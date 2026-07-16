Νίκος Νικολαΐδης (ΕΔΕΚ) στον Πολίτη 107.6: Μια ομαδούλα ετοίμασε παραποιημένο πρακτικό για την απόφαση του Συνεδρίου

Την εκτίμηση ότι η παραίτηση του προέδρου της ΕΔΕΚ, Νίκου Αναστασίου, συνδέεται με τις έντονες εσωκομματικές διεργασίες που ακολούθησαν το πρόσφατο έκτακτο συνέδριο του κόμματος εξέφρασε ο Νίκος Νικολαΐδης, ιστορικό στέλεχος της ΕΔΕΚ και μέλος της πενταμελούς επιτροπής που ορίστηκε από το συνέδριο για την εξυγίανση του Μητρώου Μελών και την προετοιμασία των επόμενων κομματικών διαδικασιών.

Μιλώντας στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Νικολαΐδης υποστήριξε ότι μετά το έκτακτο συνέδριο επιχειρήθηκε παραποίηση των αποφάσεών του, κάνοντας λόγο για προσπάθεια ακύρωσης των μηνυμάτων που έστειλε η κομματική βάση μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Οι αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου

Ο κ. Νικολαΐδης χαρακτήρισε το έκτακτο παγκύπριο συνέδριο ως την πρώτη οργανωμένη απάντηση της βάσης της ΕΔΕΚ στην εκλογική αποτυχία του κόμματος.

Όπως ανέφερε, οι αποφάσεις που λήφθηκαν ήταν σαφείς και αφορούσαν την άρση των διαγραφών που έγιναν από το 2015 και μετά, την εξυγίανση του Μητρώου Μελών, τη διεξαγωγή Καταστατικού Συνεδρίου τον Οκτώβριο και Εκλογικού Συνεδρίου τον Δεκέμβριο, τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου για την τελευταία δεκαετία και την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος.

Παράλληλα, το συνέδριο ανέθεσε σε πενταμελή επιτροπή, υπό τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, την ευθύνη για την εξυγίανση του Μητρώου και την προετοιμασία των δύο συνεδρίων.

Καταγγελίες για παραποίηση των αποφάσεων

Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, το πρόβλημα προέκυψε λίγες ημέρες αργότερα, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου.

Όπως υποστήριξε, αμφισβητήθηκε η νομιμότητα των αποφάσεων του συνεδρίου και συντάχθηκε κείμενο το οποίο, κατά την άποψή του, αλλοίωνε το περιεχόμενό τους.

«Με αυτό το κείμενο αφαιρέθηκαν από την πενταμελή επιτροπή βασικές αρμοδιότητες που της είχε αναθέσει το συνέδριο», ανέφερε.

Ισχυρίστηκε ότι επιχειρήθηκε να αφαιρεθούν από την επιτροπή οι ευθύνες που αφορούσαν τον προγραμματισμό των συνεδρίων, την κατάρτιση προτάσεων για καταστατικές αλλαγές και την εξυγίανση του Μητρώου Μελών.

Κατά τον ίδιο, πρόκειται ουσιαστικά για προσπάθεια ακύρωσης μιας επιτροπής που διορίστηκε απευθείας από το ίδιο το συνέδριο.

«Οι αποφάσεις είναι καταγεγραμμένες»

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι ο ίδιος και άλλα μέλη προχώρησαν σε δημοσιοποίηση αποφάσεων πριν από την επικύρωσή τους, ο κ. Νικολαΐδης απέρριψε τις κατηγορίες.

Όπως είπε, το πραγματικό ζήτημα είναι η προσπάθεια ανατροπής των αποφάσεων του συνεδρίου και όχι η διαδικασία δημοσιοποίησής τους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο ίδιο έγγραφο περιλήφθηκε τροποποίηση και στην απόφαση για τον οικονομικό έλεγχο, με αναφορά ότι αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του κόμματος.

«Υπάρχουν ηχογραφημένα και βιντεοσκοπημένα πρακτικά του συνεδρίου. Οι αποφάσεις είναι καταγεγραμμένες και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση», ανέφερε.

Η παραίτηση Αναστασίου και οι επόμενες κινήσεις

Ερωτηθείς για την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου, ο κ. Νικολαΐδης δήλωσε ότι μόνο ο ίδιος ο πρόεδρος μπορεί να εξηγήσει τους λόγους της απόφασής του.

