ΑΛΜΑ κατά Αναστασιάδη: «Στο ίδιο έργο θεατές» – Ζητά λογοδοσία για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Επίθεση κατά του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, με αφορμή τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, εξαπέλυσε το ΑΛΜΑ, κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε να απορρίψει τις επικρίσεις και τα ευρήματα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Σε ανακοίνωσή του το ΑΛΜΑ αναφέρει ότι ο Νίκος Αναστασιάδης προσπάθησε να παρουσιάσει τη δεκαετή διακυβέρνησή του ως απαλλαγμένη από φαινόμενα διαφθοράς, ενώ υποστηρίζει ότι επιτέθηκε στους ίδιους τους θεσμούς που εξέτασαν ζητήματα της περιόδου διακυβέρνησής του.

Παράλληλα, το Κίνημα επικρίνει τη στάση του ΔΗΣΥ, υποστηρίζοντας ότι η στήριξη προς τον τέως Πρόεδρο αποτελεί υπεράσπιση του «συστήματος Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Με μια μακροσκελή δημοσιογραφική διάσκεψη, ο Νίκος Αναστασιάδης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να μας πείσει ότι είναι άμωμος και αμόλυντος και ότι στη δεκαετή διακυβέρνησή του η διαφθορά ήταν μόνο στη φαντασία των τοξικών και εμμονικών, των «ταγμάτων του χάους», που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Ο τέως Πρόεδρος των σκανδάλων δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση του εαυτού του. Επέλεξε να επιτεθεί στην ίδια την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Όταν οι θεσμοί εξυπηρετούν την εικόνα τους, τους επικαλούνται. Όταν οι θεσμοί αγγίζουν την εξουσία τους, τους απαξιώνουν.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική, όμως, είναι η στάση του ΔΗΣΥ. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος έσπευσε να σταθεί στο πλευρό του επίτιμου προέδρου του, να χαρακτηρίσει πειστικές τις απαντήσεις του και να απαξιώσει ουσιαστικά τα ευρήματα της Αρχής, που αφαιρούν και το τελευταίο φύλλο συκής από τη δεκαετία Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ. Δεν προκαλεί έκπληξη. Ο ΔΗΣΥ είναι σαρξ εκ της σαρκός του συστήματος Αναστασιάδη, υπήρξε μέρος του ίδιου συστήματος διαπλοκής και διαφθοράς που αποκάλυψε η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Το είδαμε ξανά και ξανά. Το Πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής Αρέστη για την κατάρρευση του Συνεργατισμού απαξιώθηκε. Το Πόρισμα Νικολάτου για τα χρυσά διαβατήρια επιχειρήθηκε να σχετικοποιηθεί. Οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα στοχοποιήθηκαν. Το ίδιο και η έκθεσή της για το σκάνδαλο του Βασιλικού. Κάθε φορά που ένας ανεξάρτητος θεσμός φώτιζε σκοτεινές πτυχές της διακυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ, η απάντηση ήταν η ίδια: απαξίωση του θεσμού, αποδόμηση των ευρημάτων του και προσπάθεια πολιτικής εξουδετέρωσης κάθε ελέγχου που άγγιζε το σύστημά τους.

Ας είμαστε ξεκάθαροι. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου. Δεν είναι όμως φίμωτρο της κοινωνίας. Δεν είναι σύνθημα για ομερτά. Δεν είναι ασπίδα πολιτικής ατιμωρησίας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από όσους πρώτα φρόντισαν να θωρακίσουν πολιτικά τα νώτα τους, αλώνοντας κρίσιμους θεσμούς της δικαιοσύνης όπως έπραξε ο Νίκος Αναστασιάδης.

Η κοινωνία δεν ζητά λαϊκά δικαστήρια. Ζητά λογοδοσία. Και δεν μπορεί να υπάρξει λογοδοσία όταν της διερεύνησης θα ηγούνται οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας ή οι υφιστάμενοί τους, ή ανακριτές που θα επιλεγούν από αυτούς ή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πολιτικό τέκνο του Νίκου Αναστασιάδη, ήταν Υπουργός του και, το κυριότερο, ήταν μάρτυρας στην υπόθεση.

Το ΑΛΜΑ έχει ήδη καταθέσει στη Βουλή, με τη μορφή του κατεπείγοντος, δύο προτάσεις νόμου για την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς με τη δυνατότητα να διορίζει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών κάθε άλλο παρά δείχνει να βιάζεται.

Την ίδια ώρα, επαναλαμβάνουμε ότι ο διαχωρισμός των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα και ο τερματισμός του ανέλεγκτου των αποφάσεών του δεν μπορεί να παραμένει άλλο στα συρτάρια της Επιτροπής Νομικών, στα οποία βρίσκεται εδώ και έναν χρόνο. Το Άλμα θα πρωτοστατήσει στην προώθηση των σχετικών συνταγματικών τροποποιήσεων.

Η πρώτιστη ευθύνη για να υπάρξει λογοδοσία για το «Κράτος Μαφία» ανήκει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού το πόρισμα της Αρχής είναι ήδη ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουμε υποδείξει την οδό που, κατ’ εμάς, διασφαλίζει τη διεξαγωγή αμερόληπτης και αντικειμενικής έρευνας. Τα ψέματα τελείωσαν. Ο καθένας ας πάρει πλέον τις ευθύνες του.