Η εικόνα για τις πωλήσεις κατοικιών σε Κύπρο και ΕΕ το 2025

Το 2025, οι πωλήσεις κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν στις περισσότερες χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Ο αριθμός των κατοικιών που αγοράστηκαν μειώθηκε σε 3 από τις 18 χώρες της ΕΕ που καλύπτονται από τα διαθέσιμα δεδομένα. Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Κροατία (-4,1%), τη Βουλγαρία (-2,5%) και την Πολωνία (-1,1%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (+29,9%), τη Λιθουανία (+22,8%) και την Αυστρία (+21,4%). Στην Κύπρο, η αύξηση ανήλθε στο 3,8% έναντι μείωσης 1,1% το 2024.

Το 2024, σε σύγκριση με το 2023, ο αριθμός των κατοικιών που αγοράστηκαν μειώθηκε σε 6 χώρες και αυξήθηκε σε 12 χώρες.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των συναλλαγών το 2024 παρατηρήθηκαν στη Σλοβενία (-17,7%), την Κροατία (-13,9%) και τη Γαλλία (-9,4%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+47,1%), την Ουγγαρία (+34,8%) και την Ολλανδία (+17,0%).