Ωστόσο, σημείωσε ότι τρεις ημέρες πριν από την παραίτησή του η πενταμελής επιτροπή εργαζόταν κανονικά στη βάση των αποφάσεων του συνεδρίου και τίποτα δεν προμήνυε μια τέτοια εξέλιξη.

Εκτίμησε ότι πιθανόν η ένταση που δημιουργήθηκε στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου να διαδραμάτισε κάποιο ρόλο, χωρίς όμως να είναι σε θέση να γνωρίζει περισσότερα.

Δύο παράλληλες διαδικασίες

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, ο κ. Νικολαΐδης υπενθύμισε ότι το καταστατικό της ΕΔΕΚ προβλέπει τη διεξαγωγή εκλογικού συνεδρίου εντός 40 ημερών από την παραίτηση προέδρου.

Όπως είπε, ο αναπληρωτής πρόεδρος αναλαμβάνει τη διαχείριση του κόμματος μέχρι την εκλογή νέας ηγεσίας, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου για τις υπόλοιπες κομματικές διαδικασίες.

«Το κόμμα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και ο μόνος τρόπος να προστατευθεί είναι ο σεβασμός στους θεσμούς και στις δημοκρατικές διαδικασίες», ανέφερε.

Η ανάγκη επιστροφής των διαγραμμένων μελών

Ο κ. Νικολαΐδης υποστήριξε ότι τα μέλη της ΕΔΕΚ πρέπει να ενημερωθούν πλήρως για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του κόμματος.

Όπως είπε, είναι σημαντικό να γίνουν γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν διαγραφές τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η ανάγκη επιστροφής των διαγραμμένων μελών στο κόμμα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενότητας και τερματισμού της εσωστρέφειας.

«Δεν μπορεί να συνεχίζεται ένας εμφύλιος πόλεμος μέσα στην ΕΔΕΚ, ιδιαίτερα όταν το κόμμα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση», ανέφερε.

«Μια μικρή ομάδα επιχειρεί να ακυρώσει το συνέδριο»

Ο κ. Νικολαΐδης εξέφρασε την άποψη ότι μια μικρή ομάδα εντός του κόμματος επιχειρεί να ακυρώσει τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου.

Όπως σημείωσε, οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν δημόσια και εγκρίθηκαν από περισσότερους από 500 συνέδρους με συντριπτικές πλειοψηφίες.

«Μια μικρή ομάδα επιχειρεί να ακυρώσει τις αποφάσεις ενός συνεδρίου στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 500 άνθρωποι», είπε.

«Απαραίτητος ο οικονομικός έλεγχος»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο θέμα του οικονομικού ελέγχου, τον οποίο χαρακτήρισε αναγκαίο για τη διαφάνεια και το μέλλον του κόμματος.

Κατά τον ίδιο, μόνο ένας ανεξάρτητος έλεγχος μπορεί να δώσει απαντήσεις για ζητήματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση της τελευταίας δεκαετίας, τις περιουσιακές πράξεις και τη συνολική οικονομική κατάσταση της ΕΔΕΚ.

«Αν δεν υπάρξει διαφάνεια, αυτή η συζήτηση θα συνεχίσει να καθηλώνει το κόμμα», ανέφερε.

Ζητά αλλαγές στο καταστατικό

Ο κ. Νικολαΐδης τάχθηκε επίσης υπέρ της αναθεώρησης συγκεκριμένων καταστατικών προνοιών, τις οποίες χαρακτήρισε περιοριστικές.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόνοια που απαιτεί από έναν υποψήφιο πρόεδρο να έχει συνεχή ενεργό δράση στο κόμμα κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και στην πρόνοια που προβλέπει περίοδο αναμονής έξι μηνών προτού ένα νέο μέλος αποκτήσει δικαίωμα ψήφου.

Όπως είπε, τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κόμματα επιδιώκουν να ανοίξουν τις πόρτες τους στην κοινωνία και η ΕΔΕΚ πρέπει να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση.

«Δεν ενδιαφέρομαι για την προεδρία»

Ερωτηθείς αν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, ο κ. Νικολαΐδης απάντησε αρνητικά.

Όπως δήλωσε, η επιστροφή του στην ενεργό κομματική ζωή δεν συνδέεται με προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά με την επιθυμία του να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κόμμα μπορεί να ανακάμψει.

«Ο κόσμος του κόμματος έχει αφυπνιστεί και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε οποιαδήποτε ομάδα ή μηχανισμό να κρατήσει την ΕΔΕΚ καθηλωμένη», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη θα υπερασπιστούν τόσο τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος όσο και το μέλλον του.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση Ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: