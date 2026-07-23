Videogate: Στο μικροσκόπιο Λακκοτρύπης και Λιλλήκας - Η Νομική Υπηρεσία θα ελέγξει πιθανή εμπορία επιρροής

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε προ ημερών ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, Ανδρέας Πασχαλίδης, αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο διερεύνησης πιθανών ποινικών αδικημάτων σε βάρος δύο προσώπων, τα οποία, ωστόσο, δεν κατονομάζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», πρόκειται για τους δύο πρώην υπουργούς Γιώργο Λακκοτρύπη και Γιώργο Λιλλήκα, οι οποίοι εμφανίζονται στο οπτικοακουστικό υλικό, διάρκειας περίπου 26 ωρών, να υπόσχονται παροχή υπηρεσιών και μεσολάβηση προς τους πράκτορες της Black Cube, οι οποίοι τους παρουσιάστηκαν ως μεγαλοεπενδυτές. Οι δύο πρώην υπουργοί αναμένεται να τεθούν υπό αξιολόγηση, από την ομάδα λειτουργών που συστάθηκε στη Νομική Υπηρεσία για τη μελέτη του πορίσματος Πασχαλίδη, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο διαπράχθηκε το αδίκημα της εμπορίας επιρροής. Η εμπορία επιρροής αποτελεί σοβαρό αδίκημα διαφθορ...