Σοφία Χριστοδούλου Μακρή: Δικαιούμαι να είμαι υποψήφια - Στόχος μια νέα αρχή στην ΕΔΕΚ [ηχητικό]

Στα δημοσιεύματα που θέτουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά της να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΔΕΚ απάντησε η Σοφία Χριστοδούλου, υποστηρίζοντας ότι η μακρόχρονη συμμετοχή της στις δραστηριότητες και στα όργανα του κόμματος αποδεικνύει πως αναγνωριζόταν διαχρονικά ως μέλος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», η υποψήφια για την προεδρία της ΕΔΕΚ ανέφερε ότι, με βάση το καταστατικό που ίσχυε μέχρι το 2022, τα μέλη της Νεολαίας καθίσταντο αυτομάτως μέλη του κόμματος με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας. Πρόσθεσε ότι το 2021, υπό την ιδιότητά της ως μέλους, είχε υπογράψει την υποψηφιότητα άλλου στελέχους για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου, ενώ από το 2020 εκπροσωπούσε την ΕΔΕΚ σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια. Από το 2021, είπε, ήταν επίσης μέλος του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.

«Η συνεχής συμμετοχή μου στη δραστηριότητα και στα όργανα του κόμματος και η ανάθεση σε εμένα κομματικών ευθυνών καταδεικνύουν ότι το κόμμα με αναγνώριζε διαχρονικά ως μέλος του», δήλωσε η κ. Χριστοδούλου. Ανέφερε ακόμη ότι ουδέποτε της κοινοποιήθηκε απόφαση διαγραφής, εκφράζοντας τη λύπη της για τη σχετική φημολογία. Αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους διεκδικεί την προεδρία, χαρακτήρισε τους επόμενους τρεις με τέσσερις μήνες ως τους κρισιμότερους στη σύγχρονη ιστορία της ΕΔΕΚ.

«Μέσα σε αυτό το διάστημα θα κριθεί αν το κόμμα θα μπει σε τροχιά αναγέννησης ή αν θα συνεχίσει να συρρικνώνεται», είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΔΕΚ εξακολουθεί να έχει μέλλον, προοπτική και λόγο ύπαρξης. Ως βασικές της προτεραιότητες έθεσε την εφαρμογή των αποφάσεων του έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου, τη λειτουργία πενταμελούς επιτροπής υπό τον νέο πρόεδρο, την προετοιμασία του καταστατικού και του ιδεολογικοπολιτικού συνεδρίου, την πραγματική άρση των διαγραφών και την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου και της μελέτης βιωσιμότητας του κόμματος.

Η κα. Χριστοδούλου υποστήριξε ότι η ΕΔΕΚ έχασε τα τελευταία χρόνια το πολιτικό της στίγμα και εγκλωβίστηκε σε μια κουλτούρα εσωστρέφειας. «Χρειάζεται μια νέα αρχή, καθαρά πρόσωπα, φρέσκια εικόνα και άνθρωποι χωρίς βαρίδια του παρελθόντος», δήλωσε, τονίζοντας ότι στόχος της είναι να ενώσει τη βάση και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ανώτατου οργάνου του κόμματος.

Ακούστε την παρέμβαση της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΗ 05-08-2026