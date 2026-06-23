Νίκος Αναστασιάδης: Όλα τα βλέμματα στη δημοσιογραφική Εστία - Ανοίγει τα χαρτιά του και τοποθετείται για το πόρισμα του «Κράτος Μαφία»

Στη Δημοσιογραφική Εστία στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αναμένεται να δώσει τις δικές του απαντήσεις για τα ευρήματα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που προέκυψαν από τη διετή έρευνα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη.

Ο κ. Αναστασιάδης έχει προαναγγείλει ότι κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου θα τοποθετηθεί «ολοκληρωμένα και με τεκμηρίωση» για όλα τα ζητήματα που εγείρονται μέσα από το πόρισμα της Αρχής, η οποία κατέγραψε ενδεχόμενα αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, εμπορία επηρεασμού και κατάχρηση εξουσίας.

Η σημερινή διάσκεψη του τέως Προέδρου, θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αναμένεται να δώσει τη δική του εκδοχή για τις αναφορές της Αρχής, να απαντήσει στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν το τελευταίο διάστημα και να ξεκαθαρίσει τη θέση του απέναντι στα ευρήματα που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα τα οποία η Ανεξάρτηρη Αρχή αναφέρει ότι ενδεχομένως να προκύπτουν για τον τέως Πρόεδρο, Νίκο Αναστασιάδη.

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 3 περιπτώσεις

(β) Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση

(γ) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 3 περιπτώσεις