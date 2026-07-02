Γιώργος Σολωμού: «Το ΔΗΚΟ δεν μπορεί να στηρίζει την κυβέρνηση και να ενημερώνεται από τα κανάλια» - Τι συζήτησαν Νικόλας και Χριστοδουλίδης (ηχητικά)

Το μήνυμα ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεν μπορεί να επωμίζεται το πολιτικό κόστος της στήριξης της κυβέρνησης και την ίδια στιγμή να πληροφορείται σημαντικές αποφάσεις από τα μέσα ενημέρωσης έστειλε ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Γιώργος Σολωμού.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Σολωμού ξεκαθάρισε ότι το ΔΗΚΟ δεν αμφισβητεί το συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να επιλέγει τους υπουργούς και τους αξιωματούχους που θεωρεί κατάλληλους. Εκείνο που ζητά, ωστόσο, είναι ουσιαστική και έγκαιρη προδιαβούλευση, ώστε το κόμμα που στηρίζει κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση να μην βρίσκεται προ τετελεσμένων.

Η παρέμβαση του κ. Σολωμού έγινε στον απόηχο της συνάντησης της Γραμματείας του ΔΗΚΟ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, δεν ολοκληρώθηκε και οι δύο πλευρές αναμένεται να επανέλθουν την ερχόμενη εβδομάδα, μετά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος.

«Άλλαξαν τα πολιτικά δεδομένα»

Ο γενικός γραμματέας του ΔΗΚΟ υπέδειξε ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές τα πολιτικά δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά, καθώς το κόμμα αποτελεί πλέον τον μοναδικό κοινοβουλευτικό πυλώνα στήριξης της κυβέρνησης στην Βουλή.

Όπως εξήγησε, το βάρος που αναλαμβάνει το ΔΗΚΟ δεν περιορίζεται στην υπερψήφιση κυβερνητικών νομοσχεδίων. Τα στελέχη του καλούνται να προβάλλουν το κυβερνητικό έργο στον δημόσιο διάλογο, να υπερασπίζονται αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά και να αναλαμβάνουν μέρος της ευθύνης για λάθη ή παραλείψεις.

«Από τη στιγμή που έχουμε την ευθύνη, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον την ενημέρωση», ήταν το κεντρικό μήνυμά του.

Ο κ. Σολωμού σημείωσε ότι η ανάγκη για καλύτερη συνεργασία είχε τεθεί και στο παρελθόν, ωστόσο σήμερα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Όπως ανέφερε, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ, η κυβέρνηση κινδυνεύει να αντιμετωπίζει προβλήματα ακόμη και στην προώθηση των νομοσχεδίων της στη Βουλή.

Προδιαβούλευση πριν από το Υπουργικό

Βασικό αίτημα του ΔΗΚΟ είναι να προηγείται πολιτική διαβούλευση πριν από την οριστικοποίηση σημαντικών κυβερνητικών αποφάσεων.

Ο κ. Σολωμού εξήγησε ότι η συνεννόηση για τα νομοσχέδια θα πρέπει να γίνεται προτού αυτά λάβουν την τελική τους μορφή και εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, θα μπορούν να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές διαφωνίες και να αποφεύγονται αιφνιδιασμοί στη Βουλή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο τακτική επικοινωνία μεταξύ του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, της ηγεσίας του ΔΗΚΟ και της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι να αφαιρεθεί από τον Πρόεδρο η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων, αλλά να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο πολιτικού συντονισμού.

Καμία ονοματολογία και κανένα τελεσίγραφο

Ο Γιώργος Σολωμού ήταν κατηγορηματικός ότι κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό δεν τέθηκαν τελεσίγραφα, απειλές αποχώρησης από την κυβέρνηση ή συγκεκριμένοι όροι προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Διέψευσε, επίσης, ότι συζητήθηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα για υπουργοποίηση ή ότι το ΔΗΚΟ κλήθηκε να προτείνει όνομα για το Υπουργείο Γεωργίας.

Ερωτηθείς ειδικά για τα σενάρια που φέρουν τον Χρίστο Σενέκκη ως πιθανό υποψήφιο για υπουργοποίηση, ο κ. Σολωμού απάντησε ότι κανένα όνομα δεν ακούστηκε στη συνάντηση. Το ίδιο κατηγορηματικός ήταν και για τις αναφορές που αφορούν τον ίδιο και πιθανό διορισμό του σε υπουργείο ή ημικρατικό οργανισμό.

«Καμία τέτοια συζήτηση δεν έγινε», ξεκαθάρισε.