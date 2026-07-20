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Νίκος Χριστοδουλίδης: «Βλέπω βήματα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων – Δεν πρόκειται να γίνω ο Πρόεδρος της διχοτόμησης»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συγκρατημένη αισιοδοξία για την επικείμενη επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ – Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα για απόρριψη της λύσης δύο κρατών και προσήλωση στη ΔΔΟ.

Την εκτίμηση ότι έχουν γίνει βήματα προς τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην εκδήλωση μνήμης για τις επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι μετά το αδιέξοδο που ακολούθησε το 2017 έχει αναζωπυρωθεί το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό. Όπως ανέφερε, η εντατικοποίηση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και η αυξημένη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης «μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τη συνέχεια».

Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, από την ανάληψη των καθηκόντων της, εργάστηκε με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη των συνομιλιών και την επαναφορά του Κυπριακού στη διεθνή ατζέντα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό, καθώς και στις δημόσιες τοποθετήσεις της προέδρου της Κομισιόν υπέρ της επανένωσης της Κύπρου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει καταστεί σαφές πως η πρόοδος στα ευρωτουρκικά συνδέεται με την πρόοδο στο Κυπριακό, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη στρατηγική που ακολουθεί η Λευκωσία.

Προσήλωση στη ΔΔΟ και απόρριψη λύσης δύο κρατών

Αναφερόμενος στο πλαίσιο λύσης, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει προσηλωμένη στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόνισε ότι στόχος είναι μια λύση «βιώσιμη, λειτουργική και ανθεκτική», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συζητήσει προσεγγίσεις που, όπως είπε, παραπέμπουν σε λύση δύο κρατών ή συγκεκαλυμμένη συνομοσπονδία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας «απαράβατη κόκκινη γραμμή», δηλώνοντας ότι δεν θα υποστηρίξει σχέδιο λύσης με το οποίο δεν συμφωνεί ο ίδιος. «Δεν πρόκειται να γίνω ο Πρόεδρος της διχοτόμησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα προς Τουρκία και Τουρκοκύπριους

Ο κ. Χριστοδουλίδης κάλεσε την Τουρκία να επιδείξει, όπως είπε, πολιτική βούληση για μια διευθέτηση που θα είναι επωφελής για όλες τις πλευρές, υποστηρίζοντας ότι οι διχοτομικές προσεγγίσεις δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρθηκε επίσης στους Τουρκοκύπριους, τους οποίους χαρακτήρισε ισότιμους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναλαμβάνοντας το όραμα για μια επανενωμένη Κύπρο ως «κοινό σπίτι» όλων των πολιτών της.

Μνήμη για το 1974 και κάλεσμα ενότητας

Σημαντικό μέρος της ομιλίας ήταν αφιερωμένο στην επέτειο του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Ο Πρόεδρος απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες, στους αγνοούμενους, στους πρόσφυγες και στους αγωνιστές του 1974, ενώ επανέλαβε τη θέση ότι η κατοχή και οι συνέπειές της παραμένουν το κορυφαίο εθνικό ζήτημα.

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για ενότητα και συστράτευση προς τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου απαιτεί συλλογική προσέγγιση και κοινό προσανατολισμό.

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