεο)

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε την Παρασκευή το νέο Air Force One, ένα πολυτελές Boeing 747-8 αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν ως δωρεά από το Κατάρ και προορίζεται να χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του εκάστοτε προέδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το CBS News, το αεροσκάφος θα εξυπηρετεί προσωρινά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έως ότου παραδοθεί ο νέος στόλος προεδρικών αεροσκαφών της Boeing.

Το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στη βάση Άντριους, έξω από την Ουάσινγκτον, και αναμένεται να πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις πριν ενταχθεί επισήμως στον προεδρικό στόλο.

Εντυπωσιασμένος από το νέο Air Force One ο Τραμπ

Τον ενθουσιασμό του για το νέο Air Force One εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την πρώτη του ξενάγηση στο πολυτελές Boeing 747 που παραχωρήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Κατάρ και παρουσιάστηκε χθες στην Κοινή Βάση Άντριους, στο Μέριλαντ.

«Όταν το δείτε, δεν θα το πιστεύετε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, περιγράφοντας τις εντυπώσεις του από το αεροσκάφος, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε ως έναν «ιπτάμενο Λευκό Οίκο».

Κατά την περιήγησή του στους χώρους του αεροσκάφους, που σύντομα θα λειτουργεί ως το εναέριο κέντρο διοίκησης της αμερικανικής προεδρίας, ο Τραμπ στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα των υλικών και στην κατασκευή του. Μπροστά στο αεροσκάφος, το οποίο φέρει τα νέα χρώματα που επέλεξε ο ίδιος, εξήρε τα χαρακτηριστικά του, κάνοντας λόγο για επίπεδο πολυτέλειας και τεχνολογίας που ξεχωρίζει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα στο αεροσκάφος των 400 εκατομμυρίων δολαρίων, υπογράφοντας το όνομά του στο Boeing 747 που δωρίστηκε από το Κατάρ.

«Η ποιότητα του ξύλου, των υλικών, ακόμη και των κινητήρων είναι απίστευτη. Πρόκειται για ένα επίπεδο κατασκευής που δύσκολα θα ξαναδούμε», ανέφερε, περιγράφοντας το νέο Air Force One ως έναν «ιπτάμενο Λευκό Οίκο με επίπεδο πολυτέλειας που δεν έχει προηγούμενο».

Ολοκληρώθηκαν οι μετατροπές

Σε ανακοίνωσή της, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι το Boeing 747-8 έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες μετατροπές και φέρει πλέον τα χρώματα της αμερικανικής προεδρίας.

Όπως αναφέρεται, το αεροσκάφος είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας και επικοινωνιών που απαιτούνται για την εκτέλεση προεδρικών αποστολών. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη λειτουργικότητα και όχι σε εκτεταμένες αισθητικές παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί μεγάλο μέρος του πολυτελούς εσωτερικού του, συμπεριλαμβανομένων δερμάτινων καθισμάτων και ξύλινων επενδύσεων υψηλής ποιότητας.

Trump just made his inaugural exit from the $400 million Boeing 747 gifted by Qatar that will serve as Air Force One.



After taxpayers spend hundreds of millions upgrading the plane, Trump gets to keep it after leaving office. pic.twitter.com/hsl3cGJdPN — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 19, 2026

Η προετοιμασία για τη μετάβαση

Η Πολεμική Αεροπορία είχε ξεκινήσει από πέρυσι την προετοιμασία για την ένταξη του νέου τύπου αεροσκάφους στον στόλο της, μισθώνοντας ένα Boeing 747-8 για την εκπαίδευση πιλότων και τεχνικών.

Παράλληλα, αποκτήθηκε ακόμη ένα αεροσκάφος του ίδιου τύπου, το οποίο ανήκε προηγουμένως στη Lufthansa, ενώ δημιουργήθηκε και πλήρες τρισδιάστατο ομοίωμα του εσωτερικού, ώστε να εκπαιδευτεί έγκαιρα το προσωπικό.

President Trump unveiled the new Air Force One 747 that was donated by the Qatari government at Joint Base Andrews on Friday.



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Οι αντιδράσεις για το δώρο του Κατάρ

Η παρουσίαση του νέου Air Force One έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Ευρώπη με το παλαιότερο Boeing 747-2, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των Αμερικανών προέδρων εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Στελέχη του Λευκού Οίκου αποχαιρέτησαν το ιστορικό αεροσκάφος με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αποδοχή του αεροσκάφους από το Κατάρ έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με επικριτές να εκφράζουν ανησυχίες για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων αλλά και για ζητήματα ασφαλείας.

Ο Τραμπ έχει απορρίψει τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την αγορά ενός αεροσκάφους που μπορούσε να αποκτηθεί χωρίς κόστος για το αμερικανικό δημόσιο.

«Γιατί να πληρώσουν οι φορολογούμενοι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια όταν μπορούμε να το αποκτήσουμε δωρεάν; Μόνο ένας ανόητος δεν θα δεχόταν αυτό το δώρο για λογαριασμό της χώρας μας», είχε γράψει πέρυσι στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το αεροσκάφος που παραχωρήθηκε από το Κατάρ θα παραμείνει σε υπηρεσία μέχρι την παράδοση των νέων προεδρικών αεροσκαφών της Boeing, η οποία αναμένεται το 2028.

Τα αεροσκάφη που θα αποσυρθούν από την προεδρική υπηρεσία δεν θα παροπλιστούν, καθώς η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων και την εκτέλεση επίσημων αποστολών.