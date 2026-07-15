15 Ιουλίου 1974: Το προδοτικό πραξικόπημα που άλλαξε για πάντα την Κύπρο

Στην 52η επέτειό του, το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, που υποστηρίχθηκε από την Ελλάδα, αποτελεί μια κομβική στιγμή στην ιστορία της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πριν από 52 χρόνια σαν σήμερα, η Κύπρος βίωσε μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Στις 15 Ιουλίου 1974, ένα πραξικόπημα, που ενορχήστρωσε η στρατιωτική χούντα που κυβερνούσε την Ελλάδα και εκτελέστηκε από στοιχεία της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου και την ΕΟΚΑ Β, ανέτρεψε τον δημοκρατικά εκλεγμένο Πρόεδρο, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄. Πέντε ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, η Τουρκία ξεκίνησε στρατιωτική εισβολή στο νησί, θέτοντας γεγονότα που θα άφηναν την Κύπρο διαιρεμένη μέχρι και σήμερα.

Το πραξικόπημα αποτέλεσε το αποκορύφωμα ετών αυξανόμενης έντασης μεταξύ του Μακαρίου και του καθεστώτος της Αθήνας. Μετά την εγκαθίδρυση της ελληνικής στρατιωτικής δικτατορίας το 1967, οι σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και της χούντας επιδεινώνονταν σταθερά. Ο Μακάριος ακολουθούσε όλο και περισσότερο μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, διατηρώντας τον ρόλο της Κύπρου στο Κίνημα των Αδεσμεύτων, και αντιστεκόταν στις πιέσεις της Αθήνας να υποτάξει την κυπριακή πολιτική σε αυτό που η χούντα αποκαλούσε «εθνικό κέντρο».

Παράλληλα, το στρατιωτικό καθεστώς επεδίωξε να υπονομεύσει τον Μακάριο εκμεταλλευόμενο τις εσωτερικές διαιρέσεις στην Κύπρο. Η εμφάνιση της ΕΟΚΑ Β, που ιδρύθηκε από τον στρατηγό Γιώργο Γρίβα το 1971, ενέτεινε την πολιτική πόλωση. Αν και η οργάνωση προωθούσε δημοσίως τον στόχο της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, συμμετείχε επίσης σε ένοπλη εκστρατεία κατά της κυβέρνησης Μακαρίου, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κλίματος αστάθειας και βίας.

Ελληνική παρέμβαση

Μετά τον θάνατο του Γρίβα τον Ιανουάριο του 1974, η ΕΟΚΑ Β άρχισε να αποδυναμώνεται. Ο Μακάριος αντέδρασε εντείνοντας τις προσπάθειές του για τη διάλυση της οργάνωσης και αμφισβητώντας τον ρόλο των Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου. Σε μια περίφημη επιστολή που απέστειλε στον Έλληνα Πρόεδρο, στρατηγό Φαίδωνα Γκιζίκη, στις 2 Ιουλίου 1974, ο Μακάριος κατηγόρησε άμεσα τη χούντα της Αθήνας για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κύπρου και απαίτησε την απόσυρση των Ελλήνων αξιωματικών από την Εθνική Φρουρά.

Η απάντηση της χούντας ήρθε λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα. Περίπου στις 8:20 π.μ. της Δευτέρας 15 Ιουλίου, μονάδες της Εθνικής Φρουράς, υπό τις διαταγές αξιωματικών πιστών στο καθεστώς του ταξίαρχου Δημητρίου Ιωαννίδη στην Αθήνα, κινήθηκαν εναντίον βασικών στόχων στη Λευκωσία. Άρματα μάχης και θωρακισμένα οχήματα επιτέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Αρχιεπισκοπή, στο αρχηγείο της Εφεδρικής Δύναμης, στον Κυπριακό Ραδιοτηλεοπτικό Οργανισμό και σε άλλες στρατηγικές εγκαταστάσεις.

