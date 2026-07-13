Επιστολή προσωπικοτήτων στα κόμματα: Εισηγούνται οριζόντια ψηφοφορία με επιπλέον σταυρό προτίμησης

Επιστολή προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα απέστειλε ομάδα προσωπικοτήτων της δημόσιας ζωής, με την οποία εισηγείται την καθιέρωση συστήματος «περιορισμένης οριζόντιας ψηφοφορίας» στις βουλευτικές εκλογές.

Στην επιστολή προτείνεται όπως ο ψηφοφόρος εξακολουθεί να επιλέγει το κόμμα της προτίμησής του, με την κατανομή των εδρών να βασίζεται στην κομματική δύναμη, ενώ παράλληλα να έχει τη δυνατότητα να δίνει έναν επιπρόσθετο σταυρό προτίμησης είτε σε υποψήφιο του ίδιου κόμματος είτε σε υποψήφιο άλλου κόμματος.

Την επιστολή υπογράφουν οι Αβραάμ Πόπη - ηθοποιός, Αναστασιάδης Παύλος - πρώην Πρέσβης, Αραούζος Αντρέας, σκηνοθέτης – ηθοποιός, Κασουλίδης Ιωάννης - πρ. Υπουργός, πρ. Ευρωβουλευτής, Κλεάνθους Μαρίνος, δικηγόρος - αντιπρόεδρος ΔΗΠΑ, Μαραγκού Άννα - συγγραφέας, Μεσαρίτης Νίκος - αρχιτέκτονας, πρώην Πρόεδρος ΕΤΕΚ, Ορνιθάρης Ευρυπίδης - οικονομολόγος, Παύλου Παύλος - δημοσιογράφος, Ρουσούνης Δημήτρης - ηθοποιός, Σάββα Σάββας - συνθέτης, Σοφοκλέους Σοφοκλής - Δήμαρχος Λευκάρων, πρώην Ευρωβουλευτής, Σταυρινίδης Παναγιώτης - καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Χατζηγεωργίου Τάκης - πρώην Ευρωβουλευτής, Χατζηδημητρίου Τάκης - συγγραφέας, πρώην Βουλευτής, Χριστοφή Χριστόφορος - δικηγόρος

ΚΥΠΕ