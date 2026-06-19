Η ΔΗΠΑ στηρίζει Άντρη Χατζηανδρέου για αντιδημαρχία Αγλαντζιάς

Την υποψηφιότητα της Άντρης Χατζηανδρέου για την αντιδημαρχία Αγλαντζιάς στηρίζει η ΔΗΠΑ.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος είχε σήμερα συνάντηση με την κ. Χατζηανδρέου, έπειτα από δική της πρωτοβουλία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ανεξάρτητη υποψήφια παρουσίασε τις θέσεις, τις προτάσεις και τις προτεραιότητές της για την Αγλαντζιά, καθώς και το όραμά της για την επόμενη ημέρα της τοπικής κοινωνίας.

Όπως αναφέρει η ΔΗΠΑ, τις προηγούμενες ημέρες προηγήθηκε εκτενής διάλογος και επικοινωνία με μέλη και στελέχη της παράταξης στην Αγλαντζιά, κατά τον οποίο λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις και οι προβληματισμοί τους ενόψει των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΔΗΠΑ αποφάσισε να στηρίξει την υποψηφιότητα της Άντρης Χατζηανδρέου.

Στην ανακοίνωσή της, η ΔΗΠΑ εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η κ. Χατζηανδρέου, όπως σημειώνει, τυγχάνει στήριξης από πολίτες της Αγλαντζιάς με διαφορετικές πολιτικές και κομματικές αφετηρίες. Το κόμμα αναφέρει ότι αυτό καταδεικνύει την ικανότητά της να συνθέτει, να συνενώνει και να οικοδομεί γέφυρες συνεργασίας – στοιχεία τα οποία, όπως υπογραμμίζει, είναι ιδιαίτερα αναγκαία στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ΔΗΠΑ χαρακτηρίζει την Άντρη Χατζηανδρέου ως σοβαρή επιστήμονα, με αξιόλογη επαγγελματική και κοινωνική παρουσία, καθώς και με προσφορά στον τομέα του πολιτισμού και στα κοινά. Προσθέτει ότι πρόκειται για ενεργό πολίτη με ουσιαστική παρουσία στην τοπική κοινωνία, η οποία, σύμφωνα με το κόμμα, διαθέτει τη γνώση, την εργατικότητα και την ευαισθησία που απαιτούν οι σύγχρονες προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, η ΔΗΠΑ σημειώνει ότι αντιλαμβάνεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης και σέβεται πλήρως τις διαφορετικές επιλογές που ενδεχομένως να κάνουν πολίτες ή μέλη του κόμματος.

Καταληκτικά, αναφέρει ότι προτεραιότητα είναι η συμβολή όλων ώστε η Αγλαντζιά να προχωρήσει μπροστά με όραμα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα, προς όφελος του κοινού καλού και με σεβασμό στις πολιτικές και κομματικές επιλογές κάθε δημότη.

Σημειώνεται ότι την υποψηφιότητα της Άντρης Χατζηανδρέου στηρίζει το ΑΚΕΛ και η ΕΔΕΚ.