«Άκυρο» το ψήφισμα ΕΚ για εγκλήματα εις βάρος γυναικών στην Κύπρο το 1974, υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ

«Άκυρο» χαρακτηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα εγκλήματα κατά γυναικών και κοριτσιών στην Κύπρο κατά την τουρκική εισβολή του 1974 , υποστηρίζοντας ότι περιέχει ότι περιέχει «αβάσιμες και παράλογες κατηγορίες» κατά των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι “το ψήφισμα που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο περιέχει αβάσιμους και παράλογους ισχυρισμούς κατά των ηρωικών Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, είναι άκυρο και μη γενόμενο”.

Όπως αναφέρει, υποστηρίζει πλήρως την ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα αυτό το "υπουργείο εξωτερικών" του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ “η εν λόγω ψήφισμα, που περιέχει ποταπές συκοφαντίες, αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα της μεροληπτικής και διαστρεβλωμένης προσέγγισης που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την καθοδήγηση ορισμένων κύκλων, σε σχέση με το Κυπριακό”.

“Θεωρούμε ανησυχητικό το γεγονός ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχονται σε μια προσέγγιση απέναντι στο Κυπριακό που απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις ιστορικές πραγματικότητες και την αμεροληψία”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