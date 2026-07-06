Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εν μέσω καλοκαιριού – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πότε
| Οικονομία

Η εικόνα για τις πωλήσεις κατοικιών σε Κύπρο και ΕΕ το 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το 2025, οι πωλήσεις κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν στις περισσότερες χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Το 2025, οι πωλήσεις κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν στις περισσότερες χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Ο αριθμός των κατοικιών που αγοράστηκαν μειώθηκε σε 3 από τις 18 χώρες της ΕΕ που καλύπτονται από τα διαθέσιμα δεδομένα. Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Κροατία (-4,1%), τη Βουλγαρία (-2,5%) και την Πολωνία (-1,1%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (+29,9%), τη Λιθουανία (+22,8%) και την Αυστρία (+21,4%). Στην Κύπρο, η αύξηση ανήλθε στο 3,8% έναντι μείωσης 1,1% το 2024.

Το 2024, σε σύγκριση με το 2023, ο αριθμός των κατοικιών που αγοράστηκαν μειώθηκε σε 6 χώρες και αυξήθηκε σε 12 χώρες.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των συναλλαγών το 2024 παρατηρήθηκαν στη Σλοβενία (-17,7%), την Κροατία (-13,9%) και τη Γαλλία (-9,4%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+47,1%), την Ουγγαρία (+34,8%) και την Ολλανδία (+17,0%).

Tags

ΑΚΙΝΗΤΑEUROSTAT

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα