Στεφάνου: Γιατί το ΑΚΕΛ απορρίπτει από τώρα την ένταξη στο ΝΑΤΟ μετά τη λύση – Τι είπε για τις «νέες ιδέες» (ηχητικό)

Την αντίθεση του ΑΚΕΛ σε σενάρια ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ εξέφρασε ο Στέφανος Στεφάνου, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια συζήτηση απομακρύνει τη διαδικασία από το πλαίσιο Γκουτέρες, θέτει σε κίνδυνο τις μέχρι σήμερα συγκλίσεις και προωθείται χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι θα μπορούσε να οδηγήσει την Τουρκία στην αποδοχή ομοσπονδιακής λύσης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Στεφάνου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ μετά τη λύση, εξηγώντας γιατί το κόμμα του τοποθετείται αρνητικά πριν καν μια τέτοια πρόταση τεθεί επίσημα στο τραπέζι.

«Δεν υπάρχει τέτοιο μήνυμα από την Τουρκία»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ αμφισβήτησε καταρχάς ότι υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη πως η Τουρκία θα αποδεχόταν την επίλυση του Κυπριακού και την ομοσπονδιακή επανένωση της Κύπρου με αντάλλαγμα την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Κατά τον ίδιο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη, η συζήτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί απάντηση σε μια συγκεκριμένη τουρκική θέση ούτε διασφαλίζει ότι θα οδηγήσει την Άγκυρα πίσω στο τραπέζι των συνομιλιών.

«Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοιο μήνυμα και από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει κατατεθεί, το ΑΚΕΛ το απορρίπτει αυτό, διότι θέλουμε να προειδοποιήσουμε, όπως και για τις νέες λεγόμενες ιδέες που κυκλοφορούν, ότι με αυτές τις προσεγγίσεις θα καταστρέψουμε όλη αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε.

Επιμονή στο πλαίσιο Γκουτέρες

Βασικό επιχείρημα του ΑΚΕΛ είναι ότι το ζήτημα της ασφάλειας και των εγγυήσεων έχει ήδη συζητηθεί στο πλαίσιο των συνομιλιών και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Η θέση του κόμματος είναι ότι με τη λύση θα πρέπει να καταργηθεί το υφιστάμενο σύστημα εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων και να δημιουργηθεί στη θέση του ένας μηχανισμός παρακολούθησης και εφαρμογής της συμφωνίας.

«Αυτό που λέμε είναι αυτό που λέει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που λέει ότι το σύστημα εγγύησης με τη λύση θα τερματιστεί και θα αντικατασταθεί με έναν μηχανισμό εφαρμογής», δήλωσε.

Ο κ. Στεφάνου απέρριψε την εξίσωση αυτού του μηχανισμού με ένα νέο σύστημα στρατιωτικών εγγυήσεων. Υποστήριξε ότι στόχος πρέπει να παραμείνει η πλήρης κατάργηση των παλαιών εγγυήσεων και όχι η αντικατάστασή τους από μια διαφορετική στρατιωτική διευθέτηση.

«Αυτό που λέμε εμείς είναι να μην υπάρχει σύστημα», σημείωσε.

Κατά την προσέγγιση του ΑΚΕΛ, η εισαγωγή του ΝΑΤΟ στη συζήτηση θα μπορούσε να μεταβάλει τη συμφωνημένη βάση για την ασφάλεια και να ανοίξει εκ νέου ένα κεφάλαιο για το οποίο είχε ήδη διαμορφωθεί συγκεκριμένη κατεύθυνση στο Κραν Μοντανά.

Φόβοι για ανατροπή των συγκλίσεων

Η αντίθεση του ΑΚΕΛ δεν περιορίζεται μόνο στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Συνδέεται με τη γενικότερη ανησυχία του κόμματος ότι οι λεγόμενες «νέες ιδέες» μπορεί να καταστρέψουν συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν έπειτα από πολυετείς διαπραγματεύσεις.

«Αυτές “νέες ιδέες” καταστρέφουν συγκλίσεις σημαντικότατες που έχουν επιτευχθεί και αν καταστρέψουμε συγκλίσεις με στόχο να βρούμε κάτι άλλο, εμείς πολύ φοβούμαστε ότι δεν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε», ανέφερε.

Ο κ. Στεφάνου επέμεινε ότι η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί από το σημείο στο οποίο διακόπηκε, με διαφύλαξη των συμφωνημένων ζητημάτων και όχι με επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου του Κυπριακού.

«Η δική μας άποψη είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε από το σημείο που διακόψαμε, γιατί τα πολλά θέματα είναι συμφωνημένα», είπε.

Όπως υποστήριξε, η εισαγωγή νέων προτάσεων για το πολίτευμα, την ασφάλεια ή άλλες βασικές πτυχές της λύσης μπορεί να οδηγήσει τις δύο πλευρές σε μια νέα, μακρά διαπραγμάτευση από μηδενική βάση.

«Αν τις ανοίξουμε δεν θα κλείσουν ποτέ», ανέφερε για τις υφιστάμενες συγκλίσεις.

«Χίλια μίλια μακριά από τη λύση»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως αυτονόητο αντάλλαγμα για την κατάργηση των εγγυήσεων, ιδιαίτερα όταν δεν έχει προηγηθεί συμφωνία ούτε υπάρχει σχετική πρόταση από την άλλη πλευρά.

Κατά τον ίδιο, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρέπει να εγκαταλείψει όσα έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ για να υιοθετήσει ένα υποθετικό μοντέλο, χωρίς να γνωρίζει εάν αυτό είναι αποδεκτό από την Τουρκία ή εάν μπορεί πραγματικά να ξεκλειδώσει τη διαδικασία.

«Θέλουμε να προειδοποιήσουμε, όπως και για τις λεγόμενες νέες ιδέες που κυκλοφορούν, ότι με αυτές τις προσεγγίσεις θα καταστρέψουμε όλη αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια», είπε.

«Αν καταστρέψουμε αυτό το κεκτημένο, όχι ένα μίλι, χίλια μίλια μακριά θα βρεθούμε από τη λύση», πρόσθεσε.

Αναμονή για τις επαφές Ολγκίν

Σε σχέση με τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το κόμμα αναμένει ενημέρωση για τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Άγκυρα και στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε, η πιθανότητα σύγκλησης νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα μηνύματα που θα μεταφέρει η απεσταλμένη του ΟΗΕ.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Στέφανου Στεφάνου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: