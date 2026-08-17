Μποϊκοτάζ των «συγκυβερνώντων» στα κατεχόμενα: Ναυάγησε η έκτακτη συνεδρία της «βουλής» για τη δημόσια ασφάλεια

Δεν μπόρεσε τελικά να συγκληθεί η έκτακτη συνεδρία της ολομέλειας της «βουλής» που ζήτησε το ΡΤΚ για να συζητηθούν θέματα «δημόσιας ασφάλειας», λόγω της έλλειψης απαρτίας αφού οι «βουλευτές» των «συγκυβερνώντων» κομμάτων ΚΕΕ, ΔΚ και ΚΑ δεν εμφανίστηκαν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην αίθουσα βρέθηκαν μόνο οι «βουλευτές» του ΡΤΚ και οι ανεξάρτητες, Τζέιλ Ρεφίκ Ρότζερ και Αϊσιεγκιούλ Μπαϊμπάρς. Μιλώντας στην ολομέλεια ο «κοινοβουλευτικός» εκπρόσωπος του ΡΤΚ, Ερκούτ Σιαχαλί είπε ότι καταδικάζουν την στάση των τριών «συγκυβερνώντων» κομμάτων και τόνισε ότι η δημόσια ασφάλεια δεν είναι θέμα που πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς ως προεκλογικό προϊόν. Για το θέμα μάλλιστα το ΡΤΚ θα προχωρήσει σε συνέντευξη Τύπου αργότερα.

Σε ανάρτησή του χθες βράδυ στα ΜΚΔ, ο πρόεδρος του ΚΑ των εποίκων, Ερχάν Αρικλί είχε ανακοινώσει ότι το κόμμα του δεν θα παρευρίσκονταν στην έκτακτη συνεδρία που ζήτησε το ΡΤΚ, κατηγορώντας το κόμμα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό.

Παρά ορισμένα ανησυχητικά εγκληματικά περιστατικά, πρόσθεσε, η «τδβκ», όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος, είναι μια από τις ασφαλέστερες «χώρες» στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της «νότιας Κύπρου», εννοώντας την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό, συνέχισε, δείχνουν και τα στοιχεία και η κατάσταση ασφάλειας στη «χώρα» θα πρέπει να βασίζονται στα υφιστάμενα δεδομένα. Εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι το ψευδοκράτος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο κ. Αρικλί επέκρινε τους ισχυρισμούς ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ασφαλείας.

Η διατύπωση τέτοιων ισχυρισμών, ειδικά από το βήμα της «βουλής», ανέφερε, για «σκοπούς επίδειξης» είναι ανεύθυνη και πρότεινε στην πρόεδρο του ΡΤΚ για τέτοια θέματα να αποταθεί στο «συμβούλιο ασφαλείας» που υπάγεται στον Τ/κ ηγέτη και να ζητήσει από τον κ. Έρχιουρμαν την σύγκλησή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