Η μεγάλη απόδραση

Ο Μακάριος βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου συναντούσε παιδιά της κυπριακής διασποράς στην Αίγυπτο. Καθώς ο βομβαρδισμός και οι πυροβολισμοί έπλητταν το συγκρότημα, το μέγαρο πήρε φωτιά. Αψηφώντας τις προσδοκίες των ηγετών του πραξικοπήματος, ο Μακάριος δραπέτευσε από μια πίσω έξοδο και κατευθύνθηκε προς τα Όρη Τροόδους, πριν φτάσει στην Πάφο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι αρχές του πραξικοπήματος μετέδιδαν επανειλημμένα αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Μακάριος είχε σκοτωθεί. Οι αναφορές αυτές διαψεύστηκαν εντυπωσιακά όταν ο Πρόεδρος απευθύνθηκε στον λαό μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού που λειτουργούσε στην Πάφο.

«Δεν είμαι νεκρός», δήλωσε ο Μακάριος. «Είμαι ζωντανός και καλώ τον λαό να αντισταθεί».

Σε ολόκληρο το νησί ξέσπασαν μάχες μεταξύ των δυνάμεων που υποστήριζαν το πραξικόπημα και εκείνων που παρέμεναν πιστές στη συνταγματική κυβέρνηση. Ωστόσο, μέχρι τις 16 Ιουλίου, οι ηγέτες του πραξικοπήματος είχαν αποκτήσει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της Κύπρου. Ο Μακάριος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και στη συνέχεια πέταξε για το Λονδίνο μέσω Μάλτας, ξεκινώντας μια εξορία που θα διαρκούσε μέχρι τον Δεκέμβριο του 1974.

Η κυβέρνηση που εγκατέστησε η χούντα επέλεξε τον δημοσιογράφο και πολιτικό Νίκο Σαμψών ως «πρόεδρο». Η διακυβέρνησή του θα διαρκούσε μόνο οκτώ ημέρες.

Το πραξικόπημα προκάλεσε αμέσως διεθνή ανησυχία. Η Τουρκία καταδίκασε την ανατροπή του Μακαρίου ως ελληνική επέμβαση στην Κύπρο και επικαλέστηκε τα δικαιώματά της βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεων του 1960. Οι διπλωματικές προσπάθειες εντατικοποιήθηκαν μεταξύ Λονδίνου, Ουάσινγκτον, Αθήνας και Άγκυρας αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την κλιμάκωση της κρίσης.

Ακολουθεί η εισβολή

Την αυγή της 20ής Ιουλίου, οι τουρκικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στη βόρεια ακτή της Κύπρου, ξεκινώντας αυτό που η Τουρκία χαρακτήρισε ως στρατιωτική επέμβαση και αυτό που οι Ελληνοκύπριοι θεωρούν εισβολή. Η επιχείρηση οδήγησε τελικά στην κατάληψη περίπου του 37 τοις εκατό της νήσου, στον εκτοπισμό περίπου 170.000 Ελληνοκυπρίων, σε χιλιάδες θανάτους και εξαφανίσεις, καθώς και στη συνεχιζόμενη διαίρεση της νήσου.







Πτώση της ελληνικής δικτατορίας

Οι συνέπειες ήταν τεράστιες. Το πραξικόπημα στην Κύπρο και η επακόλουθη τουρκική εισβολή οδήγησαν στην κατάρρευση της επταετούς στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα στις 23 Ιουλίου 1974 και στην αποκατάσταση της δημοκρατίας υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Πάνω από πέντε δεκαετίες αργότερα, η 15η Ιουλίου παραμένει ημέρα μνήμης στην Κύπρο. Γιορτάζεται όχι μόνο ως επέτειος μιας βίαιης επίθεσης κατά της συνταγματικής τάξης αλλά και ως το γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για τη μεγαλύτερη εθνική τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία του νησιού. Για πολλούς Κυπρίους, το πραξικόπημα και η εισβολή αποτελούν αδιαχώριστα κεφάλαια της ίδιας καταστροφής –μια υπενθύμιση του πώς η εσωτερική διαίρεση και η εξωτερική παρέμβαση συνδύασαν τις δυνάμεις τους για να αλλάξουν για πάντα την πορεία της Κύπρου.