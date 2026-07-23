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| Πολιτική

Στην Αθήνα ο Χριστοδουλίδης: Βλέπει Μητσοτάκη και συντονίζονται ενόψει καθόδου Γκουτέρες - Σύσκεψη με τους αρχηγούς κομμάτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Το Σάββατο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και ο συντονισμός Λευκωσίας και Αθήνας ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

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