Αγλαντζιά: Τι υπόσχονται Χατζηανδρέου και Προκοπίου ενόψει της κάλπης (ηχητικά)

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αναπληρωματική εκλογή για την ανάδειξη του νέου Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου. Οι δύο υποψήφιοι, Άντρη Χατζηανδρέου και Προκόπης Προκοπίου, παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτεραιότητές τους, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων, στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και στην ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης του ρόλου της Αντιδημαρχίας.

Μιλώντας στον Πολίτη 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, η Άντρη Χατζηανδρέου εξήγησε γιατί αποφάσισε να διεκδικήσει την Αντιδημαρχία, παρότι προέρχεται από τον χώρο της μουσικής και της εκπαίδευσης.

«Η πολιτική πιστεύω ότι πραγματικά είναι ένα πολύ δημιουργικό πεδίο. Πρώτα απ' όλα είσαι σε άμεση επαφή με τον ίδιο τον κόσμο, αυτό που ακριβώς κάνει και η τέχνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πολιτική πρέπει να δίνει χώρο σε ανθρώπους με ιδέες, δημιουργικότητα και διάθεση προσφοράς.

Στόχος η προώθηση των έργων που έχουν «παγώσει»

Η κ. Χατζηανδρέου έθεσε ως βασική προτεραιότητα την επανενεργοποίηση της Επιτροπής Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς, ώστε, όπως είπε, οι δημότες να αποκτήσουν ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν την περιοχή τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσπάθειά της επικεντρώνεται στην προώθηση έργων που έχουν ήδη σχεδιαστεί αλλά παραμένουν στάσιμα.

«Ο στόχος είναι τα έργα που είναι σταματημένα να αδειοδοτηθούν, να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό για το 2027 και να τεθούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης», είπε.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε το κολυμβητήριο Αγλαντζιάς, για το οποίο -όπως σημείωσε- υπάρχει ήδη προέγκριση σημαντικής χρηματοδότησης από τον ΚΟΑ, αλλά απαιτείται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε να μη χαθούν τα κονδύλια, καθώς και την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα της Αγλαντζιάς.

«Ο Αντιδήμαρχος μπορεί να διεκδικεί»

Απαντώντας στις επιφυλάξεις που διατυπώνονται για τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου, η κ. Χατζηανδρέου υποστήριξε ότι ο θεσμός μπορεί να έχει ουσιαστική παρέμβαση.

«Ο αντιδήμαρχος μπορεί να λύσει προβλήματα εάν και εφόσον χτίσει εξαιρετικές σχέσεις με τον δήμαρχο Λευκωσίας, με το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο και με τους άλλους αντιδημάρχους», ανέφερε.

«Έχει περάσει το μήνυμα ότι είναι εντελώς διακοσμητικός ο ρόλος της Αντιδημαρχίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αντιδήμαρχοι δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δεν έχουν πολιτική ευθύνη μέσα στο διαμέρισμά τους», είπε.

Καθαριότητα και «Πληρώνω όσο Πετώ»

Η υποψήφια στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα της καθημερινότητας, κάνοντας λόγο για υποστελέχωση των συνεργείων καθαριότητας.

«Έχω μιλήσει με τους εργαζόμενους... σκοτώνονται οι άνθρωποι, διότι δεν υπάρχουν τα χέρια που χρειάζονται, ούτε και τα μηχανήματα που χρειάζονται», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σύστημα «Πληρώνω όσο Πετώ», εκφράζοντας την άποψη ότι εφαρμόστηκε χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

«Πιστεύω ότι πρέπει αυτό το πρόγραμμα να αξιολογηθεί από την αρχή. Αν δεν εφαρμοστεί σε ολόκληρη την επαρχία, δεν μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται στην Αγλαντζιά με αυτόν τον τρόπο», σημείωσε.

Προκόπης Προκοπίου: «Η Αγλαντζιά μπορεί να ξαναγίνει κόσμημα»

Από την πλευρά του, ο Προκόπης Προκοπίου, μιλώντας επίσης στον Πολίτη 107,6 & 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ανέφερε ότι οι βασικές του προτεραιότητες είναι η καθαριότητα, η ποιότητα ζωής, η ενίσχυση του πρασίνου, η στήριξη της νεολαίας, η ασφάλεια και η προσβασιμότητα.

Όπως είπε, παρότι η νομοθεσία δεν καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων, θεωρεί ότι ο θεσμός μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.

«Ο αντιδήμαρχος έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει μέσα στον ενοποιημένο Δήμο Λευκωσίας», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι μέσα από τον σχεδιασμό του δημοτικού προϋπολογισμού και τη συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν να προωθηθούν έργα και παρεμβάσεις για κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

«Οι δημότες δεν είδαν ακόμη βελτίωση»

Ο κ. Προκοπίου αναφέρθηκε και στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα οι δημότες της Αγλαντζιάς δεν έχουν δει ουσιαστικά αποτελέσματα.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ο δημότης της Αγλαντζιάς δεν είναι καλύτερα. Προηγουμένως ο δήμαρχος της Αγλαντζιάς είχε εκτελεστικές εξουσίες, σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι εξουσίες στον αντιδήμαρχο», είπε.

Για την καθημερινότητα των πολιτών υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργείων καθαριότητας, καλύτερης συντήρησης των δημόσιων χώρων και αναβάθμισης των πάρκων.

«Θέλουμε μια πιο καθαρή Αγλαντζιά. Πρέπει να ενισχύσουμε τα συνεργεία καθαριότητας, να γίνεται άμεση απομάκρυνση των σκουπιδιών και των ογκωδών αντικειμένων», σημείωσε.

Παράλληλα έκανε λόγο για την ανάγκη περισσότερου φωτισμού στα πάρκα και στις γειτονιές, ώστε οι δημότες να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Να επαναφέρουμε την Αγλαντζιά εκεί που ήταν, να είναι το πιο καλό κόσμημα του ενοποιημένου Δήμου Λευκωσίας», ανέφερε.

Η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής

Η αναπληρωματική εκλογή προκηρύχθηκε μετά την παραίτηση του Αντρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος εξελέγη βουλευτής με τον ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Η Άντρη Χατζηανδρέου κατέρχεται ως ανεξάρτητη υποψήφια με τη στήριξη του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, ενώ στη συνέχεια εξασφάλισε τη στήριξη της ΔΗΠΑ, του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και του Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο. Ο Προκόπης Προκοπίου είναι ανεξάρτητος υποψήφιος με τη στήριξη του ΔΗΣΥ, ενώ στη συνέχεια έλαβε τη στήριξη του ΔΗΚΟ και του ΕΛΑΜ.

Σύμφωνα με τον Έφορο Αναπληρωματικής Εκλογής Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, Ανδρέα Χατζηπάκκο, οι κάλπες θα ανοίξουν στις 07:00 και θα κλείσουν στις 18:00, με ενδιάμεση διακοπή από τις 12:00 έως τις 13:00. Το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης αναμένεται να γίνει γνωστό γύρω στις 20:30.

Δικαίωμα ψήφου έχουν 15.182 εγγεγραμμένοι εκλογείς, οι οποίοι θα ψηφίσουν σε 26 εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν σε έξι σχολεία της Αγλαντζιάς.