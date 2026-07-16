Κόντρα κυβέρνησης – ΔΗΣΥ για το τέλος υγειονομικής ταφής: «Αμνησία» καταλογίζει το Υπουργείο Γεωργίας, για «έλλειμμα κατανόησης» μιλά η Πινδάρου

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ για το τέλος υγειονομικής ταφής, με το Υπουργείο Γεωργίας να κατηγορεί την ηγεσία του κόμματος για «πολιτική αμνησία» και τον ΔΗΣΥ να ανταπαντά ότι η Κυβέρνηση εφαρμόζει με καθυστέρηση και λανθασμένα πολιτικές που η ίδια παρέλαβε.

Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Γεωργίας υποστηρίζει ότι το τέλος υγειονομικής ταφής δεν αποτελεί πρωτοβουλία της σημερινής Κυβέρνησης, αλλά είχε ενταχθεί ήδη από το 2021 στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την προηγούμενη διακυβέρνηση, ενώ υπενθυμίζει ότι και το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ» προωθήθηκε και υπερψηφίστηκε με τη στήριξη του ΔΗΣΥ.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι η πολιτική συνέπεια «δεν μπορεί να λειτουργεί κατά περίπτωση», υποστηρίζοντας πως η ηγεσία του ΔΗΣΥ σήμερα επικρίνει μεταρρυθμίσεις που στο παρελθόν χαρακτήριζε αναγκαίες.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η πρόταση που είχε κατατεθεί το 2023 δεν συνοδευόταν από ολοκληρωμένη μελέτη βιωσιμότητας και θα οδηγούσε το τέλος εισόδου σε χώρους υγειονομικής ταφής πάνω από τα 150 ευρώ ανά τόνο.

Όπως επισημαίνει, η σημερινή Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εμπειρογνώμονες του προγράμματος JASPERS, αναθεώρησε τον σχεδιασμό, μειώνοντας το τέλος από 35 ευρώ σε 10 ευρώ ανά τόνο, με εκτιμώμενη επιβάρυνση μικρότερη του ενός ευρώ μηνιαίως ανά νοικοκυριό, ενώ μετέθεσε και την εφαρμογή του στο απώτερο δυνατό χρονικό σημείο.

Το Υπουργείο υποστηρίζει ακόμη ότι οι σχεδιασμοί και τα έργα έχουν παρουσιαστεί δύο φορές στη Βουλή, τονίζοντας πως η επίκληση άγνοιας από τον ΔΗΣΥ δεν πείθει και καλώντας το κόμμα να εξηγήσει γιατί αποκηρύσσει σήμερα πολιτικές που είχε προωθήσει και υπερψηφίσει.

Νωρίτερα ο ΔΗΣΥ είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως "η Κυβέρνηση φέρει σοβαρές ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το τέλος υγειονομικής ταφής" και πως "για ακόμη μία φορά, ενήργησε χωρίς έγκαιρο σχεδιασμό, χωρίς την απαραίτητη συνεννόηση και χωρίς να προετοιμάσει τις αναγκαίες υποδομές, οδηγώντας τη Βουλή σε ένα δίλημμα της τελευταίας στιγμή"ς.

Το κόμμα κάλεσε την Κυβέρνηση "να παρουσιάσει άμεσα συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων και τα κόμματα που καταψήφισαν να σταματήσουν να πανηγυρίζουν καθότι φόρτωσαν επιπρόσθετα €23 εκατομμύρια στην πλάτη των πολιτών".

Μιχάλης Ιωαννίδης: «Η κατάσταση έχει πλέον καταντήσει αστεία»

Η απάντηση από την Πινδάρου στην ανακοίνωση του Υπουργείου ήρθε , με τον Συντονιστή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, Μιχάλη Ιωαννίδη, να ανεβάζει τους τόνους μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Ο κ. Ιωαννίδης υποστηρίζει ότι η Υπουργός δεν κατανόησε ούτε την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ ούτε το γεγονός ότι το κόμμα υπερψήφισε το σχετικό νομοσχέδιο, προκειμένου –όπως αναφέρει– να μην χαθούν 23 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους.

«Η κατάσταση έχει πλέον καταντήσει αστεία», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ δεν αμφισβητεί την πολιτική που είχε σχεδιάσει, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνηση την υλοποίησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή έγινε με καθυστέρηση, αποσπασματικά και χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία, οδηγώντας –όπως σημειώνει– τη Βουλή σε αποφάσεις της τελευταίας στιγμής.

Παράλληλα, αποδίδει ευθύνες στα κόμματα ΕΛΑΜ, ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ για την καταψήφιση του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι με τη στάση τους επιβαρύνουν τους πολίτες με απώλεια 23 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν απαλλάσσει την Κυβέρνηση από τις δικές της ευθύνες.

Η ανάρτηση κλείνει με ιδιαίτερα αιχμηρή προσωπική επίθεση προς την Υπουργό, με τον κ. Ιωαννίδη να διερωτάται πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί πιο σύνθετες μεταρρυθμίσεις όταν –όπως υποστηρίζει– δεν κατανόησε μια απλή ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «έλλειμμα στοιχειώδους κατανόησης» που, κατά την έκφρασή του, «ίσως να μην έχει παρουσιαστεί ξανά σε Υπουργείο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας».