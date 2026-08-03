Άρθηκαν προσωρινά οι περιοριστικοί όροι του 37χρονου Βρετανού - Μεταβαίνει στη Βρετανία για την κηδεία του τρίχρονου παιδιού του

Δεκτό έκανε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του 37χρονου Βρετανού, δικηγόρου Αλέξανδρου Αλεξάνδρου, για προσωρινή άρση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, προκειμένου να μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και να παραστεί στην κηδεία του τρίχρονου παιδιού του. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρωπιστικούς λόγους που προβλήθηκαν από την υπεράσπιση, καθώς και το γεγονός ότι ο 37χρονος οφείλει να βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία και για διαδικαστικά ζητήματα υπό την ιδιότητά του ως κηδεμόνας του παιδιού, ενέκρινε το αίτημα. Συγκεκριμένα, αποφάσισε την αναστολή των περιοριστικών όρων για το χρονικό διάστημα από τις 7 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Παράλληλα, διέταξε όπως του επιστραφούν τα ταξιδιωτικά του έγγραφα δύο ημέρες πριν από την αναχώρησή του, ώστε να προετοιμαστεί για το ταξίδι του στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ανέστειλε και την υποχρέωσή του να παρουσιάζεται στον αστυνομικό σταθμό κατά την περίοδο της απουσίας του. Ως πρόσθετη διασφάλιση της παρουσίας του στη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας, το Δικαστήριο επέβαλε επιπρόσθετη χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, στον 37χρονο θα αρθεί η τοποθέτηση του από τον κατάλογο των προσώπων (λίστα απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα) για το διάστημα που προβλέπεται από τους όρους της απόφασης.

Το Δικαστήριο όρισε ως επόμενη δικάσιμο την 17η Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία ο κατηγορούμενος αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Όπως διευκρινίστηκε, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 επανέρχονται σε ισχύ όλοι οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί, γεγονός που σημαίνει ότι ο 37χρονος θα πρέπει να επιστρέψει στην Κύπρο και να συμμορφωθεί πλήρως με αυτούς πριν από την εμφάνισή του ενώπιον του Δικαστηρίου. Οι όροι περιλαμβάνουν χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, εγγραφή στη λίστα απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, παράδοση όλων των ταξιδιωτικών του εγγράφων, υποχρέωση εβδομαδιαίας παρουσίας στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, απαγόρευση διέλευσης από τα οδοφράγματα, καθώς και γνωστοποίηση της διεύθυνσης διαμονής του στις αστυνομικές αρχές.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι, πέραν του ανθρωπιστικού χαρακτήρα του αιτήματος, ο πελάτης του είναι αναγκαίο να μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να διεκπεραιώσει διαδικασίες που σχετίζονται με την ιδιότητά του ως κηδεμόνας του παιδιού. Από την πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής, η εκπρόσωπος Χρύσω Περγαντή δεν έφερε ένσταση στην υποβολή του αιτήματος. Ζήτησε, ωστόσο, πέραν της πρόσθετης εγγύησης των 10.000 ευρώ, ο 37χρονος να γνωστοποιήσει στις αστυνομικές αρχές γραπτώς, όλα τα στοιχεία της διαμονής του στη Μεγάλη Βρετανία και επικοινωνίας στον Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας του, ενώ εισηγήθηκε όπως, μετά την επιστροφή του στην Κύπρο, η υπόθεση προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

Ο 37χρονος παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο συνοδευόμενος από τους γονείς του και τον δικηγόρο του. Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε επίσης όπως ο πελάτης του απαντήσει στις κατηγορίες κατά την επόμενη δικάσιμο, στις 17 Σεπτεμβρίου στις 09:00 το πρωί, ώστε να του παραδοθεί το σύνολο του μαρτυρικού υλικού της υπόθεσης. Ο 37χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, σε σχέση με τον θάνατο του τρίχρονου παιδιού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του τρίχρονου αγοριού έχει ήδη μεταφερθεί στην Αγγλία, ενώ η σύζυγος του 37χρονου και η πεντάχρονη κόρη τους έχουν αναχωρήσει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη του 37χρονου, έπειτα από αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών.