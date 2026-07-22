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Ο κύβος ερρίφθη: Εσωκομματικές στην ΕΔΕΚ για εκλογή προέδρου στις 5 Σεπτεμβρίου – Ποια ονόματα ακούγονται, εκτός κούρσας ο Μορφάκης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ

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Στις 4 και 5 Αυγούστου η υποβολή υποψηφιοτήτων για τη μεταβατική προεδρία μέχρι το Συνέδριο του Δεκεμβρίου – Στο παρασκήνιο τα ονόματα Μαυρονικόλα και Χαννίδη

Εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη «μεταβατικού» προέδρου, ο οποίος θα παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος μέχρι το Εκλογικό Συνέδριο του Δεκεμβρίου, αποφάσισε να πραγματοποιήσει στις 5 Σεπτεμβρίου η ΕΔΕΚ.

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Η απόφαση λήφθηκε κατά τη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, η οποία άρχισε στις 17:00. Αποφασίστηκε, επίσης, ότι οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στις 4 και 5 Αυγούστου, από τις 10:00 έως τις 12:00.

Σημειώνεται ακόμη ότι τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου εξουσιοδότησαν τον αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος, Μορφάκη Σολομωνίδη, να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να επικυρώσει τις σημερινές αποφάσεις για την εκλογή προέδρου.

Ο πρόεδρος που θα εκλεγεί στις 5 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει στη θέση μέχρι το Εκλογικό Συνέδριο της 13ης Δεκεμβρίου, ενώ προηγουμένως, στις 11 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί το Καταστατικό Συνέδριο.

Κούρσα για την προεδρία

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο Μορφάκης Σολομωνίδης, ο οποίος ασκεί προσωρινά καθήκοντα προέδρου μετά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου, ενημέρωσε τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο δημοσίευμα της ιστοσελίδας μας, οι πληροφορίες θέλουν τον Κούλλη Μαυρονικόλα να έχει βολιδοσκοπήσει στελέχη, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να θέσει υποψηφιότητα. Σε επικοινωνία του «Π» με τον κ. Μαυρονικόλα, ο ίδιος ούτε διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε τις πληροφορίες.

Το άλλο όνομα που «παίζει» είναι εκείνο του Μάριου Χαννίδη, καθώς αρκετά στελέχη της ΕΔΕΚ θεωρούν βέβαιη την υποψηφιότητά του. Ο ίδιος, σημειώνεται, κατήλθε ως υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην επαρχία Λευκωσίας και ήρθε δεύτερος σε σταυρούς προτίμησης. Ωστόσο, ο κ. Χαννίδης δεν ανοίγει τα χαρτιά του ούτε στους στενότερους συνεργάτες του.

Αιφνιδιαστική παραίτηση Αναστασίου

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Αναστασίου παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά από την προεδρία του κόμματος την Τρίτη της περασμένης εβδομάδας, μέσω δημόσιας ανακοίνωσης. Σε αυτήν εξέφραζε τη διαπίστωση ότι «αντί τα μαχαίρια να μπουν στα θηκάρια, ακονίζονται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται», ενώ παραδεχόταν ότι απέτυχε στην προσπάθειά του να ενώσει το κόμμα.

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